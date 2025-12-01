La cura degli asciugamani è importante per chi desidera mantenere la morbidezza dei tessuti, soprattutto dopo numerosi lavaggi.

Spesso capita che, dopo diverse pulizie in lavatrice, gli asciugamani risultino ruvidi e meno confortevoli. Tuttavia, esiste un metodo semplice, economico e naturale per riportarli alla loro morbidezza originaria senza ricorrere a costosi prodotti.

Il rimedio più efficace e poco conosciuto per rendere gli asciugamani soffici come nuovi è l’utilizzo della glicerina, un ammorbidente naturale che agisce in profondità sulle fibre del tessuto. Questo ingrediente, facilmente reperibile in farmacia, penetra nella struttura degli asciugamani.

Lo fanno sempre in hotel: versane tre cucchiai in lavatrice e gli asciugamani vengono perfetti

La glicerina non solo ammorbidisce i tessuti, ma migliora anche l’assorbenza degli asciugamani, donando una sensazione di freschezza e pulizia dopo ogni lavaggio. In più, aiuta a eliminare i residui di detersivo che si accumulano e rendono il tessuto rigido, senza danneggiare colori e materiali.

Per ottenere asciugamani morbidi, è sufficiente aggiungere 3 cucchiai di glicerina direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta destinata all’ammorbidente. Si consiglia di impostare un ciclo di lavaggio standard con temperatura compresa tra 40 e 60 °C, in linea con le indicazioni di lavaggio riportate sulle etichette degli asciugamani.

Questo semplice gesto permette di ottenere risultati simili a quelli degli hotel di lusso, dove spesso la glicerina viene utilizzata per mantenere la qualità e la morbidezza del tessuto. Inoltre, è un metodo rispettoso dell’ambiente e del portafoglio, poiché evita l’uso di prodotti chimici aggressivi o ammorbidenti sintetici.

Oltre all’uso della glicerina, ci sono alcuni accorgimenti utili per prolungare la morbidezza degli asciugamani nel tempo:

Non sovraccaricare la lavatrice, così da permettere all’acqua e al detersivo di agire in modo uniforme su tutte le fibre.

Limitare la quantità di detersivo per evitare accumuli che induriscono il tessuto.

Evitare gli ammorbidenti tradizionali, che pur conferendo profumo, tendono a ridurre l'assorbenza degli asciugamani.

Seguire sempre le indicazioni di lavaggio e non superare i 60 °C per tutelare la fibra.