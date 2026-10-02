Tariffe dinamiche dell’elettricità: come risparmiare in bolletta spostando i consumi

La bolletta dell’elettricità può cambiare sensibilmente a seconda di quando si consuma energia, non solo di quanta se ne usa. È questo il principio alla base delle tariffe dinamiche elettricità, una tipologia contrattuale che aggancia il prezzo pagato dal consumatore all’andamento orario del mercato all’ingrosso. Secondo un’analisi condotta dall’ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators), le famiglie europee che adottano questo modello e spostano i propri consumi nelle fasce orarie più convenienti potrebbero ottenere risparmi significativi rispetto a chi rimane su una tariffa fissa tradizionale. Ma come funziona concretamente questo meccanismo, e cosa serve per sfruttarlo davvero?

Prezzo fisso e prezzo dinamico: la differenza che conta

Con un contratto a prezzo fisso, il consumatore paga sempre la stessa cifra per ogni kilowattora consumato, indipendentemente dall’ora del giorno o dalla disponibilità di energia sulla rete. È una soluzione prevedibile, ma che non permette di beneficiare delle variazioni di prezzo che si verificano continuamente sul mercato.

Le tariffe dinamiche elettricità funzionano in modo diverso: il prezzo viene aggiornato ogni ora, seguendo l’andamento del mercato all’ingrosso. In Italia, il riferimento è il PUN — Prezzo Unico Nazionale — ovvero il prezzo medio orario al quale viene scambiata l’energia elettrica sulla borsa elettrica italiana. Quando la domanda è bassa o la produzione da fonti rinnovabili è elevata, il PUN scende. Quando la rete è sotto pressione, sale.

Chi ha un contratto indicizzato al PUN orario, quindi, paga di meno se carica la lavatrice alle tre di notte o ricarica l’auto elettrica nelle ore centrali di una giornata soleggiata, quando i pannelli fotovoltaici immettono molta energia sulla rete. Paga di più, invece, se accende tutti gli elettrodomestici alle 19, quando milioni di famiglie rientrano a casa e la domanda schizza verso l’alto.

Come si forma il prezzo nelle ore di punta e fuori punta

Il mercato elettrico opera su basi orarie. Ogni giorno, i produttori di energia presentano le proprie offerte e il prezzo di equilibrio viene determinato dall’incrocio tra domanda e offerta. Questo meccanismo produce oscillazioni anche molto marcate: in certi momenti il prezzo può essere quasi nullo o addirittura negativo (quando le rinnovabili producono più di quanto la rete riesca ad assorbire), mentre in altri può superare di diverse volte la media giornaliera.

Le ore tipicamente più care sono quelle della sera tra le 18 e le 21, quando si concentra il picco domestico. Le ore più economiche tendono a essere quelle notturne e, nelle giornate di vento o sole intenso, le ore centrali del pomeriggio. Naturalmente questi pattern variano per stagione, condizioni meteorologiche e struttura del mix energetico nazionale.

Per un consumatore con tariffa dinamica, conoscere questi schemi è il primo strumento di risparmio disponibile — senza dover installare nulla di speciale, semplicemente spostando alcune abitudini.

Quali consumi è più facile spostare

Non tutti i carichi domestici sono ugualmente flessibili. Alcuni apparecchi possono essere programmati con facilità; altri richiedono presenza fisica o rispondono a esigenze immediate che non si possono differire.

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Lavatrice e lavastoviglie : facilmente programmabili, sono tra i carichi più semplici da spostare nelle ore a basso costo. Molti modelli recenti dispongono di timer integrati.

: facilmente programmabili, sono tra i carichi più semplici da spostare nelle ore a basso costo. Molti modelli recenti dispongono di timer integrati. Ricarica dei veicoli elettrici : è uno dei casi più vantaggiosi. La ricarica notturna, spesso in fasce di prezzo minimo, può ridurre sensibilmente il costo per chilometro percorso.

: è uno dei casi più vantaggiosi. La ricarica notturna, spesso in fasce di prezzo minimo, può ridurre sensibilmente il costo per chilometro percorso. Boiler elettrico : se dotato di programmazione, può riscaldare l’acqua nelle ore di minor costo e mantenere la temperatura per le ore successive.

: se dotato di programmazione, può riscaldare l’acqua nelle ore di minor costo e mantenere la temperatura per le ore successive. Pompe di calore : in case ben isolate, è possibile anticipare il riscaldamento o il raffreddamento durante le ore convenienti, sfruttando l’inerzia termica dell’edificio.

: in case ben isolate, è possibile anticipare il riscaldamento o il raffreddamento durante le ore convenienti, sfruttando l’inerzia termica dell’edificio. Illuminazione e piccoli elettrodomestici: incidono meno in termini assoluti, ma contribuiscono al profilo complessivo di consumo.

Immagine generata con AI

Il condizionatore in estate e il riscaldamento in inverno rimangono i carichi più difficili da gestire in modo flessibile, perché legati al comfort immediato e alle condizioni esterne.

Cosa serve davvero per accedere a una tariffa dinamica

Il prerequisito tecnico fondamentale è il contatore intelligente di seconda generazione (smart meter 2G), in grado di trasmettere i dati di consumo ora per ora al distributore e al fornitore. In Italia il processo di sostituzione dei vecchi contatori è avanzato, ma la diffusione capillare degli smart meter 2G non è ancora completa su tutto il territorio nazionale.

Senza questo strumento, il fornitore non può leggere i consumi orari e quindi non può applicare una tariffazione dinamica reale. Chi ha ancora un contatore di prima generazione non può accedere a questi contratti, indipendentemente dalla volontà del consumatore o dell’operatore.

Una volta installato il contatore idoneo, il passaggio a un contratto con tariffe dinamiche elettricità avviene attraverso il proprio fornitore di energia, scegliendo un’offerta indicizzata al PUN orario tra quelle disponibili sul mercato libero. Alcuni operatori mettono a disposizione app o portali che mostrano in tempo reale il prezzo dell’ora corrente e le previsioni per le ore successive, rendendo più semplice decidere quando avviare certi elettrodomestici.

I vantaggi reali e i rischi da non sottovalutare

Il vantaggio principale è evidente: chi riesce a concentrare i consumi nelle ore a basso costo può ridurre la spesa in bolletta in modo strutturale, non episodico. L’entità del risparmio dipende però da quanta flessibilità si riesce concretamente a esercitare, dalla propria struttura di consumo e dall’andamento del mercato in quel periodo.

C’è però un rischio simmetrico: nelle tariffe dinamiche, il prezzo può anche salire molto nelle ore di picco. Chi non modifica le proprie abitudini e continua a consumare come prima rischia di pagare di più rispetto a una tariffa fissa, soprattutto nei periodi in cui i prezzi all’ingrosso sono elevati e volatili — come accaduto in diversi momenti tra il 2021 e il 2023 in tutta Europa.

La tariffa dinamica premia chi è disposto e in grado di adattarsi. Non è una soluzione universalmente vantaggiosa: per famiglie con orari rigidi, bambini piccoli o persone anziane che necessitano di elettrodomestici medici sempre attivi, il profilo di rischio può superare il potenziale risparmio. Vale la pena valutare con attenzione la propria situazione prima di cambiare contratto.

Per chi vuole approfondire il funzionamento del mercato elettrico e le regole che governano le offerte ai consumatori finali, il sito dell’ARERA — l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — offre documentazione ufficiale aggiornata sulle tipologie contrattuali disponibili e sui diritti dei consumatori.

Il passaggio alle tariffe dinamiche rappresenta, in sostanza, un cambio di prospettiva: dall’energia come commodity indifferenziata all’energia come risorsa il cui valore cambia ogni ora. Chi impara a leggere questo ritmo — e ad allinearvi i propri consumi — ha effettivamente in mano uno strumento concreto per alleggerire la bolletta. Chi invece non può o non vuole modificare le proprie abitudini farebbe meglio a valutare con cura se il gioco vale davvero la candela.

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Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.