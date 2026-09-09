Napoli guarda al futuro: al Salone Margherita il Forum innovazione e sostenibilità 2026

Il 17 settembre 2026, al Teatro Salone Margherita di Napoli, istituzioni, imprese e stakeholder si confronteranno sulla transizione sostenibile e sui nuovi modelli di sviluppo nella decima edizione del Forum Innovazione & Sostenibilità, promosso dall’Associazione For Human Community nell’ambito della Blue Green Week 2026. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, metterà al centro territori, mobilità, blue economy, comunicazione Esg e rapporto tra comunità locali e processi di cambiamento.

Forum Innovazione & Sostenibilità, Napoli al centro della transizione

La giornata del 17 settembre si aprirà alle 9:15 con i saluti istituzionali di rappresentanti della Giunta comunale di Napoli, in una cornice non casuale: il Teatro Salone Margherita, nel cuore della città, scelto per ospitare una discussione che guarda insieme a amministrazioni, aziende e cittadini. Alle 9:30 prenderà il via l’Opening Talk Show, dal titolo “Sustainability Voice: Istituzioni, territori e transizione: le sfide di chi governa il cambiamento”.

A guidare il confronto sarà Simone Tani, senior fellow della School of Governance della Luiss Guido Carli, chiamato a tenere il filo tra esperienze diverse e linguaggi non sempre sovrapponibili. Sul palco interverranno Antonio Coviello, ricercatore del Cnr e docente dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Benino Maddaluno, direttore generale di Asia Napoli; Chiara Marciani, assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli; e Carlo Marfisi, direttore territoriale di Enac. Temi concreti, insomma. Dalla gestione urbana ai trasporti, fino al ruolo delle politiche pubbliche.

Blue Green Week 2026, tre giorni tra premi, imprese e vela

Il Forum Innovazione & Sostenibilità rappresenta la seconda tappa della Blue Green Week 2026, che partirà il 16 settembre con la cerimonia di premiazione della terza edizione del Blue Green Economy Award. La settimana si chiuderà poi dal 18 al 20 settembre con la B2B Forum Sailing Cup, appuntamento velistico pensato anche come spazio di networking tra imprese, manager e operatori dei territori.

Il programma tiene insieme momenti istituzionali e occasioni più operative, con un’attenzione dichiarata alla valorizzazione dei territori e alla blue economy. Non solo convegni, dunque, ma anche casi, incontri e relazioni professionali. I progetti premiati al Blue Green Economy Award 2026 saranno presentati durante il Forum come esperienze di impatto e come possibili riferimenti per imprese, città e comunità. A condurre questo passaggio saranno Tullia Cautiello, presidente dell’Associazione For Human Community, e Assia Viola, delegata Ferpi Campania.

Esg, mobilità sostenibile e impatto reale al centro del confronto

Le sessioni successive allargheranno il campo alla comunicazione Esg, alla distanza — spesso discussa nelle aziende e nelle amministrazioni — tra impatto dichiarato e impatto reale, e alla mobilità sostenibile. Un nodo, quest’ultimo, che a Napoli incrocia gestione del trasporto pubblico, turismo, accessibilità e qualità della vita quotidiana. In platea sono attesi rappresentanti di imprese, istituzioni, associazioni e professionisti della comunicazione.

Il Forum proverà a mettere in relazione politiche pubbliche e iniziative private, evitando di trattare la sostenibilità come una formula astratta. Si parlerà di modelli replicabili, ma anche di limiti, costi, tempi di attuazione. Perché la transizione, nei territori, passa da scelte amministrative, investimenti e capacità di coinvolgere le comunità. “Governare il cambiamento” è la formula scelta per l’apertura; dentro, però, ci sono questioni molto pratiche: rifiuti, mobilità, lavoro, innovazione, fiducia.

Partner e collaborazione istituzionale per l’evento di Napoli

Il Forum Innovazione & Sostenibilità 2026 è organizzato con il patrocinio del Comune di Napoli e con una rete di collaborazioni che conferma il taglio trasversale dell’iniziativa. Azienda Napoletana Mobilità A.N.M. partecipa come Official Partner, mentre Adnkronos è Main Media Partner. Tra i Content Partner figurano nCore HR e Spods, con Tinexta Infocert nel ruolo di Forum Partner.

Completano la rete DiVita Tours, Partner Associativo, e i media partner Canale Energia e FASI.eu. La presenza di soggetti diversi, dal trasporto pubblico alla comunicazione, dalla tecnologia ai servizi, riflette l’impianto del Forum: discutere di innovazione sostenibile non come settore chiuso, ma come terreno comune tra amministrazioni, imprese e comunità. Napoli, per un giorno, farà da osservatorio. E anche da banco di prova.