Al rientro dalle ferie estive può comparire un odore spiacevole dal lavandino. Il motivo è spesso l’evaporazione dell’acqua nel sifone. Ecco come prevenirlo.

Al ritorno dalle vacanze estive, quando si riapre la porta di casa dopo giorni di assenza, è comune notare un odore pungente che proviene dallo scarico del lavandino. Non è un problema insolito né un segnale d’allarme strutturale, ma ha una spiegazione ben precisa. A causarlo è una componente spesso dimenticata ma essenziale per il corretto funzionamento dell’impianto idraulico: il sifone. Nei mesi caldi, soprattutto se l’appartamento è rimasto chiuso per settimane, può bastare una semplice evaporazione per compromettere il suo equilibrio e lasciare che i gas fognari si facciano strada fino agli ambienti interni.

Come funziona il sifone e perché può causare odori

Il sifone si trova sotto il lavandino, generalmente in forma di tubo curvo a S o a U. La sua funzione è trattenere una piccola quantità d’acqua nella curva più bassa: questo sottile strato liquido agisce da barriera, impedendo il passaggio dei gas provenienti dalla rete fognaria verso l’abitazione. È una soluzione semplice, usata ovunque nel mondo, che ha rivoluzionato l’igiene domestica. Il sistema funziona finché l’acqua resta lì, ferma.

Quando però in estate nessuno apre i rubinetti per molti giorni, soprattutto in zone calde o appartamenti esposti al sole, l’acqua nel sifone evapora. A quel punto, lo scudo protettivo scompare. Nulla impedisce ai cattivi odori di salire lungo le tubature e invadere cucina o bagno. È proprio questo che si verifica spesso al rientro dalle vacanze. Il problema si aggrava se ci sono perdite o residui organici all’interno dello scarico, che possono fermentare e intensificare l’odore.

In alcuni casi, se il sifone è stato montato male o se è danneggiato, l’acqua può anche scendere lentamente nel tempo, causando lo stesso effetto. I tecnici consigliano di ispezionare periodicamente i tubi visibili sotto i lavandini per verificare la presenza di umidità o gocce. Basta poco per compromettere l’effetto barriera, e spesso non ce ne si accorge finché non si è già sviluppato l’odore stagnante.

Prevenire l’odore dallo scarico con metodi semplici

Per evitare il fastidio di dover affrontare questo problema al rientro, basta mettere in atto qualche accorgimento prima di partire. Uno dei metodi più pratici è coprire lo scarico del lavandino con un foglio di carta e posizionarvi sopra un bicchiere o un piattino capovolto. Non serve sigillare completamente, ma quel minimo isolamento può rallentare l’evaporazione e mantenere il sifone attivo più a lungo. È un trucco casalingo spesso trasmesso di generazione in generazione, e funziona davvero.

Un’altra azione utile è riempire bene gli scarichi con acqua prima di lasciare casa, magari anche con un po’ di acqua calda, per sciogliere eventuali residui. Non è necessario usare prodotti aggressivi: si può optare per soluzioni naturali, come aceto e bicarbonato, o detergenti ecologici per scarichi. L’importante è non lasciare tubi asciutti o parzialmente ostruiti. Se ci sono residui di cibo o grassi, vanno rimossi con attenzione, perché proprio questi materiali alimentano lo sviluppo di batteri che generano cattivi odori.

Una buona abitudine, anche al di là delle ferie, è quella di mantenere regolarmente puliti gli scarichi. Alcune persone usano getti d’acqua bollente almeno una volta a settimana, altre inseriscono soluzioni specifiche una volta al mese. La cosa fondamentale è evitare che il sistema rimanga inattivo troppo a lungo.

E quando si torna a casa, se nonostante tutto c’è odore, il consiglio è aprire subito finestre e far scorrere acqua abbondante per qualche minuto. In molti casi, basta questo a ripristinare la barriera e rimettere in equilibrio l’impianto. Ma se l’odore persiste, meglio controllare il sifone e, se necessario, sostituirlo: è una spesa contenuta, ma può evitare problemi peggiori.