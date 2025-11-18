Da Eurospin, lo abbiamo detto più volte, si risparmia davvero, e non solo su quelli che sono prodotti alimentari o per la cura della casa e della persona. Anche su quelle che sono componenti di arredo.

Basta sfogliare uno dei suoi volantini, cartacei oppure online, per vedere che ogni settimana e anche ogni mese, propone delle offerte davvero speciali che non possiamo lasciarci scappare. Fra queste, ci sono alcune che riguardano gli oggetti di uso comune in casa, ma anche di piccolo arredo per le nostre camere.

Avresti mai pensato di acquistare un piccolo scaffale per la cameretta dei tuoi bambini proprio da Eurospin? Questa offerta fa letteralmente un baffo ad Ikea.

Lo scaffale che volevi, è da Eurospin

Quando pensiamo ad Eurospin, non dobbiamo pensare, come dicevamo all’inizio, solo ad una catena di supermercati, ma a qualcosa dove la convenienza non passa solo per i prodotti alimentari o per la cura della persona. Qui è possibile trovare anche oggetti per la casa di ultima generazione a prezzi davvero convenienti, che ti fanno strizzare l’occhio all’azienda leader nel settore, quale è Ikea. Non si tratta solo di saldi o Black Friday, ma di offerte che vanno prese al volo.

Molto spesso, quando si ha una casa piccola, si pensa subito al fatto che non si possono avere mobili ingombranti e che, dall’altro lato, non possiamo permetterci nemmeno di avere degli ospiti a dormire in casa, proprio perchè spazio non ce ne è. Niente di più sbagliato, perchè basta arredare in modo giusto e tutto torna ad essere a misura d’uomo, anche in una casa piccola. E quando pensiamo all’arredamento, il nostro occhio, lo dicevamo, va subito ad Ikea.

Il suo prezzo è incredibile

Ed Invece, ecco che Eurospin ci sorprende con un mobile particolare proprio per la cameretta dei nostri bambini, qualcosa che avremmo acquistato sì, ma ad un prezzo maggiore: qui invece lo troverai a soli 29.99€.

Si tratta di uno scaffale per bambini caratterizzato da un design unico ed intelligente: è composto da 2 tasche e 4 contenitori con dimensioni 48x29x60 cm. Ideale per contenere quanto i pupazzi e i giochi, ma anche i primi libri della scuola.

E’ disponibile in diverse fantasie che richiamano tutte i personaggi della Disney: da Topolino a Minne, passando anche per i più recenti Lillo&Stich. Al prezzo di soli 29.99€ arrederai la loro cameretta con poco, ma l’avrai in ordine e sempre con un design moderno ed al passo con i tempi. Cosa aspetti? Corri subito ad acquistarlo.