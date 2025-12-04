Lidl ha avuto un’idea geniale per un pranzo di Natale più rapido e gustoso. Con poco più di 20 euro, ti sentirai uno chef in una cucina a vista

A Natale, si sa, le tavole sono sempre imbandite e mamme e nonne si danno da fare già dal giorno prima per realizzare pranzi gustosi, da applausi. L’atmosfera assume contorni magici già solo nel vederle impegnate a preparare tante delizie, ma la verità è che dietro tutto questo ben di Dio c’è un lavoro incredibile, fatto di impegno e di sughi e impasti preparati anche di notte.

Tuttavia, ci sono dei cibi che si potrebbe evitare di cucinare prima, e che potrebbero essere cotti al momento. Lidl ha pensato anche a questo per far sì che un po’ di lavoro sia alleviato, e il prezzo del prodotto in questione è davvero eccezionale.

Lidl, con poco più di 20 euro realizzi il pranzo di Natale perfetto: la novità che cambia tutto in cucina

Il Natale è il momento del convivio, dello stare insieme condividendo del buon cibo, e soprattutto del festeggiare la nascita di Cristo. È un momento di unione e ha un’atmosfera unica.

In questo contesto, c’è chi è indaffarato a cucinare, e come detto, questo può costare fatica. E se si usasse un bel grill in mezzo alla tavola, così che ognuno possa prepararsi la carne al momento, proprio come farebbe uno chef che cucina a vista? È una novità davvero particolare, e a tal proposito, Lidl propone una raclette grill, con una doppia piastra.

La prima parte è in pietra naturale, così che si possano cuocere e dorare pesce, verdure o carne, in modo davvero rapido. Nel set vi sono 8 padelline antiaderenti e un raschietto, in modo che ogni ospite possa crearsi il proprio piatto, inserendo tutto ciò che preferisce.

Si può aggiungere formaggio fuso, salse, creare piccole omelette ecc. Facile da pulire, è il prodotto perfetto non solo per evitare che troppo lavoro pesi su un paio di persone, ma è anche divertente. Questo perché consente di cucinare tutti insieme, scegliendo il tipo di cottura che si predilige e divertendosi a creare il proprio piatto personalizzato.

Si tratta di un prodotto che è perfetto anche in estate, per cene o pranzi con gli amici, per mangiare rapidamente. Il prezzo di questo piccolo gioiello è molto invitante: solo 29.99€. Un’occasione da cogliere al volo.