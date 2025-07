Un gioiello nascosto tra mare cristallino, storia millenaria e natura incontaminata. Su una collina a 171 metri sul livello del mare

Qui la vita scorre lenta, scandita dai ritmi della natura e dalle tradizioni di un passato ancora palpabile tra le sue vie antiche. Il comune si estende su una superficie di 31,24 km² ed è situato a circa 100 km a sud di Salerno, all’interno del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

La sua storia affonda le radici nell’antichità, con origini legate alla distruzione di Troia e alla fondazione della colonia greca di Pyxous, da cui deriva il nome attuale. Nel corso dei secoli, il borgo è passato attraverso diverse dominazioni, dai romani ai normanni, fino ai feudatari del Regno di Napoli, mantenendo intatta la sua identità e la sua tradizione.

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano si trova un luogo dove il tempo sembra essersi fermato: il borgo marittimo di Pisciotta, un gioiello nascosto tra mare cristallino, storia millenaria e natura incontaminata. Arroccato su una collina a 171 metri sul livello del mare, Pisciotta domina la costa che si estende da Capo Palinuro ad Ascea, offrendo un panorama mozzafiato sul Tirreno e un’esperienza autentica del Sud Italia.

Con i suoi 2.397 abitanti, i pisciottani vivono in un centro storico che rappresenta un vero e proprio museo a cielo aperto. Le strette vie acciottolate, le case in pietra e i palazzi nobiliari testimoniano secoli di storia e cultura. Piazza Raffaele Punto è il fulcro della vita sociale e il punto di partenza ideale per esplorare il borgo. Da qui si raggiunge la suggestiva Piazzetta del Cannone, con la sua terrazza panoramica che offre una vista impareggiabile sui tetti e sulle colline circostanti, lambite dai torrenti Fiori e San Macario.

Tra le tappe imperdibili c’è il Palazzo Marchesale, risalente al Settecento, oggi sede della Biblioteca Comunale, custode di preziosi volumi e documenti storici. La Chiesa Madre dei Santissimi Pietro e Paolo, con i suoi affreschi della scuola napoletana e le tracce barocche, rappresenta un altro gioiello artistico che racconta le trasformazioni religiose e culturali del territorio. La vicina Piazza Michelangelo Pagano è un angolo di pace sospeso nel tempo, dove si respira ancora oggi l’atmosfera di un passato lontano.

La posizione privilegiata di Pisciotta sul mare Tirreno regala alcune delle spiagge più belle e meno conosciute del Cilento. La Spiaggia di Acquabianca, con il suo fondale basso e sabbioso, è celebre per le acque trasparenti che riflettono i colori del cielo e del verde circostante. Chi cerca un’esperienza più selvaggia può esplorare la Spiaggia di Marina Campagna Pietra Acciaio, caratterizzata da ciottoli bianchi che si estendono anche sott’acqua, rendendo il luogo unico e suggestivo, seppur meno comodo per la balneazione.

Pisciotta è punto di partenza per numerose escursioni naturalistiche e marine di grande fascino. Tra queste spiccano i tour in barca alle grotte marine di Capo Palinuro, uno dei fondali più suggestivi del Mediterraneo. Per i più avventurosi, il noleggio di gommoni al porto consente di raggiungere calette e grotte più nascoste, offrendo un’esperienza esclusiva e personalizzata. Chi preferisce camminare può percorrere il Sentiero di Castelluccio, un’affascinante passeggiata che attraversa vigneti, uliveti e orti fino a un antico punto di avvistamento, con i resti di una torre a difesa del territorio, testimonianza delle antiche strategie militari del Cilento.