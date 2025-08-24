Un sisma ha riacceso l’attenzione sull’Anello di Fuoco del Pacifico, la cintura geologica che concentra il 90% dei terremoti globali e tre quarti dei vulcani attivi del pianeta.

Il 30 luglio 2025 la penisola della Kamchatka, in Russia orientale, è stata scossa da un sisma di magnitudo 8.8. Nei minuti successivi è stata diramata un’allerta tsunami, poi rientrata, che ha comunque generato paura tra la popolazione locale. L’episodio ha riacceso i riflettori sull’Anello di Fuoco del Pacifico, una cintura lunga circa 40.000 chilometri che circonda l’Oceano Pacifico, attraversando tre continenti e influenzando la vita quotidiana di milioni di persone. Si tratta di una delle aree più instabili del pianeta: qui avviene circa il 90% dei terremoti mondiali e si trova il 75% dei vulcani attivi o dormienti. Paesi densamente popolati come Giappone, Indonesia, Filippine, Stati Uniti, Cile e Nuova Zelanda convivono da secoli con il rischio sismico e vulcanico, un fattore che condiziona urbanistica, infrastrutture e strategie di gestione del territorio.

Il cuore mobile della Terra

L’Anello di Fuoco si regge sul fenomeno della subduzione, cioè il lento scivolamento di una placca tettonica sotto un’altra. In questa fascia si incontrano almeno otto placche principali, tra cui quella del Pacifico, di Nazca, di Cocos e indo-australiana. Le collisioni tra queste masse di roccia non avvengono in silenzio: generano fratture, accumuli di energia, fusioni parziali della crosta e risalite di magma che alimentano vulcani e terremoti. La fossa delle Marianne, la depressione oceanica più profonda al mondo, è il risultato diretto di questi processi. Lo stesso vale per catene montuose e arcipelaghi come le Ande, il Giappone e le isole Aleutine, tutti nati da una dinamica che agisce da milioni di anni. Ogni rilascio improvviso di energia lungo l’Anello di Fuoco ha effetti devastanti, capaci di modificare interi territori in poche ore.

Questi fenomeni plasmano paesaggi spettacolari ma costringono le comunità costiere a convivere con una minaccia costante. Le città che si affacciano sul Pacifico orientale e occidentale sono il risultato di una difficile mediazione tra sviluppo umano e natura instabile.

Una storia sismica che parla da sola

La cronologia degli eventi legati all’Anello di Fuoco conferma la sua forza distruttiva. Nel 1960 la città di Valdivia, in Cile, fu rasa al suolo da un sisma di magnitudo 9.5, il più potente mai registrato. Nel 1964 un terremoto di magnitudo 9.2 colpì l’Alaska, mentre nel 2011 il Giappone visse uno dei momenti più drammatici della sua storia recente: magnitudo 9.1, uno tsunami che devastò la costa e il disastro nucleare di Fukushima. La stessa Kamchatka era già stata teatro di un sisma catastrofico nel 1952, magnitudo 9.0, che generò onde alte fino a 18 metri. Le vittime furono migliaia, ma il bilancio ufficiale emerse solo anni dopo, a causa della censura sovietica, come hanno ricostruito in seguito i ricercatori dell’INGV.

Anche lo tsunami di Sumatra del 2004, pur avvenuto fuori dai confini geografici dell’Anello, è riconducibile agli stessi processi di subduzione. Con 230.000 vittime, resta uno degli eventi più letali mai documentati. Le statistiche mostrano come i Paesi affacciati sul Pacifico debbano convivere con una minaccia che non conosce pause. Le reti di monitoraggio si sono evolute, soprattutto in Giappone, dove sistemi di allerta precoce avvisano la popolazione in pochi secondi. Eppure, il margine di incertezza rimane alto. Come ricordano gli esperti del Centro Allerta Tsunami dell’INGV, la domanda non è “se” si verificherà un nuovo grande terremoto, ma “quando”.