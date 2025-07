Forse non lo sai, ma c’è un modo alternativo di utilizzare il riso: scopri cosa succede se lo metti nella moka.

Ogni mattina, per molti, la sveglia la dà un buon caffè. Ci si alza, ci si inizia a preparare per bene per la giornata, e prima di uscire, non può mancare questa gustosa e caricante bevanda. C’è, infatti, chi va di fretta e decide di prenderla al bar e chi invece preferisce prepararla a casa, con la sua fidata moka.

Questo strumento è l’ideale per un buon caffè fatto in casa, in quanto la moka è in grado di far emergere alla perfezione gli oli essenziali del caffè macinato. L’aroma si diffonde per tutta la casa, e si prova quella sensazione avvolgente che dà carica, per una giornata dalle vibes elevate.

Anche solo sentire l’odore del caffè, prima di berlo, riesce a migliorare l’umore, come spiega uno studio in merito. Statistiche suggeriscono che 9 italiani su 10 posseggano una moka nella loro abitazione. Oggigiorno la moka è un vero e proprio cult della tradizione italiana e vi sono moltissime versioni di essa, disponibili in vari colori, edizioni limitate e personalizzate.

Riso nella moka, perché farlo? Resterai sorpreso

Il sapore del caffè fatto con la moka è unico e inconfondibile, e sarà per questo che in tanti lo amano. È un rituale mattutino a cui in tanti non rinuncerebbero mai.

Tuttavia, bisogna sapere anche come maneggiare al meglio questo meraviglioso oggetto. Con il tempo, infatti, nella moka può crearsi del calcare, possono esserci residui di caffè e se non la si usa a lungo, possono generarsi degli odori non proprio piacevoli e muffa, se c’è umidità.

Tenere a questo strumento è essenziale se si desidera un caffè fatto come si deve, che abbia un buon sapore. Da qui, un trucco naturale per conservare quelle caratteristiche speciali che la moka ha, e fare in modo che sia sempre ben pulita e pronta all’uso.

Per pulire al meglio la tua moka, puoi usare del riso crudo, in grado di assorbire cattivi odori e umidità, e perfetto per sciogliere eventuali residui e sporcizia che si accumulano. Il trucco è il seguente: basta prendere la parte di sotto della moka, detta caldaia, e mettervi dell’acqua, proprio come faresti per fare il caffè.

Dopodiché prendi un cucchiaio di riso crudo e aggiungilo all’acqua. Monta la moka, ma senza inserire il caffè nel filtro. Una volta montata, prendi la moka e mettila sul fuoco, proprio come se stessi facendo il caffè.

Quello che scoprirai è che il vapore che si formerà nel corso di questa operazione, scioglierà sporco e residui. Quando l’acqua uscirà, con il solito borbottio a corredo, spegnere il fuoco, togliere la moka, smontarla e procedere al risciacqua di ogni componente.

Il risultato sarà l’addio al calcare, niente cattivi odori e il sapore del caffè sarà perfetto.