Lo fanno sempre in hotel: versane tre cucchiai in lavatrice e gli asciugamani vengono perfetti
La cura degli asciugamani è importante per chi desidera mantenere la morbidezza dei tessuti, soprattutto dopo numerosi lavaggi.
Spesso capita che, dopo diverse pulizie in lavatrice, gli asciugamani risultino ruvidi e meno confortevoli. Tuttavia, esiste un metodo semplice, economico e naturale per riportarli alla loro morbidezza originaria senza ricorrere a costosi prodotti.
Il rimedio più efficace e poco conosciuto per rendere gli asciugamani soffici come nuovi è l’utilizzo della glicerina, un ammorbidente naturale che agisce in profondità sulle fibre del tessuto. Questo ingrediente, facilmente reperibile in farmacia, penetra nella struttura degli asciugamani.
La glicerina non solo ammorbidisce i tessuti, ma migliora anche l’assorbenza degli asciugamani, donando una sensazione di freschezza e pulizia dopo ogni lavaggio. In più, aiuta a eliminare i residui di detersivo che si accumulano e rendono il tessuto rigido, senza danneggiare colori e materiali.
Per ottenere asciugamani morbidi, è sufficiente aggiungere 3 cucchiai di glicerina direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta destinata all’ammorbidente. Si consiglia di impostare un ciclo di lavaggio standard con temperatura compresa tra 40 e 60 °C, in linea con le indicazioni di lavaggio riportate sulle etichette degli asciugamani.
Questo semplice gesto permette di ottenere risultati simili a quelli degli hotel di lusso, dove spesso la glicerina viene utilizzata per mantenere la qualità e la morbidezza del tessuto. Inoltre, è un metodo rispettoso dell’ambiente e del portafoglio, poiché evita l’uso di prodotti chimici aggressivi o ammorbidenti sintetici.
Oltre all’uso della glicerina, ci sono alcuni accorgimenti utili per prolungare la morbidezza degli asciugamani nel tempo:
- Non sovraccaricare la lavatrice, così da permettere all’acqua e al detersivo di agire in modo uniforme su tutte le fibre.
- Limitare la quantità di detersivo per evitare accumuli che induriscono il tessuto.
- Evitare gli ammorbidenti tradizionali, che pur conferendo profumo, tendono a ridurre l’assorbenza degli asciugamani.
- Seguire sempre le indicazioni di lavaggio e non superare i 60 °C per tutelare la fibra.
- La glicerina è adatta a tutti i tipi di asciugamani?
Sì, la glicerina è sicura per tutti i tessuti, compresi quelli di cotone e quelli colorati. Non provoca scolorimenti né indebolisce le fibre.
- Qual è la quantità giusta di glicerina da usare?
Per un ciclo di lavaggio standard bastano 2-3 cucchiai di glicerina, da versare direttamente nel cestello o nella vaschetta apposita.
- Posso usare la glicerina insieme all’ammorbidente tradizionale?
Non è consigliabile, perché gli ammorbidenti convenzionali possono ridurre l’assorbenza degli asciugamani. La glicerina da sola è sufficiente a mantenere morbidezza e freschezza.