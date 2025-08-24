In alcune città è possibile vivere in completo relax, ma quali sono, nel dettaglio? Una di queste è nel nostro Paese.

Siamo in piena estate, e in tanti cercano di godersi al meglio le ferie, organizzandosi in base alle proprie esigenze. C’è chi sceglie di partire alla scoperta di città antiche, ricche di storia, o chi preferisce esplorare borghi mai visti, misteriosi e leggendari. C’è chi ama godersi l’aria di campagna o montagna, allontanandosi dalla città, e chi decide di passare le vacanze al mare, tra tuffi, sole, divertimento.

Altri ancora, optano per città che siano in grado di offrire relax puro. D’altronde, si va in ferie per non stressarsi e ci sono mete così affollate che si torna dal viaggio, più stanchi di prima. E questo, per molti, non è il massimo. Alcuni, infatti, vogliono solo allontanarsi dalla routine, ma soggiornare in un posto in cui non debbano fare lunghe file sotto il sole o correre da una parte all’altra come mosche impazzite.

Tutto ciò che si desidera è visitare luoghi con calma, godere di aria buona, e soprattutto, niente ansie inutili. Se siete indecisi e volete qualche consiglio, Holafly ha stilato una classifica delle città in cui si gode di maggiore relax al mondo.

Le città più rilassanti al mondo: qui puoi trascorrere le ferie in totale rilassatezza

Il sondaggio ha visto un confronto tra 50 città e si è proceduto nello studio della qualità dell’aria, il numero di parchi, il traffico, le ore soleggiate e molto altro ancora.

A classificarsi in prima posizione è una città degli Stati Uniti, San Diego, in California. Si tratta di uno dei luoghi più noti, con delle spiagge mozzafiato e un clima ottimo, perfetta per ospitare turisti che desiderino godersi il soggiorno in modo rilassante, in pace.

La città è dotata di 266 parchi e riserve naturali in cui immergersi nella natura, allontanare i pensieri parassiti e assorbire una bellissima energia che caratterizza questo centro urbano americano. Per non parlare dell’ampia scelta di centri benessere in cui rilassarsi, ben 359, con la bellezza di 3 mila ore di sole all’anno.

Una vera e propria meraviglia, in cui trovare quella rigenerazione mentale di cui si necessita quando si stacca da tutto, per poi tornare al lavoro o agli studi, più carichi che mai. In seconda posizione, nella suddetta classifica, c’è Singapore, e al terzo Vienna. Seguono due città australiane, Sydney e Melbourne, e poi Berlino e Auckland. Ma non è tutto, perché in nona posizione c’è la nostra bellissima capitale, Roma. Infine, la finlandese Helsinki. Una di queste città, dunque, potrebbe essere la vostra “isola felice” in cui trascorrere le ferie.