Bimby e il nuovo robot da cucina Eurospin si contendono il mercato: ecco cosa cambia per i consumatori

La competizione tra Bimby e il nuovo robot da cucina distribuito da Eurospin sta catalizzando l’attenzione di chi cerca un aiuto in cucina. Il celebre apparecchio multifunzione, da anni considerato uno strumento quasi indispensabile nelle case italiane, si trova ora a fronteggiare una proposta dal prezzo nettamente più contenuto. A lanciare il guanto di sfida è stata la catena di discount, che ha introdotto in catalogo il modello Enkho Chef, offrendo una versione base a meno di 200 euro. L’iniziativa ha riaperto il dibattito su costi, funzioni reali e accessibilità, portando molti consumatori a valutare alternative più economiche.

Il marchio Bimby, prodotto dalla tedesca Vorwerk, ha sempre puntato su innovazione tecnologica e qualità costruttiva. Ma la mossa di Eurospin ha spostato il focus sul valore percepito, spingendo parte del pubblico a domandarsi se valga la pena spendere oltre mille euro per un robot da cucina, o se una spesa minore possa garantire comunque un buon risultato.

Enkho Chef entra nel mercato e mette pressione ai big

Il robot Enkho Chef è comparso negli scaffali Eurospin e nei principali portali di rivendita con un prezzo di listino che oscilla tra i 200 euro per il nuovo e gli 80 euro per l’usato. Si tratta di un dispositivo che consente di tritare, cuocere e mescolare, coprendo alcune delle principali funzioni richieste in cucina. Le recensioni degli utenti, soprattutto sui marketplace online, parlano di una qualità soddisfacente per l’uso domestico, con apprezzamenti sulla semplicità e sull’affidabilità in preparazioni di base.

Dal canto suo, Vorwerk osserva con attenzione l’evoluzione di mercato. Pur mantenendo una leadership consolidata nel settore grazie a una rete capillare di vendita diretta e a un’ampia community di utenti fidelizzati, la casa madre del Bimby è chiamata a rispondere non solo sul piano tecnologico, ma anche su quello strategico. Il confronto tra i due apparecchi diventa un esempio di duello tra modelli opposti di consumo: l’investimento di lungo periodo contro la soluzione immediata e accessibile.

La scelta di Eurospin non è isolata. In un periodo in cui molte famiglie affrontano difficoltà economiche, le versioni low cost di elettrodomestici complessi stanno guadagnando spazio. Questo impone ai marchi storici una riflessione sulla propria offerta e sulla percezione del valore in un contesto di concorrenza allargata.

Cosa mantiene il Bimby al vertice della categoria

Nonostante la concorrenza, il Bimby continua a essere considerato un riferimento per chi cerca un robot multifunzione completo. Il modello più recente integra uno schermo touch, connessione Wi-Fi per aggiornamenti automatici del ricettario e una gamma di funzioni che spaziano dalla fermentazione al sottovuoto. La presenza di un’enorme libreria di ricette guidate, molte delle quali sviluppate per esigenze alimentari specifiche, rappresenta un punto di forza non replicabile dai prodotti entry level.

Chi lo utilizza segnala una precisione nelle cotture, una robustezza dei materiali e un’assistenza post-vendita che resta tra le più efficienti del mercato. Eppure, l’emergere di alternative più economiche ridisegna le dinamiche dell’intero comparto. Sempre più utenti si chiedono se l’acquisto di un elettrodomestico debba passare per forza attraverso spese da oltre 1.300 euro, o se un prodotto più semplice possa bastare alle esigenze quotidiane.

Il mercato dei robot da cucina si trova così in una fase di transizione, in cui i marchi storici devono confrontarsi con nuove logiche di prezzo e distribuzione. L’arrivo di Enkho Chef conferma un dato chiaro: la domanda di dispositivi funzionali ma accessibili è in crescita, e i consumatori sono pronti a sperimentare. Per Bimby, la sfida sarà dimostrare che la qualità, alla lunga, resta un investimento e non un lusso.