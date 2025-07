Secondo un rapporto di Flashy House, il tostapane è tra gli elettrodomestici più pericolosi in casa: ecco perché e come ridurre il rischio di incendio.

Un recente rapporto di Flashy House accende i riflettori sulla sicurezza domestica, portando alla luce un rischio spesso sottovalutato: gli elettrodomestici lasciati collegati alla rete elettrica anche dopo l’uso. Tra i dispositivi finiti sotto osservazione, uno in particolare desta preoccupazione: il tostapane, presente in migliaia di cucine italiane. L’apparente semplicità del suo utilizzo nasconde, in realtà, una serie di fattori che possono trasformarlo in un pericolo concreto se non maneggiato con le dovute attenzioni.

Tostapane e rischio incendio: cosa succede davvero quando lo si lascia collegato

L’indagine evidenzia come il tostapane, se lasciato incustodito o anche solo inserito nella presa, possa accumulare calore residuo, generare scintille interne e contribuire a sovraccarichi elettrici. Uno dei rischi più gravi riguarda il vano raccogli briciole, spesso trascurato, dove si accumulano frammenti di pane e polvere. Quando questi residui entrano in contatto con oggetti infiammabili – come tovaglioli, strofinacci, o persino tende vicine – può innescarsi un principio d’incendio.

Secondo i dati raccolti, molti incendi domestici partono proprio dalla cucina, e il tostapane figura regolarmente tra gli elettrodomestici coinvolti. In presenza di bambini o in spazi ristretti, il pericolo aumenta. Gli esperti consigliano quindi di non limitarsi a spegnere l’apparecchio, ma di scollegarlo sempre dalla rete elettrica. Il gesto più efficace resta quello più semplice: togliere la spina ogni volta.

La pulizia del vano briciole è un altro passaggio essenziale. Basta una verifica visiva ogni settimana per rimuovere residui che, a lungo andare, possono funzionare da miccia silenziosa. Anche la posizione del tostapane conta: mai vicino a lavelli, tende o piani instabili. In ambienti piccoli, meglio optare per modelli da incasso, a condizione che siano ben ventilati e facilmente accessibili per manutenzioni e controlli.

Altri elettrodomestici critici: quando la routine diventa pericolosa

Il tostapane non è il solo a finire sotto osservazione. Nell’elenco degli elettrodomestici da trattare con cautela, Flashy House segnala anche: Bollitori elettrici, che raggiungono temperature elevate in pochi minuti e possono surriscaldarsi se dimenticati accesi o lasciati pieni. Forni a microonde, che spesso restano collegati alla rete anche quando non vengono utilizzati, accumulando calore e umidità all’interno. Piastre per capelli, tra gli oggetti più pericolosi da dimenticare in funzione, poiché mantengono temperature superiori ai 200 gradi per diversi minuti.

Tutti questi dispositivi andrebbero spenti e scollegati subito dopo l’uso, senza eccezioni. Riporli lontano da tessuti, carta o altre superfici infiammabili è una regola che dovrebbe far parte della normale routine quotidiana, soprattutto nelle ore serali o quando si esce di casa.

La diffusione capillare di questi apparecchi nelle case italiane rende ancora più urgente la consapevolezza sui rischi legati a un uso disattento. Le abitudini consolidate, come lasciare il tostapane attaccato alla presa, possono sembrare innocue, ma contribuiscono in modo diretto all’aumento degli incidenti domestici evitabili. Un gesto rapido, come staccare la spina, può salvare una casa. E una buona manutenzione vale più di qualsiasi allarme.