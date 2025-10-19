LIDL propone un termoventilatore senza pale con LED TRONIC a 79 euro: 20 livelli di velocità, funzione timer, telecomando e risparmio sui termosifoni.

Con l’arrivo dell’inverno e il rialzo dei costi energetici, cresce la necessità di trovare soluzioni alternative per mantenere la casa calda senza gravare troppo sulle bollette. LIDL, sempre attenta alle esigenze stagionali dei suoi clienti, ha deciso di lanciare un nuovo dispositivo pensato proprio per questo: il termoventilatore senza pale LED TRONIC, in vendita da giovedì 23 ottobre al prezzo di 79 euro.

Un elettrodomestico moderno, compatto e multifunzione, che promette di riscaldare rapidamente gli ambienti e di limitare l’uso dei termosifoni, riducendo così i consumi di gas.

Un alleato per riscaldare casa e risparmiare

Con il freddo alle porte, molte famiglie si trovano a fare i conti con vecchie caldaie poco efficienti e con bollette sempre più pesanti. Secondo i dati diffusi da diverse associazioni dei consumatori, il costo medio per il riscaldamento domestico potrebbe aumentare anche del 15% durante la stagione 2024-2025. È qui che entra in gioco il nuovo termoventilatore LED TRONIC, proposto da LIDL come soluzione economica e intelligente per affrontare i mesi invernali.

Il dispositivo dispone di 20 livelli di velocità, una funzione timer e un’ampia gamma di temperature regolabili da 5° a 35°. Grazie alla funzione di oscillazione a 4 livelli (30°, 60°, 90° e 120°), il calore si diffonde uniformemente in tutta la stanza, evitando fastidiosi sbalzi di temperatura.

Non solo: il termoventilatore è dotato anche di luci LED d’atmosfera in cinque colori diversi, con possibilità di cambio automatico, ideale per chi ama creare un ambiente rilassante durante le fredde serate invernali.

Un telecomando incluso nella confezione permette di gestire ogni impostazione a distanza, rendendo l’uso comodo e intuitivo. Basta posizionarlo in un angolo della stanza per percepire calore quasi immediato, senza dover attendere i lunghi tempi di riscaldamento tipici dei termosifoni.

Design moderno, manutenzione minima e doppia funzione

Oltre alle prestazioni, uno dei punti forti del termoventilatore LED TRONIC è il design senza pale, che lo rende più sicuro e facile da pulire. L’assenza di griglie e ventole consente infatti una manutenzione rapida: è sufficiente passare un panno asciutto per rimuovere la polvere e mantenere il dispositivo efficiente nel tempo.

L’elettrodomestico è anche leggero e facilmente trasportabile, il che permette di spostarlo da una stanza all’altra a seconda delle necessità, ottimizzando il consumo energetico.

Un ulteriore vantaggio è la doppia modalità d’uso: in inverno può essere utilizzato come riscaldatore, mentre in estate diventa un efficace ventilatore per rinfrescare l’ambiente. Una soluzione versatile che si adatta a tutte le stagioni e riduce la necessità di acquistare più dispositivi.

Pur non potendo sostituire completamente un impianto di riscaldamento tradizionale, il termoventilatore LIDL rappresenta un valido aiuto per integrare il calore dei termosifoni, riducendone l’accensione e permettendo così di risparmiare in bolletta. Con un costo competitivo e caratteristiche tecniche di livello, il modello LED TRONIC si conferma una delle migliori offerte di stagione per chi desidera comfort e risparmio senza rinunciare allo stile.