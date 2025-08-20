L’olio evo a questo prezzo non si è mai visto: scopri questa imperdibile offerta, la trovi soltanto in questo supermercato.

Alla base delle migliori preparazione culinarie, e in particolare per ciò che concerne la cucina mediterranea, c’è sempre l’olio extravergine d’oliva. È soprannominato oro liquido, e se ci si riflette è davvero un ingrediente prezioso, proprio come l’oro.

I piatti non avrebbero lo stesso sapore senza di esso, anche perché ne basta un filo per far risaltare la bontà di pasta, verdure, carne, pesce, e molto altro ancora. L’olio oggigiorno costa parecchio, e dietro c’è un lavoro davvero minuzioso, per fare in modo che sia ottimo e perfetto per essere servito in tavola.

Il suo costo si aggira anche sui 10 euro nei vari supermercati, e quando si ha l’occasione di trovarlo a prezzi inferiori è il momento di agire, soprattutto per farne scorta. Proprio come un tesoro prezioso, senza non è la stessa cosa e chi ne fa largo uso, lo sa molto bene. Questo supermercato ha messo in offerta una tra le migliori qualità d’olio su piazza, e lo vende addirittura a metà prezzo.

È in offerta un olio evo tra i migliori: a questo prezzo non puoi perdertelo

In questo supermercato, tra l’altro tra i più amati dalle persone, che lo affollano sin dalle prime ore del mattino, è in offerta, per un tempo limitato, questo buonissimo olio.

Nel dettaglio, stiamo parlando dell’olio De Cecco, versione classica, che si nota per la sua grande qualità, e venduto in una bottiglia da un litro. È un olio di alto livello, così come d’altronde lo è l’azienda in questione, famosa per la sua ottima pasta esportata anche all’estero.

Dietro c’è un minuzioso lavoro fatto di lavorazione a freddo, che è la migliore per fare in modo che non si perdano le caratteristiche organolettiche del prodotto. Soprattutto il sapore, il profumo e i nutrienti, non vengono intaccati durante il processo di produzione, cosa essenziale per mettere in tavola un olio buono.

Da Esselunga, l’olio De Cecco, invece di costare 9.99 euro, è in offerta a soli 4.99 euro. Dunque, per chi ama questo tipo di olio, è una ghiotta occasione per farne incetta e acquistarne più di uno, da tenere per usarlo più in là, all’occorrenza.

È un olio che a crudo si sposa perfettamente con delle deliziose bruschette, che dà sapore a delle meravigliose insalate estive, e che aiuta a tenersi in forma con la dieta mediterranea.