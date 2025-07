Se tieni il condizionatore sempre acceso, questi trucchi per risparmiare potranno tornarti davvero molto utili.

Il caldo, si sa, può avere effetti davvero insostenibili sulla nostra giornata. Quando supera i 30 gradi, si tende a sudare eccessivamente e si vive una sorta di affaticamento che non permette di svolgere con facilità, le nostre consuete attività. In particolare, per chi studia o lavora, il caldo è particolarmente insopportabile.

D’estate, quindi, si tende a tenere il condizionatore sempre acceso, se lo si ha in casa, ma questo può significare anche una bolletta più elevata dell’energia elettrica. Cosa fare, dunque, per risparmiare? Ci sono dei trucchi che contribuiscono a gestire bene apparecchi ed elettrodomestici presenti in casa, e a non spendere cifre esorbitanti per le bollette.

Condizionatore, come risparmiare energia elettrica nel periodo estivo con 6 step fondamentali

Gestire bene gli apparecchi e gli elettrodomestici di casa significa riuscire a risparmiare in modo notevole sulle spese e questa non è cosa da poco, in un periodo di inflazione e rincari.

Tutto sta a prendere tutta una serie di precauzioni e accorgimenti che vi porteranno a spendere decisamente molto meno. Ma andiamo più nel dettaglio. Il condizionatore, se usato in modo scorretto, può davvero condurre a una grossa spesa sulla bolletta.

Ecco perché non può stare acceso tutti i giorni, tutto il giorno. È importante accenderlo soltanto nelle ore in cui fa molto caldo, e di solito sono giornate in cui si superano 30 gradi. Se si esce di casa, il condizionatore non può essere lasciato acceso, perché chiaramente consumerà. Spegnerlo, dunque, ogni volta che si va via.

Altro dettaglio da ricordare concerne la temperatura del condizionatore. La sua impostazione è importantissima, perché anche questa decreta o meno il risparmio. La giusta temperatura non deve essere inferiore a 25 gradi, e la differenza massima rispetto alla temperatura esterna deve essere di 8 gradi.

Pulire il condizionatore regolarmente rende più efficiente il suddetto apparecchio e peraltro, i consumi possono scendere fino al 75%. Se si imposta la funzione deumidificatore, inoltre, si potrà risparmiare.

Quando il caldo non è eccessivo, come detto, meglio non accendere il condizionatore, ma aprire le finestre per fa arieggiare. Oppure usare le tende per riflettere i raggi del sole, e usa un ventilatore, invece del condizionatore. In questo modo, se non è troppo caldo, sarà sufficiente per rinfrescarti.

Quando non servono, non tenere accesi elettrodomestici inutilmente, perché portano calore e aumentano i consumi in bolletta. Con questi trucchi, sarà possibile risparmiare notevolmente sui costi.