L’albero di Natale è il simbolo delle feste: oggi è possibile personalizzarlo appendendo palline con la foto del cuore a costo zero.

Decorare l’albero di Natale fa subito festa. Solitamente è un’attività che si svolge i primi giorni di Dicembre, è un momento cult che mette insieme tutta la famiglia, che non manca di rispettare la tradizione. Un appuntamento speciale che apre il via ai festeggiamenti. Ognuno sceglie e personalizza il proprio abete, che oggi può avere aspetto e colori diversi. Tuttavia chi si approccia a decorare il proprio albero, non può non personalizzarlo mettendo luci, palline, e diversi oggetti appesi.

Oggi inoltre è possibile renderlo ancora più unico e speciale decorandolo con palline originali. Non si tratta di designer diversi o specifici colori, ma di palline che hanno ritratta una foto del cuore. In rete esistono diversi siti che offrono questo servizio e che ad un costo non eccessivo permettono di acquistare palline con le proprie foto, o quelle dei famigliari, o anche del proprio cane o gatto. Sono oggetti che renderanno l’abete unico nel suo genere e che rappresentano appieno il concetto di famiglia.

Si possono scegliere vari tipi di palline: da quelle in legno a quelle in vetro, ma anche in plastica. Ovviamente la tipologia di materiale è determinante per il prezzo. Inoltre si possono selezionare varie forme; cuore, tonda, rettangolo, tutte diverse e uniche. Questo tipo di palline renderanno l’albero originale e unico e ogni anno potranno essere riutilizzate. Sarà un tocco ornamentale apprezzato anche dal resto della famiglia.

Palline di Natale personalizzate: quanto costano

Le palline di Natale personalizzate possono realizzarsi facilmente su portali presenti in rete. Ce ne sono diversi e tutti garantiti. Una volta scelto materiali e tipologia di pallina basterà caricare l’immagine preferita e concludere l’acquisto. In pochi giorni sarà recapitata a casa. I costi ovviamente variano a seconda della tipologia di prodotto scelto, ma solitamente non superano i 10 euro.

Ci sono anche dei siti che regalano la prima pallina o aggiungono un gadget quando la spesa è sostenuta. Oltre per abbellire l’albero le palline personalizzate possono essere donate come regalo aziendale: sono un oggetto molto apprezzato dai dipendenti. E’ sicuramente un decoro speciale, che ha un costo sostenibile, e che sarà apprezzato da tutti. Non resta che scegliere lo scatto da rappresentare e realizzare un albero di Natale esclusivo.