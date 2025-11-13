Il freddo comincia a sentire e da Leroy Merlin scattano gli sconti sui prodotti Imetec: approfittane, è solo per un tempo limitato.

Siamo nel pieno della stagione fredda e man mano che si avvicina l’inverno, le temperature vanno via abbassandosi, costringendoci a trovare soluzioni pratiche e che consumino meno in bolletta. Con i rincari degli ultimi anni e l’inflazione che si fa sentire, non ci si può permettere di tenere i termosifoni accesi per tutto il giorno.

I consumi, infatti, ne risentirebbero in maniera notevole. Come fare, dunque? Bisogna trovare strumenti alternativi in grado di offrire il comfort tanto desiderato, quel calore che rende piacevole la permanenza in casa, mentre fuori c’è il gelo. Una soluzione c’è e sono i prodotti Imetec. Da Leroy Merlin si possono trovare con sconti davvero incredibili, ma il tempo è limitato, per cui è molto importante fare in fretta.

Se a casa hai freddo, da Leroy Merlin c’è la fonte di calore che stai cercando: prezzi pazzeschi e comfort assicurato

Per riscaldare certi ambienti in casa, è importante avere a disposizione i giusti strumenti e da Leroy Merlin c’è la soluzione ideale.

Nello specifico, è in offerta un eccellente termoventilatore Eco Ceramic Imetec, al prezzo di 90.50€. È dotato di tre livelli di temperatura diversi e riscalda perfettamente l’ambiente, in base alle proprie esigenze. Si può scegliere tra aria calda, caldissima e persino fresca. È leggero e può essere spostato facilmente da un’area all’altra della casa. Genera un flusso d’aria uniforme e forte, e per ciò che concerne i consumi è possibile risparmiare fino al 40% in confronto a un termoventilatore classico.

Altra novità interessante è il termoventilatore Silent Power Comfort Imetec, al prezzo di 69.90€. È dotato di ben 4 funzioni differenti che consentono di impostare, come per l’Eco Ceramic, la temperatura ideale in base alla stanza. Soprattutto in bagno si rivela confortevole, nonché in camera da letto: qui la notte può davvero far freddo e così ci si sentirà avvolti da un piacevole calore.

Infine, da non perdere, il termoventilatore Eco Ceramic Diffusion è davvero perfetto per generare calore in maniera diffusa anche negli ambienti più grandi. Anche qui, il risparmio può raggiungere il 40% sui consumi. Con queste soluzioni sarà possibile godere di calore in casa, risparmiare sull’acquisto di prodotti di un certo livello e anche sulla bolletta. In un periodo di inflazione e rincari, è un must have in casa, confortevole e utile.