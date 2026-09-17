Ogni ambiente chiede una superficie diversa: le risposte di Armony Floor

Cucina e soggiorno possono appartenere alla stessa casa e richiedere valutazioni differenti. Una terrazza introduce condizioni che non esistono in una camera da letto, mentre uno spazio professionale porta con sé frequenze di utilizzo e priorità lontane da quelle di un interno residenziale. La destinazione cambia e, con essa, cambiano le caratteristiche da chiedere al pavimento.

Cucina e soggiorno possono appartenere alla stessa casa e richiedere valutazioni differenti. Una terrazza introduce condizioni che non esistono in una camera da letto, mentre uno spazio professionale porta con sé frequenze di utilizzo e priorità lontane da quelle di un interno residenziale. La destinazione cambia e, con essa, cambiano le caratteristiche da chiedere al pavimento.

Questa lettura degli ambienti è alla base della proposta di Armony Floor, azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di parquet e pavimentazioni. Privati, architetti, interior designer, imprese e rivenditori possono confrontarsi con materiali differenti senza dover ricondurre ogni progetto alla medesima soluzione.

Il legno offre numerose possibilità attraverso le linee in rovere e parquet bamboo, alle quali si affiancano SPC, LVT, laminati, decking, WPC, pavimenti per esterni e boiserie. Ogni famiglia introduce proprietà e linguaggi diversi, mentre colori, venature, finiture, formati e schemi di posa consentono di intervenire ulteriormente sull’aspetto finale della superficie.

Un ambiente può così privilegiare la componente materica, un altro richiedere maggiore praticità, mentre un terzo può affidare proprio al disegno del pavimento una parte importante della propria identità visiva. La funzione diventa uno dei criteri della scelta, senza cancellare il ruolo dell’estetica.

La varietà dell’offerta poggia anche su un’organizzazione produttiva specifica. Armony Floor acquista direttamente le materie prime nei Paesi d’origine e realizza internamente le ì linee in rovere e bamboo. Personale specializzato segue i controlli dedicati sia ai materiali sia alle lavorazioni, intervenendo nelle fasi che determinano le caratteristiche del prodotto.

Sul piano commerciale, la struttura riduce al minimo gli intermediari. Limitare i passaggi tradizionalmente affidati a grossisti, agenti e rivenditori consente all’azienda di proporre prezzi di fabbrica, mantenendo competitivo il rapporto tra lavorazione, caratteristiche della pavimentazione e investimento richiesto.

Prima che una superficie arrivi in cantiere, però, esiste un momento nel quale deve essere osservata fuori dal catalogo. Armony Floor offre la possibilità di richiedere campioni gratuiti con spedizione in 48/72 ore, così da verificare direttamente tonalità, texture e venature sotto la luce dell’ambiente nel quale il materiale potrebbe essere installato.

Un confronto più esteso può svolgersi nello showroom di Coriano, dove diverse proposte possono essere viste dal vivo. La presenza di una rete di posatori qualificati operativa sul territorio nazionale permette inoltre di collegare la selezione del pavimento alla successiva installazione.

La consultazione, naturalmente, può iniziare anche dal sito ufficiale www.pavimentieparquet.com, che presenta collezioni, informazioni e caratteristiche dei prodotti. Il blog ufficiale affronta invece argomenti legati ai materiali, alla manutenzione, alle tecniche di posa e all’interior design.

Non è dunque il nome di una stanza a stabilire automaticamente quale pavimento utilizzare. Sono l’uso, le condizioni, l’effetto ricercato e le caratteristiche del progetto a comporre ogni volta una domanda diversa.

Armony Floor risponde mettendo sullo stesso piano essenze naturali, superfici tecniche e soluzioni per l’outdoor: non per rendere intercambiabili materiali differenti, ma per fare in modo che ciascun ambiente possa trovare quello più coerente con la propria funzione e la propria identità.