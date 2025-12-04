Un esperimento reale dimostra che quartieri solari, autosufficienti e senza auto sono già possibili oggi.

Da anni sentiamo parlare della città dei 15 minuti come di un’idea affascinante ma troppo teorica, un sogno per urbanisti e visionari. Ora, però, qualcosa è cambiato davvero. Un gruppo di ricercatori della Concordia University di Montreal ha sviluppato e testato un modello urbano che funziona nella realtà. Dopo quasi dieci anni di studio, ha messo a punto un sistema integrato che unisce agricoltura urbana, energia solare e mobilità elettrica, riducendo quasi a zero la dipendenza dalle auto private.

La città che hanno immaginato – e messo alla prova – non è un’utopia recintata, ma un sistema intelligente e modulare, capace di replicarsi in tanti quartieri diversi. Non si limita a tagliare l’inquinamento, ma cambia il modo in cui viviamo: spostamenti più brevi, servizi a portata di passo, energia prodotta localmente, in una rete di spazi che collaborano tra loro invece di consumare risorse in modo isolato.

Un quartiere che produce ciò che consuma e trasporta frutta con l’energia dei marciapiedi

Tutto nasce da una domanda semplice: è possibile evitare gli spostamenti inutili avvicinando l’essenziale alle persone? A questa domanda, i ricercatori canadesi hanno risposto con un progetto concreto, pubblicato sulla rivista Sustainability, che ripensa radicalmente il concetto di quartiere.

Nel modello elaborato, nessun supermercato o servizio essenziale dista più di un chilometro da casa. Questo vuol dire che tutto si può raggiungere a piedi o in bici, senza usare l’auto. L’agricoltura urbana non è decorativa ma produttiva: orti verticali, tetti coltivati, facciate verdi, spazi inutilizzati trasformati in micro-aziende agricole. E poi l’elemento che ha sorpreso di più: i marciapiedi fotovoltaici.

Quei pannelli solari integrati nel suolo non solo producono energia, ma alimentano piccoli veicoli elettrici usati per trasportare le verdure e i prodotti freschi direttamente dai micro-orti ai punti vendita. Non servono camion né lunghi tragitti. La logistica diventa locale, circolare, sostenibile.

Il quartiere, quindi, non è un’isola autosufficiente, ma parte di un sistema più ampio di “cluster” urbani connessi tra loro, capaci di scambiarsi risorse e servizi. Energia, cibo, trasporti: tutto è condiviso, con un’efficienza pensata su misura per ridurre consumi, sprechi e distanze. È una rete urbana attiva, che funziona quasi come una comunità biologica.

I risultati reali in Canada: meno auto, meno emissioni e una bolletta che si ripaga da sola

Per verificare se questa idea funzionasse davvero, il team ha applicato il modello al quartiere West 5, nella città di London, in Ontario. Il risultato? Meglio delle aspettative. Bastano alcune superfici coltivate – una parte dei tetti, delle facciate e di aree urbane inutilizzate – per rendere il quartiere autosufficiente nella produzione di verdure fresche.

Dal punto di vista ambientale, l’impatto è enorme: le emissioni di CO₂ crollerebbero del 98%, grazie alla quasi totale eliminazione del traffico privato tradizionale e all’uso locale dell’energia solare autoprodotta. I trasporti interni, alimentati direttamente dai pannelli fotovoltaici, non consumano carburanti e non dipendono dalla rete esterna.

Ma c’è di più. Uno dei dati più interessanti è quello economico: il costo dell’energia solare generata nel quartiere è di appena 0,92 dollari canadesi al kWh, e i mezzi elettrici locali si ripagano in meno di tre anni, precisamente in 2,8 anni secondo i calcoli del team. Un tempo breve se confrontato con la durata media dei veicoli e delle strutture urbane.

Il gruppo di ricerca ora punta più in alto: vuole espandere il modello alle scuole, agli ospedali, ai luoghi di lavoro e ai collegamenti regionali. L’obiettivo non è solo ridurre le emissioni, ma migliorare la qualità della vita in senso pieno: meno traffico, più tempo per sé, meno stress, più relazioni locali, più sicurezza urbana. In un’epoca di promesse green spesso vaghe, questa città dei 15 minuti è già reale. E dimostra che la transizione ecologica può anche convenire.