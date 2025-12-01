Affettatrice, microonde e macchina sottovuoto a meno di 120 euro: Lidl lancia un’offerta irresistibile per la cucina.

In piena settimana del Black Friday, Lidl ha sorpreso i consumatori con una promozione mirata a chi desidera rinnovare la cucina senza spendere una fortuna. Da lunedì 20 novembre 2025, nei punti vendita italiani della catena, è possibile acquistare tre elettrodomestici firmati Silvercrest a un prezzo complessivo inferiore ai 120 euro. L’iniziativa ha attirato centinaia di utenti sin dalle prime ore dell’apertura, con foto e video virali condivisi su social e gruppi di offerte.

Il motivo dell’interesse? La qualità percepita dei prodotti, il prezzo accessibile e il timing perfetto: a poche settimane dal Natale, Lidl ha inserito in volantino tre dispositivi tra i più cercati per uso domestico. L’affettatrice elettrica, il forno a microonde compatto e la macchina sottovuoto rappresentano una combinazione utile per semplificare la preparazione dei pasti o per fare un regalo pratico e intelligente. L’attenzione generata online ha creato un effetto domino: molti clienti si sono affrettati nei punti vendita temendo che le scorte andassero esaurite in poche ore.

L’affettatrice elettrica Silvercrest: precisione, sicurezza e prezzo contenuto

Uno dei prodotti più discussi dell’offerta è l’affettatrice elettrica Silvercrest, in vendita a 39,99 euro. Dotata di una lama regolabile con spessore di taglio fino a 23 millimetri e una potenza di 120 watt, consente di ottenere fette precise in pochi secondi. Il design include una slitta estraibile, un coprilama di sicurezza e una vaschetta raccogli-briciole: elementi che semplificano l’uso quotidiano e la pulizia dopo ogni sessione.

Il dispositivo, pensato per uso domestico, è stato segnalato sui forum dedicati alla cucina casalinga e nei gruppi social che raccolgono offerte Black Friday, dove è stato definito “uno dei migliori acquisti sotto i 40 euro per chi prepara salumi o verdure in casa”. A livello tecnico, la struttura è compatta ma solida e permette un impiego anche su superfici ridotte. Il prezzo, normalmente più alto su prodotti con caratteristiche simili, ha contribuito a generare interesse anche tra i meno esperti.

Chi l’ha già acquistata nei primi giorni della promozione segnala che il taglio è omogeneo, il motore è silenzioso e le ventose alla base aiutano a mantenere la stabilità durante l’uso. Per Lidl, si tratta di un ritorno alla strategia dei “piccoli elettrodomestici a basso prezzo” che ha già funzionato in passato.

Microonde compatto e macchina sottovuoto: gli altri due articoli del trio Silvercrest

Accanto all’affettatrice, Lidl propone un forno a microonde Silvercrest da 17 litri a 59 euro, pensato per chi cerca una soluzione essenziale ma funzionale. Il modello ha una potenza di 700 watt e sei livelli di cottura selezionabili. Il timer da 30 minuti e il design compatto (44,6 × 24,1 × 35,9 cm) lo rendono adatto anche a cucine piccole o seconde case. È uno dei modelli più richiesti tra chi vive in spazi ridotti o ha bisogno di un microonde semplice da usare, senza troppe funzioni avanzate.

Anche in questo caso, le recensioni raccolte online parlano di un utilizzo intuitivo e prestazioni coerenti con la fascia di prezzo. I clienti apprezzano la facilità nella pulizia e l’assenza di complicazioni: si tratta di un modello essenziale, ideale per scaldare o scongelare con rapidità. Il design neutro consente l’integrazione anche in cucine moderne o minimaliste.

Il terzo prodotto, ma non per importanza, è la macchina sottovuoto Silvercrest proposta a 19,99 euro. Pensata per conservare meglio alimenti freschi o già cucinati, include una modalità “soft” per i cibi più delicati. La funzione standard consente la sigillatura rapida dei sacchetti, utile per chi desidera congelare porzioni o prolungare la durata di ingredienti deperibili. Il costo ridotto ha sorpreso molti, soprattutto considerando che dispositivi simili sul mercato partono da cifre ben più alte.

Alcuni utenti, in rete, hanno riportato di aver acquistato più di un’unità proprio per regalarle. Anche in questo caso, la qualità percepita del prodotto è stata ritenuta superiore rispetto al prezzo pagato. Si tratta di un accessorio utile per chi segue una dieta organizzata, cucina in batch o vuole evitare sprechi alimentari.