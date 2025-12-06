Salmone norvegese ritirato per sospetta listeria: controlla subito se hai questo lotto
Se, in casa, hai queste porzioni di salmone, non consumarlo. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato da diverse catene di supermercati e negozi.
Si tratta di un lotto di salmone norvegese affumicato che potrebbe contenere qualcosa di molto pericoloso al suo interno. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o se li si è consumati per sbaglio.
Una situazione che sta mettendo in agitazione moltissime famiglie, ma non deve creare allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero della Salute per capire cosa bisogna fare in questi casi.
Attenzione a questo specifico lotto di salmone: potrebbe essere pericoloso
Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di prodotti alimentari ritirati dagli scaffali dei supermercati o dei negozi per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni precisate dall’ordinanza stessa che viene allegata al motivo del ritiro del prodotto. Tutto questo serve a fare chiarezza ai cittadini che hanno in casa il prodotto incriminato, lo hanno consumato o non sanno cosa fare in questi casi. Proprio un richiamo alimentare è stato segnalato dal Ministero della Salute e, questa volta, riguarda un prodotto del banco pescheria: il salmone affumicato.
Si tratta di un lotto che è stato ritirato dai supermercati Esselunga e, insieme al Ministero stesso, anche l’azienda ne ha dato comunicazione. Il prodotto interessato al richiamo è il salmone affumicato Luxury Selection venduto a marchio “Food from the world” nelle confezioni da 250 grammi ciascuna. Il prodotto è stato richiamato a causa di un possibile rischio microbiologico per la presenza di listeria nel salmone stesso. Il lotto interessato è quello con numero 485116 e con scadenza il 28 dicembre 2025.
Il salmone è stato confezionato dalla ditta Koral SA che ha il suo stabilimento in Polonia e che, in Italia, viene commercializzato dalla Food from the world s.r.l. Secondo quanto descritto dal richiamo emanato, all’interno di questo lotto di salmone potrebbe essere presenta la Listeria Monocytogenes: per questo motivo, chi lo possiede e ne ha il lotto interessato in casa, non deve assolutamente consumarlo. Si invita,, quindi, a riportare le confezioni di salmone al punto vendita dove le si è acquistate, ma ripetiamo, di non consumarlo in maniera alcuna.
La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza, seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiami alimentari.