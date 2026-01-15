Il sistema ecologico e super efficace per lavare i tessuti senza perdere tempo e senza dover pagare praticamente nulla: cosa sapere

Le tende sono un elemento d’arredo imprescindibile all’interno di una casa, hanno una duplice funzione, quella di proteggere i propri spazi da occhi indiscreti – qualora si viva a un piano basso o comunque davanti a un’altra casa – ma anche di conferire eleganza a ogni stanza.

Sono sia una decorazione che una protezione, per questo in tanti le posizionano davanti alle loro finestre di casa. Sono tanto belle quanto difficili da pulire, per molti diventa un’attività difficilissima e il più delle volte, c’è chi ricorre a degli specialisti per lavarle. Il motivo? Si tratta di una grande quantità di tessuto e in più, devono essere smontate, altra operazione che richiede un certo tempo. Per fortuna c’è un metodo, quello del sale, che serve a farle tornare come nuove con zero fatica e senza spendere alcun soldo.

A cosa serve il sale per pulire le tende e come si usa

Si tratta di un “un vecchio rimedio della nonna”, un sistema molto efficace per pulire la tenda e donare loro una nuova luce. Le tende, infatti, con il tempo tendono a sporcarci, a opacizzarsi a causa della polvere o a ingiallirsi. Per questo, conoscere il sistema per farle tornare come nuove senza doversi rivolgere a un esperto, può tornare utile a tutti.

Bisogna preparare una miscela con sale grosso, aceto di vino bianco e limone. Una volta che il composto è pronto, si deve procedere a preparare le tende, dunque rimuovere i ganci, passare l’aspirapolvere per rimuovere residui di polvere che spesso si annidano sul tessuto e poi si può applicare questo composto. Infine andranno risciacquate e torneranno a essere più splendenti di prima. Per l’asciugatura, un altro vecchio rimedio della nonna è quello che le lascia asciugare appese, metodo che si può usare d’estate, motivo per cui è preferibile dedicarsi a quest’attività nei mesi caldi.

Discorso a parte vale per le tende sintetiche, che possono essere lavate a freddo in lavatrice e non richiedono una certa attenzione, poiché il tessuto difficilmente si danneggia. Anche in questo caso per l’asciugatura, se non si ha disposizione un grande stendino, si può usare l’antico trucco di lasciarle asciugare appese. Con l’utilizzo della miscela composta da sale, aceto e succo di limone, le tende bianche torneranno a essere splendenti.