Un semplice trucco domestico potrebbe farti risparmiare anche mentre dormi: il segreto della ‘ciabatta’ sta sorprendendo tutti.

Risparmiare senza fare nulla sembra un sogno, eppure esiste un modo per tagliare i consumi anche mentre dormi. È una soluzione talmente semplice da sembrare banale, ma i numeri dimostrano che può ridurre concretamente le spese annuali in bolletta. Tutto ruota attorno a un oggetto che abbiamo in casa, spesso sottovalutato e utilizzato solo per comodità. Eppure, con un gesto di un secondo, riesce a bloccare gli sprechi più nascosti. Ecco come funziona il cosiddetto ‘trucco della ciabatta’ e perché sta diventando una delle idee di risparmio più discusse dell’anno.

Il trucco ‘della ciabatta’ è la genialata dell’anno

Molti credono che un dispositivo spento non assorba energia, ma la realtà è molto diversa. Quasi tutti gli elettrodomestici entrano in modalità standby: una piccola spia, un display acceso, un sensore in attesa del telecomando. Dettagli minimi che però generano un flusso costante di energia giorno e notte. Ogni dispositivo in standby può consumare da 1 a 4 watt all’ora. Singolarmente è poco, ma moltiplicato per televisori, decoder, consolle, microonde e caricabatterie il totale diventa un vero salasso invisibile.

Le stime più recenti parlano chiaro: una casa media spreca oltre 200 kilowattora all’anno solo per mantenere attivi gli standby, con un costo che si aggira attorno ai 65 euro. Il microonde è tra gli apparecchi più dispendiosi: resta in standby quasi sempre, consumando fino a 31 kilowattora in dodici mesi. Anche le console possono assorbire una quota significativa, così come i caricabatterie lasciati inseriti, che continuano a consumare persino senza un telefono collegato.

Con il Regolamento (UE) 2023/826, la Commissione ha fissato limiti più rigidi ai consumi degli apparecchi spenti o in standby. Dal 2025 il limite massimo sarà di 0,5 watt, che scenderà a 0,3 watt entro il 2027. Misure utili, ma non sufficienti a eliminare completamente la dispersione.

La ciabatta multipresa con interruttore è lo strumento più efficace per eliminare i consumi fantasma. Collegare più dispositivi a un’unica multipresa permette di spegnerli del tutto con un solo gesto. Esistono modelli tradizionali con un unico interruttore, varianti con selettori individuali e perfino ciabatte ‘smart’ programmabili tramite smartphone.

Per apparecchi potenti, come computer o elettrodomestici da cucina, conviene optare per una multipresa robusta e certificata. La potenza massima supportata è un dato fondamentale da controllare. Una volta installata, basta inserire nella routine quotidiana un gesto semplice: prima di andare a dormire, spegnere l’interruttore.

Ridurre i consumi in standby significa tagliare la bolletta e allo stesso tempo diminuire le emissioni di CO2. Un piccolo cambiamento che incide fino al 10% sui consumi domestici e che continua a far risparmiare anche quando si è fuori casa o in vacanza. Un trucco economico, immediato e davvero alla portata di tutti.