Se usi sempre questo farmaco, sei a rischio: questo grave linfoma è dietro l’angolo
Usando questo farmaco non lo sai ma rischi davvero grosso per la tua salute, potrebbe svilupparti questo grave linfoma.
Quando si parla di effetti collaterali dei farmaci, si pensa spesso a disturbi temporanei o lievi. Ma ci sono casi in cui l’assunzione costante di un determinato farmaco può esporre a rischi ben più gravi.
È il caso del linfoma di Hodgkin, un tipo di tumore che colpisce il sistema linfatico e che, in alcune persone, può essere favorito proprio da un uso prolungato di immunosoppressori o da condizioni di immunodeficienza. Anche se si tratta di una malattia rara, le conseguenze possono essere pesanti se ignorata.
Come riconoscere il linfoma di Hodgkin e quando preoccuparsi
Il linfoma di Hodgkin si sviluppa nei linfociti , cellule del sangue fondamentali per il nostro sistema immunitario. La sua particolarità rispetto ad altri linfomi è la presenza della cellula di Reed-Sternberg , una cellula tumorale anomala facilmente individuabile con una biopsia linfonodale.
I segnali iniziali della malattia possono essere confusi con sintomi comuni. Spesso i pazienti lamentano linfonodi ingrossati, soprattutto al collo, sotto le ascelle o all’inguine. Febbre persistente non legata ad infezioni evidenti. Sudorazioni notturne abbondanti, perdita di peso non intenzionale e stanchezza cronica o prurito diffuso. In alcuni casi, i linfonodi possono diventare temporaneamente dolorosi dopo l’assunzione di alcol, un segnale molto specifico ma poco noto.
Se si assumono farmaci immunosoppressori per lungo tempo, come avviene nei pazienti sottoposti a trapianti o affetti da malattie autoimmuni come lupus o artrite reumatoide, è importante non sottovalutare questi sintomi. Anche l’infezione da HIV o il virus di Epstein-Barr possono aumentare la probabilità di sviluppare il linfoma di Hodgkin.
Se ti ritrovi in una delle categorie a rischio o noti sintomi sospetti, il primo passo è parlarne subito con il tuo medico. Non aspettare che “passi da solo”. Prima di tutto è meglio eseguire un controllo clinico e analisi del sangue per evidenziare anomalie nei globuli bianchi o segnali infiammatori. Esami di imaging (TC, PET/TC) che sono utili per identificare l’ingrossamento dei linfonodi anche nelle aree profonde come torace o addome. Infine, biopsia linfonodale ovvero l’unico esame che permette di confermare con certezza la presenza del linfoma di Hodgkin.
La diagnosi precoce è cruciale, nella maggior parte dei casi, il trattamento combinato di chemioterapia e radioterapia porta a una guarigione completa soprattutto se la malattia viene individuata agli stadi iniziali (I o II). I tassi di guarigione superano anche il 90% nei casi meno avanzati. Anche dopo la cura, è necessario mantenere uno stretto controllo medico.