Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Lidl, catena di supermercati sì ma, come abbiamo più volte detto, l’assortimento dei suoi negozi va ben oltre il solo genere alimentare. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa?

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti. Vediamo insieme tutte le novità e, allo stesso tempo, i prezzi.

Lidl arreda la tua casa

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre anche alla Lidl. Sì, proprio lei, la catena di supermercati che sta rinnovando anche il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

Per questo mese di ottobre le offerte sono davvero tante e per tutte le forme. Avresti mai pensato di poter arredare o rinnovare, ex novo, il tuo giardino spendendo poco poco? Da Lild puoi farlo: in che modo? Con le sue incredibili offerte che vale sempre la pena guardare anche per una semplice ispirazione su quelli che potranno essere i prossimi e possibili cambiamenti di arredamento in casa.

Nello specifico, ci sono alcune offerte atte proprio ad arredare la parte esterna della tua casa che, molto spesso, viene sottovalutata, ma non è così: che si tratti di un balcone in città o di un giardino, ogni spazio può essere valorizzato con soluzioni semplici ma d’effetto.

Quello di cui stiamo per parlarvi ora è l’elemento per eccellenza che non può mancare a casa tua per combattere anche il vento di questi giorni d’autunno.

Un qualcosa che mai avresti pensato di acquistare qui

Se vuoi trascorrere il tuo tempo nei tuoi spazi esterni anche all’inizio della stagione un po’ più fredda, ecco che la tenda a vela da giardino risponde con eleganza ad ogni tua esigenza. La tenda a vela Lidl ha una forma triangolare piuttosto ampia, pensata per chi ha spazi più compatti.

È creata con materiali resistenti, impermeabili, e con una buona protezione contro i raggi UV. Si monta in pochi minuti perché non ha bisogno di fori o assi che occupino ulteriore spazio, a fine stagione si ripiega facilmente perché non occupa spazio ed è fatta di tessuto idrorepellente. La soluzione più pratica che potevi trovare.

Altrove la puoi trovare anche al costo di 200€, ma con la “Livar6no Home” da Lidl la trovi a poco meno di 20€. Un arredo di design che vale la pena di avere per rendere più particolare la tua casa.