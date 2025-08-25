Poniamo il caso che una coppia non abbia figli, a chi spetta l’eredità? Ecco che cosa dice la legge, in contesti di questo genere.

La questione dell’ereditarietà tra coniugi senza figli è un tema di grande attualità e complessità nel diritto successorio italiano. Quando una coppia sposata non ha discendenti diretti, la domanda su chi eredita il patrimonio diventa cruciale e spesso fonte di numerosi dubbi e controversie legali. In questo contesto, è fondamentale chiarire le norme vigenti e approfondire le possibili soluzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui i coniugi non abbiano figli, l’eredità viene regolata dal Codice Civile italiano, che stabilisce i diritti del coniuge superstite e degli altri parenti. Di norma, il coniuge che sopravvive ha diritto a una quota rilevante dell’eredità, ma la presenza o meno di altri parenti può modificare la distribuzione del patrimonio.

In assenza di figli, il coniuge superstite eredita:

L’intera eredità se il defunto non lascia ascendenti né fratelli o sorelle;

La metà dell’eredità se sono presenti ascendenti (genitori, nonni);

Un terzo dell’eredità se sono presenti fratelli o sorelle.

Inoltre, il coniuge ha sempre diritto all’usufrutto su una parte del patrimonio, anche quando non è l’unico erede. Queste disposizioni mirano a garantire una protezione al coniuge superstite, ma allo stesso tempo riconoscono diritti anche ai parenti collaterali. Il sistema giuridico italiano, infatti, tende a tutelare non solo il nucleo familiare diretto, ma anche le figure parentali più prossime.

Le implicazioni pratiche e le alternative per la tutela del coniuge

Quando una coppia è priva di figli, è possibile che il coniuge superstite si trovi in una situazione di incertezza o di limitata tutela economica, specie se sono presenti altri eredi legittimi come i genitori del defunto o i fratelli. Per ovviare a queste difficoltà, esistono diverse strategie legali, come la redazione di un testamento che possa disciplinare la successione in modo più favorevole.

Il testamento può infatti attribuire al coniuge una quota più ampia o disporre particolari beni a suo favore, compatibilmente con la quota di legittima spettante agli altri eredi. Inoltre, è possibile stipulare accordi prematrimoniali o negoziare divisioni patrimoniali in vita per assicurare una maggiore sicurezza economica al coniuge superstite.

Un’altra forma di tutela importante è rappresentata dalla comunione dei beni tra coniugi, la quale, in caso di decesso, attribuisce automaticamente al superstite la proprietà della metà dei beni comuni, indipendentemente dalla successione.