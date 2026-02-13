Quando il tubetto sembra esaurito, in realtà nasconde ancora molto. Ecco come non sprecare nemmeno una doccia

Accade quasi sempre proprio nel momento meno opportuno: il mascara è finito, il fondotinta sta per esaurirsi, l’eyeliner non scivola più come prima. E come se non bastasse, siamo anche in un periodo di “saldini”, con il portafogli che non sorride affatto. Ma niente paura: non bisogna per forza correre a comprarne subito di nuovi!

Esistono soluzioni ingegnose per ottimizzare l’uso dei prodotti di bellezza e prolungarne la durata. Qui vi sveliamo i trucchetti per non sprecare nemmeno una goccia dei vostri cosmetici preferiti.

Come non sprecare nemmeno una goccia di prodotto

Amate il vostro fondotinta in tubetto, facile da usare e, soprattutto, igienico. Ma quando vi avvicinate al termine del prodotto, il gioco si fa duro. Vi siete mai accorte che, nonostante tutto lo sforzo per strizzare il tubetto, c’è ancora una quantità sorprendente di prodotto rimanente? La soluzione è semplice: trasformiamo il tubetto in un “barattolo”. Tagliate il tubetto a metà, creando una piccola apertura in modo da accedere facilmente alla parte residua. Se non vi convince l’idea di un tappo improvvisato, potete usare una molletta da bucato per sigillare l’estremità tagliata. Così facendo, potrete recuperare fino al 10% in più di prodotto senza problemi!

I prodotti in barattolo sono i più generosi, certo, ma anche quelli più rischiosi: tendiamo a prelevarne troppo, sprecando più di quanto ne serva. Per evitare questo, il trucco è semplice: non abbiate paura di prelevare piccole quantità. La pelle non ha bisogno di enormi dosi di crema per essere idratata; spesso basta davvero poco. E se siete solite usare i correttori o i blush in crema compatta, è meglio affidarsi alle dita: il calore delle mani aiuta a distribuire il prodotto in modo omogeneo, evitando che venga assorbito troppo dal pennello, che spesso spreca più prodotto di quanto ne distribuisca.

Se il vostro prodotto ha un dosatore, non disperatevi se, dopo un po’, il flacone non eroga più nulla, pur essendo visibilmente pieno. La causa? La cannuccia del dosatore che non riesce a prelevare più il prodotto residuo. Qui, la soluzione è spostare il resto del prodotto in un piccolo contenitore da viaggio. Per raccogliere ciò che è rimasto nella cannuccia, aggiungete una goccia d’acqua distillata e premete la pompetta. Questo farà sì che il prodotto risalga, purtroppo diluito, ma comunque utilizzabile.

Per i prodotti in stick, come alcuni correttori o rossetti, l’applicazione diretta sulla pelle può comportare un uso eccessivo del prodotto. Per non sprecarne troppo, vi consigliamo di usare un pennellino piccolo per stendere il prodotto, applicandolo con maggiore precisione e risparmiando quantità notevoli. Inoltre, questo accorgimento migliorerà anche il risultato finale, rendendo l’applicazione più uniforme e naturale.