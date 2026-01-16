L’ingresso di casa è il primo ambiente che accoglie familiari e ospiti, e la sua organizzazione è fondamentale per un’accoglienza ordinata.

La gestione di giacche, cappotti e accessori, che sembrano moltiplicarsi senza controllo, rappresenta una sfida quotidiana per molte famiglie. In risposta a questo problema, Ikea, leader mondiale nel settore dell’arredamento, propone soluzioni pratiche e innovative, in grado di ottimizzare gli spazi anche nelle abitazioni più contenute.

Fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad in Svezia, Ikea è oggi un colosso internazionale con oltre 460 punti vendita in 62 paesi e un fatturato che nel 2019 ha superato i 41 miliardi di euro. Con un’offerta che spazia da mobili a accessori per la casa, l’azienda si distingue per l’attenzione al design funzionale, prezzi accessibili e soluzioni sostenibili. Il suo successo risiede anche nella capacità di adattare i prodotti alle esigenze di spazi sempre più ridotti, tipici delle abitazioni moderne.

Per organizzare al meglio guardaroba e spazi di ingresso, Ikea suggerisce di sfruttare l’altezza disponibile con armadi e appendiabiti verticali. L’uso di bastoni appesi a diverse altezze permette di separare abiti lunghi da capi più corti, ottimizzando ogni centimetro. Per chi dispone di spazi molto limitati, le soluzioni componibili e le ante scorrevoli rappresentano un’opzione funzionale ed estetica, in grado di rendere l’ingresso luminoso e ordinato, soprattutto se integrate con un’illuminazione a LED.

Accessori intelligenti per un ordine efficiente

Tra gli elementi più efficaci per combattere il disordine ci sono le grucce sottili rivestite in velluto, che impediscono lo scivolamento dei tessuti e occupano meno spazio rispetto alle grucce tradizionali in legno. Inoltre, Ikea propone una serie di contenitori realizzati in materiali diversi come plastica, bambù e tessuto, con o senza coperchio, che facilitano la protezione degli indumenti dalla polvere e contribuiscono a mantenere un aspetto ordinato e armonioso.

Una delle novità più apprezzate è la collezione TJUSIG, una gamma di appendiabiti, ganci e attaccapanni realizzati in legno massiccio, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente, da un piccolo angolo di parete a un ingresso più ampio. Disponibili in bianco o nero, gli elementi TJUSIG combinano un design minimale e moderno con una grande praticità. Posizionandoli in modo sovrapposto o in composizioni personalizzate, è possibile creare soluzioni su misura per appendere giacche, borse, cappelli e scarpe.

I prezzi competitivi rendono questa linea accessibile a un vasto pubblico: per esempio, un appendiabiti di 78 centimetri di altezza, con una profondità di 7 centimetri e una larghezza di 19 centimetri, è proposto a circa 15 euro, confermando la filosofia Ikea di fornire prodotti di qualità a costi contenuti.

Ikea non è solo sinonimo di design funzionale e prezzi accessibili, ma si impegna anche nella sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2012 il gruppo ha adottato la strategia People & Planet Positive, mirata a ispirare milioni di persone a vivere in modo più sostenibile. Questa visione si riflette nella scelta di materiali rinnovabili o riciclati e nell’attenzione all’impatto ambientale di ogni prodotto.

In Italia, Ikea conta 32 punti vendita e una presenza capillare che copre quasi tutte le regioni, con un fatturato di oltre 1,6 miliardi di euro e più di 6.500 dipendenti. Il Paese rappresenta anche uno dei principali fornitori di materie prime per l’azienda, che si rivolge a numerose imprese italiane per la produzione di mobili e accessori. Questa sinergia contribuisce a rafforzare il legame tra Ikea e il territorio, sostenendo l’economia locale e valorizzando l’artigianato nazionale.

Grazie a un catalogo che per decenni è stato il principale strumento di comunicazione, Ikea ha educato i consumatori a un nuovo modo di concepire gli spazi domestici, privilegiando la funzionalità e il design semplice. Anche se dal 2020 ha interrotto la stampa del catalogo cartaceo, l’azienda continua a innovare attraverso piattaforme digitali e programmi di fidelizzazione come Ikea Family, che offre sconti, servizi dedicati e workshop per migliorare l’organizzazione della casa.

Con un’offerta sempre aggiornata e un’attenzione particolare alle esigenze quotidiane, Ikea si conferma un punto di riferimento per chi desidera trasformare anche gli spazi più piccoli, come l’ingresso di casa, in ambienti ordinati, accoglienti e di design.