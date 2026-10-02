L’UE verso il 66% di rinnovabili al 2030: il REPowerEU leggermente sotto il target del 69%

Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno fissato un obiettivo collettivo del 66% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030, ma questo traguardo rimane al di sotto del 69% previsto dal piano REPowerEU. Il dibattito sulle rinnovabili UE 2030 non riguarda soltanto numeri e percentuali: dietro ogni punto di distanza dal target ci sono scelte politiche, ritardi burocratici, vincoli di rete e miliardi di euro che ancora non hanno prodotto i risultati attesi. Capire dove si è creato il divario — e perché — è utile non solo per valutare l’efficacia della politica energetica europea, ma anche per comprendere cosa succederà alle bollette, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla competitività industriale del continente.

Da dove nasce il piano e cosa prevedeva

Il piano REPowerEU fu presentato dalla Commissione europea nel maggio 2022, poche settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’obiettivo dichiarato era triplice: ridurre i consumi energetici, diversificare le forniture e accelerare in modo deciso la transizione verso le rinnovabili. Non si trattava solo di politica climatica: era una risposta urgente a una crisi di sicurezza nazionale ed economica.

Prima del 2022, l’Europa importava dalla Russia circa il 45% del suo gas naturale. Una dipendenza così concentrata si era rivelata una vulnerabilità strutturale, e il piano puntava a smontarla rapidamente. Le risorse complessivamente mobilitate a livello europeo attraverso REPowerEU superano i 50 miliardi di euro, integrati nei Piani nazionali di ripresa e resilienza già esistenti.

Il target del 69% di elettricità rinnovabile al 2030 era ambizioso per definizione: richiedeva un’accelerazione significativa rispetto ai ritmi di installazione registrati negli anni precedenti, e presupponeva che i singoli Stati rimuovessero rapidamente i colli di bottiglia — autorizzativi, infrastrutturali e finanziari — che da anni rallentano lo sviluppo del settore.

Il divario tra obiettivi e traguardi dichiarati dagli Stati

Secondo i dati elaborati da Ember, gli Stati membri dell’UE hanno complessivamente indicato nei loro piani nazionali una quota del 66% di elettricità rinnovabile entro il 2030. Tre punti percentuali in meno rispetto al 69% del REPowerEU. Può sembrare poco, ma in termini assoluti rappresenta una quantità rilevante di capacità installata mancante, e soprattutto segnala una tendenza: i governi nazionali hanno calibrato i loro impegni al ribasso rispetto alle aspettative della Commissione.

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Il 66% è già un obiettivo ambizioso rispetto alla situazione attuale, ma il fatto che sia inferiore al target europeo solleva interrogativi precisi. I piani nazionali riflettono vincoli reali — disponibilità di terreni, reti elettriche da potenziare, tempi di autorizzazione — oppure segnalano una volontà politica insufficiente? La risposta, nella maggior parte dei casi, è una combinazione di entrambi.

L’Italia e i fondi REPowerEU: molti progetti, poca spesa

Il caso italiano è emblematico di una tensione che si ritrova in molti paesi dell’Unione. Le risorse REPowerEU assegnate all’Italia ammontano a 7,2 miliardi di euro, distribuiti su sei aree tematiche legate alla mitigazione del cambiamento climatico. I progetti finanziati hanno già superato quota 7.940, e molti risultano formalmente completati.

Eppure, a fronte di questa attività, è stato assorbito soltanto il 40% delle risorse allocate. Un dato che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione ufficiale la distanza tra la pianificazione e l’attuazione concreta. Aprire un cantiere, installare un impianto, allacciarsi alla rete, rendicontare la spesa: ogni passaggio porta con sé tempi burocratici che erodono il potenziale di accelerazione che il piano si proponeva di innescare.

Non è un problema esclusivamente italiano. In diversi paesi europei i procedimenti autorizzativi per impianti eolici e fotovoltaici continuano a durare anni, spesso per ragioni che nulla hanno a che fare con la complessità tecnica degli impianti stessi.

Immagine generata con AI

Perché il 69% rimane difficile da raggiungere

Le ragioni del divario tra il target REPowerEU e i piani nazionali sono strutturali, non congiunturali. La prima è la capacità di rete: le infrastrutture elettriche europee sono state progettate per un sistema centralizzato, con poche grandi centrali che alimentano milioni di utenti. Integrare grandi quantità di energia solare ed eolica — per definizione intermittente e geograficamente distribuita — richiede investimenti massicci in reti di trasmissione e distribuzione, sistemi di accumulo e interconnessioni transfrontaliere. Questi investimenti sono in corso, ma i tempi di realizzazione si misurano in anni, non in mesi.

La seconda ragione è la velocità delle autorizzazioni. La Commissione ha introdotto misure per semplificare e accelerare i procedimenti, ma la loro applicazione concreta dipende dalle legislazioni nazionali e regionali, che cambiano lentamente. In alcuni paesi un progetto eolico può aspettare anche cinque o sei anni prima di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.

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C’è poi la questione della forza lavoro specializzata: installatori, tecnici, ingegneri. La domanda di personale qualificato per il settore delle rinnovabili è cresciuta più rapidamente dell’offerta, creando strozzature che rallentano i cantieri anche quando i finanziamenti sono disponibili e le autorizzazioni ottenute.

La sicurezza energetica come motore — e come freno

Uno degli effetti più concreti del REPowerEU è già visibile: la quota di gas russo importato dall’Europa si è ridotta drasticamente rispetto al 45% del 2022. Questo risultato è stato ottenuto attraverso una combinazione di risparmio energetico, diversificazione delle forniture — con un aumento significativo del gas naturale liquefatto da altri fornitori — e una crescita delle rinnovabili che, pur non ancora al ritmo sperato, ha comunque accelerato rispetto al periodo pre-crisi.

Paradossalmente, però, la stessa logica della sicurezza energetica può diventare un freno alla transizione quando spinge alcuni governi a mantenere o prolungare la vita di impianti a gas o carbone come “riserva strategica”. La tensione tra decarbonizzazione e continuità della fornitura è reale, e non si risolve con uno slogan.

Per approfondire il quadro complessivo del piano, la pagina ufficiale della Commissione europea dedicata ai quattro anni di REPowerEU offre dati aggiornati sui progressi registrati nei diversi settori.

Cosa significa per il futuro energetico europeo

Il confronto tra il 66% dichiarato dagli Stati e il 69% del REPowerEU non deve far pensare che l’Europa stia fallendo la transizione. Significa piuttosto che il ritmo attuale, pur sostenuto, non è ancora sufficiente a rispettare tutti gli impegni presi. E che la distanza tra obiettivi politici e capacità realizzativa rimane un problema da risolvere con strumenti concreti: semplificazione amministrativa, investimenti in rete, formazione professionale, meccanismi di finanziamento più accessibili per i progetti di media e piccola dimensione.

Il tema delle rinnovabili UE 2030 resterà centrale per tutta la seconda metà del decennio. Con il 2030 ormai a meno di quattro anni, il margine per correggere la rotta si sta restringendo. Non è ancora troppo tardi, ma ogni anno di ritardo nei cantieri è un anno che non si recupera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.