I nostri vestiti sono la parte di noi stessi che, a partire proprio dalla primavera e soprattutto in estate, inizia a vivere pienamente in ogni singola parte. E per questo motivo devono essere sempre a posto come si deve.

Essere alla moda, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’ultimo modello d’abito. Ciò che è necessario sapere è che “le cose fashion” possono essere create anche fai da te e saranno ugualmente belle e di moda. Anche per quel che riguarda gioielli ed accessori per ciascuno di noi

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere anche il tuo modo di essere nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Riciclo matite colorate: ecco come

Se hai voglia di creare un qualcosa di diverso con le tue mani, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile essere sempre al top ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il tutto sarà più semplice di questo pensi e di quanto prevedi.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda vita, significa cambiare sì, ma come si deve. Con il fai da te ogni cosa può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte.

Fra le caratteristiche che più attirano, oggi, vi sono quelle che hanno a che fare con alcuni piccoli oggetti che usiamo ogni giorno. Avresti mai pensato che, attraverso il riciclo, si possono creare anche dei gioielli e delle chincaglierie varie da poter indossare? Ebbene sì, è proprio cosi. Ed oggi vi parliamo di come, anche attraverso matite da colorare che non possiamo più utilizzare, possono venir fuori dei gioielli.

Si possono creare dei gioielli

Ad esempio, per creare delle collane, basta creare dei piccoli forellini alle singole matite o pezzetti di matite che abbiamo e infilarle tutte, a seconda della nostra fantasia, piano piano con uno spago. Si possono anche tagliare le matite colorate a pezzetti e incollarle su una base di cartone dipinto a mano, creando così un ciondolo unico e colorato.

Per gli orecchini, invece, ci affidiamo più alla punta delle matite colorate: uniamole fra loro con la colla a caldo, poi applichiamo un gancetto sulla parte tagliata superiore e infiliamo, infine, una monachella (il gancio tipico per l’orecchino). Si possono anche creare dei bracciali, questa volta però utilizzando pezzetti di matita tutti della stessa lunghezza.

Pratichiamo loro un forellino e inseriamoli in spago e catenina di ferro, in modo da tenerli ben saldi fra di loro. Un modo unico e originale per riciclare matite che, altrimenti, non avremmo più usato.