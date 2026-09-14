A porte aperte: la nuova rete che rende la cultura accessibile a tutti

Il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano ha avviato nell’aprile 2026, insieme a Dynamo Camp Ets, Fondazione Mus-e Italia, Fondazione Ibva e Associazione Amici del Fai, il progetto “A porte aperte. Nuove prospettive per un patrimonio culturale inclusivo e accessibile a tutti”, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per favorire, fino a ottobre 2027, l’accesso alla cultura di studenti, famiglie, volontari e persone in condizioni di fragilità.

Un progetto per aprire i beni culturali a nuovi pubblici

Il punto di partenza è semplice, ma concreto: rendere il patrimonio culturale un luogo più vicino a chi, per ragioni economiche, fisiche, linguistiche o sociali, spesso resta ai margini della vita culturale. “A porte aperte”, ideato e promosso dal Fai, nasce per costruire una rete stabile tra enti del Terzo Settore, scuola, mondo dell’arte e volontariato, con attività pensate per bambini, ragazzi, famiglie, educatori e operatori.

Il progetto guarda in modo diretto a persone con disabilità, a chi ha un background migratorio e a nuclei segnati da fragilità socioeconomiche. Non solo visite guidate, dunque. L’obiettivo, spiegano i promotori, è usare ville, giardini, abbazie e altri luoghi della memoria come spazi di incontro, dove ciascuno possa sentirsi parte di una comunità. Anche solo per una mattina, davanti a un affresco o in un cortile.

La rete tra Fai, Dynamo Camp, Mus-e, Ibva e Amici del Fai

Il progetto mette insieme competenze diverse. Il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano porta la propria esperienza nella tutela e valorizzazione dei beni, mentre Dynamo Camp Ets contribuisce con il lavoro maturato nell’ambito della terapia ricreativa e dell’accoglienza di bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche. Fondazione Mus-e Italia, da parte sua, lavora da anni nelle scuole attraverso linguaggi artistici e percorsi di integrazione.

Accanto a loro ci sono Fondazione Ibva, impegnata sul fronte educativo e sociale, e l’Associazione Amici del Fai, che rappresenta una risorsa importante nella mobilitazione di volontari e cittadini. È una collaborazione costruita su ruoli distinti, non su una semplice somma di sigle. In questa rete, hanno spiegato gli enti coinvolti, ciascuno mette a disposizione strumenti, contatti, metodi e una conoscenza diretta dei territori.

La cornice finanziaria è quella del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sostiene l’iniziativa fino all’autunno del 2027. Il calendario, già partito, sarà aggiornato progressivamente sul sito fondoambiente.it/a-porte-aperte, dove sono indicate anche le modalità di adesione. Un dettaglio pratico, ma decisivo: senza accessi chiari, molti progetti restano sulla carta.

Laboratori, visite dedicate e percorsi di cittadinanza attiva

Le attività previste da “A porte aperte” comprendono percorsi educativi, corsi di formazione, borse di studio, laboratori artistici, progetti multimediali e visite dedicate nei beni culturali, a partire dai Beni del Fai. L’idea è accompagnare i partecipanti in modo graduale, senza ridurre l’esperienza culturale a una semplice fruizione passiva.

Gli studenti potranno lavorare su linguaggi diversi, dall’arte alla narrazione digitale, mentre volontari e professionisti saranno coinvolti in momenti formativi dedicati all’accessibilità culturale. Per molte famiglie, soprattutto quelle che vivono situazioni di isolamento o difficoltà economica, l’ingresso in un bene culturale può diventare anche un’occasione di relazione. Una visita, un laboratorio, una conversazione con una guida: piccoli passaggi, ma non marginali.

I promotori insistono su un punto: la diversità non viene considerata un ostacolo da gestire, bensì una risorsa per rafforzare la coesione delle comunità. Da qui la scelta di lavorare su più barriere insieme — cognitive, fisiche, sociali, linguistiche — perché spesso si intrecciano. Una persona può non entrare in un museo perché il biglietto costa troppo, perché non comprende bene la lingua, perché non trova un percorso adatto o, più semplicemente, perché non si sente attesa.

La cultura come spazio di autonomia e partecipazione

Nel linguaggio del progetto ricorre spesso l’espressione partecipazione attiva. Non è un dettaglio formale. Significa pensare il patrimonio storico-artistico non come una vetrina da osservare a distanza, ma come un luogo in cui costruire autonomia, dialogo e fiducia. Anche attraverso esperienze pratiche: disegnare, raccontare, registrare un video, fare domande, tornare una seconda volta.

La sfida, ora, sarà trasformare le singole iniziative in buone pratiche capaci di restare nel tempo. Il lavoro sul campo dirà quali strumenti funzionano meglio e quali dovranno essere corretti. Per questo l’elenco delle attività sarà aggiornato man mano, seguendo l’evoluzione dei territori e delle adesioni.

In un Paese dove il patrimonio culturale è diffuso ma non sempre davvero accessibile, “A porte aperte” prova a intervenire su un nodo preciso: portare dentro chi è rimasto fuori, senza retorica e senza scorciatoie. La cultura, in questa prospettiva, diventa un servizio alla comunità. E, quando funziona, anche un modo per riconoscersi.