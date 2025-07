Nel guardaroba dell’estate 2025 spiccano tonalità morbide e raffinate: giallo burro, lilla, menta, nude e ocra dominano abiti, accessori e scarpe. Ecco cosa si è visto sulle passerelle e come portarli in vacanza.

Con l’arrivo ufficiale dell’estate e l’inizio dei saldi, in molti iniziano a pianificare gli acquisti strategici per le vacanze. I negozi si riempiono di colori e nuovi capi ispirati alle ultime tendenze moda, mentre il pubblico cerca riferimenti chiari per orientarsi tra abbinamenti e palette. Dopo stagioni dominate da tinte fluo e accenti decisi, il 2025 segna un ritorno alle nuance delicate, con palette tenui che spaziano dal giallo burro al verde latte e menta, passando per lilla, nude, ocra e miele. È una moda che gioca con la leggerezza e i contrasti, tra colori impalpabili e dettagli materici. Una stagione visivamente più soft ma tutt’altro che anonima.

Il giallo burro domina le collezioni e conquista il guardaroba

Il vero protagonista dell’estate 2025 è il giallo burro, una tonalità chiara e cremosa che si è imposta con decisione nelle collezioni dei grandi marchi. È apparso nei look romantici di Miu Miu, tra abiti rétro in seta e pizzo, completati da ballerine e mary jane ton sur ton. Valentino ha reinterpretato il giallo in una chiave più vivace, abbinandolo a accessori a pois e dettagli femminili dallo stile coquette. Già a inizio anno Jil Sander aveva lanciato un segnale forte, facendo sfilare Miriam Leone a Sanremo con un abito a ruota nella medesima tonalità. Anche la sua collezione estiva include maglie e capi casual in giallo burro, spesso accostati a scarpe total black e borse in cuoio naturale. Questo colore si presta a interpretazioni raffinate quanto quotidiane, mantenendo sempre un effetto visivo fresco e mai eccessivo. È presente in tubini, gonne a pieghe, jumpsuit di cotone e piccoli accessori che puntano tutto sulla sobrietà.

Verde menta e lilla: i colori freddi diventano i più caldi dell’estate

A sfidare il predominio del giallo, ci pensano le sfumature del verde latte e menta e del lilla, presenti in quasi tutte le collezioni P/E 2025. Il verde chiaro, ispirato alla nota bevanda estiva, ha una doppia anima: tenue e soffice come nelle proposte di Acne Studios, o più accesa e tendente al fluo come nel verde mentolato apparso sulla passerella di Versace, dove è stato declinato in abiti con drappeggi asimmetrici e dettagli luminosi. Stella McCartney ha optato per una variante turchese del menta, perfetta per minidress con strascico e silhouette fluide. Il verde diventa così un passepartout sofisticato, adatto al giorno e alla sera, che gioca con texture leggere e contrasti decisi.

Accanto al verde, torna il lilla, insieme alle sue declinazioni più rosate come glicine, lavanda e pervinca. Da Chloé a Diesel, passando per le passerelle di Emporio Armani, questa nuance pastello si adatta a mood diversi: boho chic nei lunghi abiti di seta con sfumature polverose, urbano e sperimentale nei completi tie dye che ricordano il denim sbiadito. Marco Rambaldi conferma il lilla come uno dei suoi tratti distintivi, inserendolo in total look con maglie, shorts e bluse che esprimono un’estetica giovane e consapevole. Il contrasto più efficace? Quello con bianco ottico, per borse e calzature che spezzano la delicatezza del look.