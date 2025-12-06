Se, in casa, hai queste porzioni di salmone, non consumarlo. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di un lotto di salmone norvegese affumicato che potrebbe contenere qualcosa di molto pericoloso al suo interno. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o se li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione moltissime famiglie, ma non deve creare allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero della Salute per capire cosa bisogna fare in questi casi.

Attenzione a questo specifico lotto di salmone: potrebbe essere pericoloso

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di prodotti alimentari ritirati dagli scaffali dei supermercati o dei negozi per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni precisate dall’ordinanza stessa che viene allegata al motivo del ritiro del prodotto. Tutto questo serve a fare chiarezza ai cittadini che hanno in casa il prodotto incriminato, lo hanno consumato o non sanno cosa fare in questi casi. Proprio un richiamo alimentare è stato segnalato dal Ministero della Salute e, questa volta, riguarda un prodotto del banco pescheria: il salmone affumicato.

Si tratta di un lotto che è stato ritirato dai supermercati Esselunga e, insieme al Ministero stesso, anche l’azienda ne ha dato comunicazione. Il prodotto interessato al richiamo è il salmone affumicato Luxury Selection venduto a marchio “Food from the world” nelle confezioni da 250 grammi ciascuna. Il prodotto è stato richiamato a causa di un possibile rischio microbiologico per la presenza di listeria nel salmone stesso. Il lotto interessato è quello con numero 485116 e con scadenza il 28 dicembre 2025.

Il salmone è stato confezionato dalla ditta Koral SA che ha il suo stabilimento in Polonia e che, in Italia, viene commercializzato dalla Food from the world s.r.l. Secondo quanto descritto dal richiamo emanato, all’interno di questo lotto di salmone potrebbe essere presenta la Listeria Monocytogenes: per questo motivo, chi lo possiede e ne ha il lotto interessato in casa, non deve assolutamente consumarlo. Si invita,, quindi, a riportare le confezioni di salmone al punto vendita dove le si è acquistate, ma ripetiamo, di non consumarlo in maniera alcuna.

La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza, seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiami alimentari.