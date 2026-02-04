Con l’avvento del 2025, cambiano le soglie ISEE che determinano l’accesso a diverse prestazioni sociali e agevolazioni economiche.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) resta uno strumento fondamentale per valutare la condizione economico-patrimoniale dei nuclei familiari e definire l’ammissibilità a bonus e sussidi previsti dalla normativa vigente.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) resta uno strumento fondamentale per valutare la condizione economico-patrimoniale dei nuclei familiari e definire l'ammissibilità a bonus e sussidi previsti dalla normativa vigente. I Centri Autorizzati Assistenza Fiscale (CAAF) offrono assistenza per la compilazione gratuita dell'ISEE.

Le nuove soglie ISEE per accedere a bonus e sussidi nel 2025

ISEE fino a 6.000 euro

Dal 1° settembre 2023 è attivo il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotto dal Decreto 48/2023, che mira a favorire l’attivazione lavorativa attraverso progetti di formazione, riqualificazione professionale, politiche attive del lavoro e servizio civile universale.

Il SFL prevede un’indennità mensile di partecipazione fino a 500 euro, condizionata all’effettivo coinvolgimento nelle attività e riservata a nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.000 euro.

Inoltre, da gennaio 2025 è possibile richiedere il Bonus Anziani, consistente in un assegno universale di 850 euro mensili destinato agli ultraottantenni non autosufficienti con un ISEE sotto la stessa soglia, cumulabile con l’assegno di accompagnamento. Questo bonus si aggiunge alle altre misure previste dal Decreto Anziani 2024.

ISEE fino a 8.000 euro

La Carta Acquisti, una carta elettronica prepagata emessa da PostePay, è utilizzabile per acquisti alimentari, farmaceutici e per il pagamento di bollette. Lo Stato ricarica la carta con 40 euro mensili, rinnovabili ogni due mesi. Possono accedervi anziani over 65, famiglie con figli sotto i tre anni e soggetti in condizioni economiche disagiate, con soglie di reddito e ISEE aggiornate annualmente in base all’inflazione ISTAT.

ISEE fino a 9.530 euro

Il Bonus Sociale Bollette offre uno sconto automatico sulle bollette di elettricità, gas e acqua per famiglie con ISEE entro 9.530 euro (per nuclei con massimo tre figli a carico) o fino a 20.000 euro per famiglie numerose con almeno quattro figli. Il bonus è valido per dodici mesi e viene rinnovato su presentazione annuale di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Misure di sostegno fino a ISEE 15.000 euro e oltre

ISEE fino a 10.140 euro

L’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto dal decreto 48/2023, è un supporto economico e sociale destinato a nuclei con almeno un componente minorenne, anziano o con disabilità grave. Dal 2025 le soglie ISEE e di reddito per accedere all’ADI sono state incrementate, rendendo la misura accessibile a più famiglie.

L’assegno è erogato tramite una carta prepagata e richiede l’adesione a percorsi di inclusione lavorativa e sociale. In particolare, è previsto un aumento delle soglie di reddito e degli importi massimi erogabili, con attenzione particolare a nuclei in affitto o composti da persone con più di 67 anni o con disabilità.

ISEE fino a 15.000 euro

È confermata anche per il 2025 la possibilità di richiedere la Carta Dedicata a te, una prepagata da 500 euro per l’acquisto di beni essenziali, destinata a famiglie con almeno tre componenti e ISEE inferiore a 15.000 euro. Il fondo stanziato per questa misura ammonta a 500 milioni di euro.

ISEE fino a 17.000 euro

Chi rientra in questa fascia può usufruire della quota massima di 200 euro dell’Assegno Unico per i Figli a Carico e del Bonus Animali Domestici, misure volte a sostenere la genitorialità e le spese connesse al mantenimento degli animali.

Altri sostegni economici per fasce ISEE più elevate

ISEE fino a 20.000 euro

L’Assegno di maternità dei comuni è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS su delega dei comuni, dedicata a neo mamme con reddito entro questa soglia. L’importo totale nel 2024 è stato aggiornato a 2.020,85 euro per cinque mensilità, una misura fondamentale per le famiglie con nuovi nati, adottati o in affido preadottivo.

ISEE fino a 25.000 euro

Le famiglie con figli sotto i tre anni possono richiedere il Bonus Asilo Nido, che nel 2025 prevede un importo massimo di 3.000 euro per nuclei con ISEE fino a 25.000 euro, con riduzioni progressive per fasce superiori fino a 40.000 euro. L’erogazione avviene su domanda all’INPS e si estende anche a bambini affetti da gravi patologie.

ISEE fino a 35.000 euro

La Carta Cultura, del valore di 500 euro, è destinata ai neo maggiorenni del 2024 (nati nel 2006) con ISEE entro 35.000 euro, per l’acquisto di libri, biglietti per eventi culturali, corsi artistici e musicali. Si tratta di un sostegno importante per favorire l’accesso alla cultura e alla formazione.

ISEE tra 40.000 e 50.000 euro

In questa fascia rientrano i giovani under 36 che possono accedere a mutui agevolati per l’acquisto della prima casa, con garanzie del Fondo Prima Casa prorogate fino al 2027. Particolare attenzione è riservata ai nuclei familiari numerosi con figli sotto i 21 anni e ISEE nei limiti indicati, che beneficiano di specifiche facilitazioni.

Infine, tra le novità più significative del 2025, si segnala il Bonus Nuovi Nati, un contributo di 1.000 euro per ogni bambino nato, rivolto a famiglie con ISEE sotto i 40.000 euro, erogato tramite una carta speciale, pensata per alleggerire le spese iniziali legate alla nascita.

