Non è necessario spendere soldi per l’acquisto del collutorio. Possiamo realizzarlo in casa con pochi ingredienti

La cura della bocca e delle gengive è fondamentale non solo per una buona igiene, ma anche per prevenire disturbi come alitosi, infiammazioni o sanguinamenti. Sebbene i collutori commerciali siano facilmente reperibili, spesso contengono ingredienti chimici che possono irritare le mucose o seccare la bocca.

Una valida alternativa è rappresentata dal collutorio naturale, facile da preparare in casa, economico e sicuro. La preparazione di questi collutori richiede pochi ingredienti e permette di personalizzare la formula in base alle proprie necessità.

Ingredienti naturali per la salute orale

Il bello del collutorio fatto in casa è che si possono scegliere vari ingredienti naturali che offrono diversi benefici. Ad esempio, l’eucalipto è noto per le sue proprietà antisettiche e rinfrescanti, mentre la menta piperita è ideale per combattere l’alitosi. Il bicarbonato e il sale sono perfetti per disinfettare la bocca e mantenere l’equilibrio del pH orale.

Inoltre, gli oli essenziali, come quelli di lavanda e tea tree, sono ottimi per calmare le gengive irritate e per contrastare i batteri nocivi che causano malattie gengivali. È fondamentale, però, non esagerare con le quantità di olio essenziale, limitandosi a 2-3 gocce per 200 ml di acqua per evitare effetti indesiderati.

Per preparare un collutorio naturale efficace, ecco alcune ricette semplici e veloci. Mescolate 5 gocce di olio essenziale di eucalipto e 5 gocce di menta piperita in 100 ml di acqua. Aggiungere 50 gocce di estratto di propoli, un potente antibiotico naturale. Agitate bene il mix e utilizzatelo ogni sera dopo aver lavato i denti. Questo collutorio è particolarmente utile per combattere l’alitosi e proteggere le gengive da infiammazioni.

La lavanda è un ingrediente perfetto per chi ha gengive delicate. Mescolate 4 gocce di olio essenziale di lavanda in 150 ml di acqua distillata, aggiungendo qualche goccia di limone per un tocco rinfrescante. La lavanda aiuta a lenire le infiammazioni e le irritazioni, mentre il limone dona una piacevole freschezza.

La salvia è un’erba dalle proprietà antisettiche e rinfrescanti. Per preparare un collutorio naturale, immergete 5 foglie di salvia e 2 gocce di succo di limone in 150 ml di acqua distillata. Fate infondere per 4 ore, quindi filtrate. Se desiderate un effetto potenziato, aggiungete 5 gr di cannella in polvere per una maggiore freschezza e per un’azione antibatterica potenziata.

Il basilico è un altro ingrediente utile per mantenere la salute orale. Mettete un cucchiaio di basilico secco (o 100 gr di foglie fresche) in 200 ml di acqua e portate a ebollizione. Dopo 10 minuti, filtrate, aggiungete un pizzico di sale e il vostro collutorio è pronto. Conservatelo in frigorifero per una maggiore freschezza.

I chiodi di garofano sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie e disinfettanti. Per preparare il collutorio, immergete 10 chiodi di garofano in 200 ml di acqua, coprite e fate bollire finché l’acqua non diventa gialla. Lasciate raffreddare e filtrate il tutto. Potete aggiungere qualche foglia di menta per un aroma fresco e un’ulteriore azione rinfrescante.

I collutori naturali sono una scelta sicura ed efficace per mantenere la salute orale, evitando il rischio di irritazioni e danni causati dagli ingredienti chimici presenti nei prodotti commerciali. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla quantità di oli essenziali utilizzati, poiché in dosi troppo elevate possono causare sensibilità o irritazioni. Inoltre, poiché questi collutori sono privi di conservanti, è fondamentale conservarli correttamente e usarli entro un periodo ragionevole.