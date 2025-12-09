Nel 2025 è meglio noleggiare o comprare un auto? Ecco qual è la scelta giusta da fare per risparmiare: tutti i pro e contro.

In vista delle nuove esigenze di mobilità espresse dagli enti governativi l’esigenza di cambiare auto sembra non essere più rimandabile. Nei prossimi anni diversi gli utenti che saranno costretti ad abbandonare il proprio veicolo per uno più attuale, contemporaneo e che soddisfi tutte le nuove normative finalizzate a proteggere l’ambiente. I modelli in commercio sono ormai molti e in grado di fronteggiare le varie richieste del mercato, tuttavia c’è chi, tra i potenziali neo automobilisti, oggi si pone un quesito di non facile risoluzione: meglio noleggiare un auto o acquistarla?

Negli ultimi anni la pratica del noleggio a lungo termine è diventata sempre più frequente e non più esclusiva di pochi. E’ un modo per aver un veicolo, ma senza sostenere costi iniziale di un certo peso. Come l’acquisto ha dei pro e dei contro che vanno valutati tenendo conto di una serie di esigenze. Certo il noleggio permette di non avere nessun onere e spesa: tutto è incluso nel canone mensile. Inoltre le auto sono sempre nuove e corredate di un’assistenza completa.

In molti casi non occorre dare nessun anticipo, si possono pianificare i costi, inoltre per le partite iva e alcune aziende apportano vari vantaggi fiscali. Tra i contro di maggiore rilievo c’è sicuramente il fatto che il noleggio a lungo termine non prevede nessuna proprietà e spesso sono previste delle limitazioni chilometriche. Sicuramente è una pratica perfetta per le aziende, i professionisti e i freelance, e le partite Iva che potranno detrarre i costi dell’auto.

L’acquisto di un auto: i vantaggi

I vantaggi, se si decide di acquistare un auto, sono diversi: in primo luogo si acquisisce la proprietà della vettura, si può personalizzare e rivendere in ogni momento, inoltre i suoi costi sono facilmente ammortizzabili se si ha l’intenzione di usarla a lungo termine. Di conseguenza l’acquisto è opportuno per le famiglie, che prevedono un uso prolungato e continuativo della macchina, e per gli appassionati di auto che desiderano personalizzare il veicolo.

Per comprendere se sia meglio noleggiare o acquistare un auto è sempre opportuno tenere contro delle proprie esigenze personali, fare una serie di valutazioni, che portano a risparmiare sui costi da sostenere. Da ricordare che il canone del noleggio è inclusivo e prevede, oltre ad una serie di spese legate alla vettura, anche il canone RCA. Inoltre a fine noleggio l’auto non può mai essere riscattata, se si desidera acquisire la proprietà è opportuno fare un leasing.