Lanugine dell’asciugatrice, perché si forma e come riutilizzarla senza rischi

Apri l’asciugatrice, tiri fuori il filtro e ti resta in mano quel batuffolo grigio che sembra solo da buttare. Di solito finisce nel cestino e basta.

Ma la lanugine dell’asciugatrice non è sempre uguale: in certi casi può tornare utile in casa o nel fai da te, in altri è solo un mix di fibre sintetiche, residui di prodotti e microplastiche che è meglio non rimettere in giro.

Da dove arriva la lanugine e perché il filtro va pulito dopo ogni ciclo

La lanugine è fatta di minuscole fibre che si staccano da vestiti, asciugamani, lenzuola e altri tessuti mentre il cestello gira e passa l’aria calda. Alcuni capi ne rilasciano di più: quelli nuovi, la spugna, il pile, le felpe, certi maglioni. Non è un guasto dell’elettrodomestico, né un’anomalia: è il normale consumo dei tessuti. Il problema è che si accumula in fretta nel filtro e, se resta lì, frena il passaggio dell’aria.

Le conseguenze si vedono subito: asciugatura più lenta, consumi più alti, quel tipico odore di “umido caldo” sui panni e, nei casi peggiori, più rischio di surriscaldamento interno. Non a caso i produttori raccomandano di pulire il filtro ogni volta, e anche gli enti che si occupano di sicurezza domestica ricordano che un filtro sporco fa lavorare peggio l’apparecchio. È un gesto rapido, ma conta parecchio.

Quando la lanugine può tornare utile in casa e nel fai da te

Se arriva soprattutto da fibre naturali e non contiene residui particolari, la lanugine può avere qualche impiego pratico. Il più semplice è usarla per assorbire piccoli versamenti di olio o di liquidi grassi, per esempio sul pavimento del garage o del balcone: non sostituisce i prodotti adatti, ma in un momento di bisogno può servire. Può andare bene anche come imbottitura per lavoretti creativi, pupazzi fatti in casa o come protezione morbida dentro scatole e pacchi.

C’è chi la usa anche durante un trasloco, infilata in un sacchetto di carta o tra due strati di cartone, per proteggere oggetti leggeri e fragili. La regola, però, è semplice: meglio usarla solo dove non tocca a lungo pelle, cibo o superfici delicate. Perché anche se profuma di bucato, non vuol dire che sia davvero pulita o adatta a tutto.

Compost, piante e accensione del fuoco: quando funziona davvero

Tra i riusi più citati ci sono compost, piante e accensione del fuoco. Sono anche quelli in cui bisogna stare più attenti. Nel compost la lanugine può finire solo se viene da fibre naturali, come cotone, lino, lana o canapa, e comunque in piccole quantità. Se viene mescolata bene al resto del materiale organico, tende a decomporsi; se invece resta in blocchi compatti, può ostacolare l’aerazione. Sui vasi, soprattutto nei climi secchi, può fare da strato leggero e temporaneo per coprire il terriccio dal freddo, ma non è una vera pacciamatura: con troppa umidità si compatta e trattiene l’acqua male.

Quanto al fuoco, la lanugine naturale prende fiamma molto facilmente e viene spesso usata come esca per camino, stufa o barbecue, magari dentro un rotolo di cartone. Funziona, sì, ma solo se si sa bene da quali tessuti arriva. Perché la lanugine presa al volo dal filtro dopo un carico con pile, tessuti misti e ammorbidente non è la stessa cosa di quella lasciata da vecchie lenzuola di cotone.

Tessuti sintetici, ammorbidenti e microplastiche: quando va buttata nell’indifferenziato

Il punto più delicato è proprio questo: non tutta la lanugine va riutilizzata. Se contiene fibre sintetiche — poliestere, acrilico, nylon, elastan — può rilasciare microplastiche nell’ambiente. Per questo non dovrebbe finire nel compost, nell’orto o all’esterno. Stesso discorso se i capi sono stati lavati o asciugati con ammorbidenti, profumatori, fogli acchiappa-colore o altri prodotti che lasciano residui sul tessuto e quindi anche nel filtro. In questi casi la scelta più prudente è una sola: buttarla nel secco indifferenziato. Sarà meno affascinante del riciclo creativo, ma è la strada più corretta.

Anche fonti istituzionali come l’Agenzia europea dell’ambiente e l’OCSE segnalano da tempo il peso delle microfibre sintetiche nell’inquinamento diffuso. E allora la domanda vera non è se si può riutilizzare, ma da quali capi arriva quella lanugine. Se viene da asciugamani di cotone, il discorso è uno. Se arriva da leggings tecnici, pile e tessuti misti, cambia tutto. A volte la scelta più responsabile è proprio questa: non cercare per forza una seconda vita a uno scarto che rischia di finire nel posto sbagliato.