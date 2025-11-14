Shein e Temu sotto pressione: Amazon lancia l’alternativa e mette fuori dai giochi i due competitor, vende tutto a meno di 20 euro.

Il mercato dell’e-commerce è in continua evoluzione, e negli ultimi anni si è affermato in modo rilevante rinnovando il modo di fare acquisti. Questo anche perché diversi colossi si sono imposti in rete e hanno offerto agli utenti un risparmio notevole, ma anche rapidità e sicurezza nella vendita. Non tutti gli e-commerce hanno ottenuto credibilità, ma alcuni oggi sono considerati delle vere istituzioni: uno fra tutti Amazon, che nel giro di pochi anni è riuscito ad offrire diverse esperienze d’acquisto ai suoi tantissimi utenti, oltre a diverse garanzie.

Certo il portale di Bezos recentemente ha subito alcuni contraccolpi dati dalla concorrenza di e-commerce come Temu e Shein che hanno sottratto a Amazon diversi acquirenti, soprattutto nell’ambito di alcuni settori come quello dell’abbigliamento e accessori. Data la situazione critica per il portale, Amazon ha lanciato un’alternativa che darà filo da torcere ai due competitor e che è già stata accolta con favore dagli utenti, che possono beneficiare di una concorrenza leale e di conseguenza dell’abbassamento dei prezzi.

Amazon Haul è il nuovo progetto realizzato dalla compagnia fondata da Bezos che punta a imporsi su quel mercato online dedicato al fast fashion e agli articoli di consumo quotidiano a prezzi ridotti. Una mossa davvero strategica che rappresenta anche un adeguamento del sito ai nuovi modi di acquisto online e alle richieste degli utenti. Nel portale, che per altro gode di tutti i vantaggi di Amazon, sono in vendita oggetti diversi e quasi tutti a meno di 20 euro.

Amazon Haul, la nuova esperienza di shopping a prezzi low cost

Amazon Haul è definibile come una nuova esperienza di shopping a prezzi low cost, un portale che mira a competere con Temu e Shein e che è destinato a rivoluzionare il modo di fare acquisti. Sin dal debutto ha riscontrato il favore degli utenti anche perché è perfettamente integrato nel sistema Amazon: offre un’esperienza di acquisto fluida e facile da seguire, i prezzi sono decisamente competitivi, e i prodotti sono solitamente selezionati tenendo conto delle preferenze dell’utente, che per questo non potrà fare a meno di riempire il carrello.

La strategia di marketing online di Amazon è condivisibile vista l’affermazione di Temu e Shein sul mercato globale, per questo era attesa da tempo. Sicuramente i due portali saranno prossimi a fare una loro mossa per contrastare l’affermazione di Amazon. Probabilmente punteranno a perfezionare i loro punti critici come i lunghi tempi di spedizione, e la qualità di alcuni articoli. Certo è che contrastare la leadership virtuale di Amazon non sarà facile.