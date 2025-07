L’Italia meridionale si trova attualmente sotto l’influsso di un’ondata di caldo eccezionale, con temperature che raggiungono punte di 46°C in alcune zone dell’entroterra.

Secondo gli esperti, questa potrebbe rappresentare l’onda di calore più estrema mai registrata in Europa, con il rischio concreto di superare il record continentale di 48,8°C stabilito a Floridia, in Sicilia, nel 2021. Le temperature elevate stanno diventando una costante in molte aree europee, causando gravi problemi alla salute e all’ambiente.

Tra giugno e luglio 2025, un’ondata di caldo senza precedenti ha provocato la morte di circa 2.300 persone nel continente, di cui il 65% direttamente attribuibile agli effetti del cambiamento climatico. In Italia, Milano emerge come la città più colpita, con 317 decessi correlati al surriscaldamento globale. Questo dato sottolinea quanto l’emergenza climatica stia influenzando in maniera diretta la vita quotidiana dei cittadini, con un aumento significativo di malattie legate al caldo e ai suoi effetti.

L’Italia divisa tra caldo estremo e maltempo

L’innalzamento delle temperature non è più un fenomeno occasionale, ma una tendenza consolidata che rende molte aree del Sud Italia sempre meno vivibili durante la stagione estiva. Questo scenario pone nuove sfide per la gestione sanitaria e la sicurezza delle popolazioni vulnerabili, come anziani e bambini.

Parallelamente alla morsa del caldo che attanaglia il Sud, il Nord Italia sta vivendo condizioni meteorologiche opposte, caratterizzate da piogge torrenziali, grandinate e temporali violenti. Questa dicotomia climatica è una diretta conseguenza del riscaldamento globale, che sta alterando profondamente gli equilibri stagionali tradizionali.

Nelle regioni settentrionali, masse d’aria instabili associate a un ciclone sul Nord Europa si scontrano con correnti calde provenienti dall’Africa, dando origine a fenomeni meteorologici estremi. Piemonte, Lombardia e l’arco alpino sono le aree maggiormente a rischio, con previsioni che indicano raffiche di vento intense, precipitazioni superiori ai 150 millimetri in poche ore e un alto rischio di frane e allagamenti localizzati.

Tra giovedì e venerdì, l’arrivo di un fronte di aria fredda da Nord a Sud provocherà un brusco calo delle temperature, stimato intorno ai 10 gradi, contribuendo a un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle zone settentrionali.

Gli esperti del settore meteo e cambiamenti climatici concordano nel definire questi eventi non più come anomalie isolate, ma come segnali inequivocabili di una crisi climatica in atto. L’aumento della frequenza e dell’intensità di ondate di calore e fenomeni meteorologici violenti rappresenta una minaccia crescente per l’intero territorio nazionale.

In particolare, la presenza di temperature estreme nel Sud Italia, spesso superiori ai 40 gradi, si accompagna a una serie di rischi per la salute pubblica, l’agricoltura e la biodiversità locale. Allo stesso tempo, le piogge intense e improvvise nel Nord mettono a dura prova la capacità delle infrastrutture di fronteggiare alluvioni e frane, con gravi conseguenze per la sicurezza dei cittadini e per l’economia.