Italia in ritardo su efficienza energetica: procedura di infrazione UE per il piano ristrutturazioni

La Commissione europea ha avviato procedimento legale contro l'Italia per mancato rispetto della direttiva efficienza energetica edifici e ritardi nel piano ristrutturazi

La Commissione europea ha avviato nel mese di ottobre 2026 un procedimento legale contro l’Italia nell’ambito di un pacchetto di misure giuridiche rivolte a diversi Stati membri. Il motivo è il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, nota come EPBD IV (Direttiva 2023/1791), e i ritardi accumulati sul piano nazionale di ristrutturazioni. Non si tratta di una contestazione marginale: i dati disponibili mostrano che l’Italia è tra i paesi europei con le peggiori performance in questo settore, e il divario rispetto alla media continentale è tutt’altro che colmabile nel breve periodo.

Cosa prevede la direttiva e perché l’Italia è finita nel mirino

La Energy Performance of Buildings Directive, nella sua quarta versione, stabilisce obblighi precisi per gli Stati membri in materia di prestazione energetica del patrimonio edilizio. Ogni paese è tenuto a dotarsi di un piano nazionale di ristrutturazioni che definisca obiettivi, strumenti e risorse per migliorare progressivamente l’efficienza del parco immobiliare esistente.

L’Italia non ha rispettato questi obblighi nei tempi previsti. La Commissione europea ha quindi incluso il nostro paese nel pacchetto di procedimenti legali avviato in ottobre, una mossa che segnala come Bruxelles non intenda attendere ulteriormente. Il procedimento di infrazione è lo strumento con cui l’Unione europea contesta formalmente a uno Stato membro il mancato recepimento o l’applicazione scorretta del diritto comunitario.

I numeri che pesano: l’Italia ultima in Europa per ristrutturazioni

A rendere la posizione italiana particolarmente difficile sono i dati sul tasso effettivo di riqualificazione energetica degli edifici. Secondo le informazioni disponibili, solo il 2,6% degli edifici italiani ha ricevuto interventi di efficientamento energetico, a fronte di una media europea del 23,9%. Un divario di oltre venti punti percentuali che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche.

C’è anche un dato legato alla popolazione: soltanto il 2,6% degli italiani vive in edifici che hanno subito interventi di riqualificazione energetica nel quinquennio precedente. Questo significa che la stragrande maggioranza del patrimonio abitativo italiano — spesso vecchio, scarsamente isolato, energivoro — è rimasta sostanzialmente invariata.

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Il periodo compreso tra il 2020 e il 2025 avrebbe potuto rappresentare una stagione di rinnovamento diffuso, considerando le numerose iniziative messe in campo per il miglioramento degli edifici. Non è andata così: l’Italia non ha vissuto quella che potremmo definire una vera renovation wave, e i risultati lo dimostrano.

Un patrimonio edilizio che consuma troppo

Il problema non è solo normativo. Il parco immobiliare italiano è tra i più energeticamente inefficienti d’Europa, con una quota rilevante di edifici costruiti prima dell’introduzione di qualsiasi standard di risparmio energetico. Abitazioni con scarso isolamento termico, impianti di riscaldamento obsoleti, serramenti inadeguati: tutto questo si traduce in consumi elevati, bollette più pesanti per le famiglie e un contributo significativo alle emissioni di gas serra.

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici non è quindi soltanto una questione di conformità normativa, ma incide direttamente sulla spesa energetica dei cittadini e sulla qualità dell’aria nelle aree urbane. Un edificio ben isolato consuma meno per riscaldarsi in inverno e per raffrescarsi in estate, con benefici che si riflettono sulle bollette nel lungo periodo.

Il confronto con altri paesi europei è impietoso. Mentre in molti Stati membri le politiche di ristrutturazione hanno prodotto risultati misurabili — anche grazie a incentivi strutturati, obblighi normativi più stringenti e una filiera dell’edilizia orientata alla riqualificazione — l’Italia sconta ritardi che si sono accumulati nel tempo senza mai essere recuperati.

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Cosa cambia ora con la procedura di infrazione

L’avvio di un procedimento legale da parte della Commissione europea è un segnale formale e politicamente rilevante. Non è una sanzione immediata, ma è il primo passo di un iter che può portare, se non risolto, a conseguenze più gravi per lo Stato membro coinvolto.

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Per l’Italia, questo significa che il tema dell’efficienza energetica degli edifici torna al centro dell’agenda politica con una pressione esterna che non può essere ignorata. Il governo dovrà confrontarsi con Bruxelles, dimostrare progressi concreti e, soprattutto, accelerare l’attuazione degli obblighi previsti dalla EPBD IV.

Le implicazioni riguardano anche imprese e professionisti del settore: tecnici, progettisti, imprese edili e amministratori di condominio si trovano in un contesto normativo in evoluzione, dove le richieste di adeguamento energetico sono destinate ad aumentare. Per i cittadini, invece, la questione si intreccia con quella degli incentivi disponibili: senza strumenti di sostegno adeguati, il rischio è che il peso degli interventi ricada interamente sulle famiglie, con effetti distributivi tutt’altro che equi.

Il nodo degli incentivi e della politica industriale

Uno degli elementi centrali del dibattito è capire perché, nonostante anni di incentivi fiscali per la riqualificazione energetica, i risultati siano così deludenti in termini aggregati. Le misure di sostegno hanno certamente attivato una parte del mercato, ma non hanno prodotto quella trasformazione strutturale del patrimonio edilizio che la direttiva europea richiede.

Questo pone interrogativi seri sull’efficacia degli strumenti utilizzati, sulla loro capacità di raggiungere le fasce di popolazione con edifici più inefficienti, e sulla necessità di un approccio più sistematico — che combini obblighi normativi, incentivi mirati e una filiera professionale in grado di sostenere una domanda di ristrutturazione su larga scala.

Per approfondire il quadro normativo europeo di riferimento, la Commissione europea pubblica aggiornamenti costanti sulla direttiva EPBD e sullo stato di recepimento nei vari Stati membri.

La procedura aperta in ottobre 2026 è un punto di partenza, non di arrivo. Il percorso che l’Italia dovrà affrontare per allinearsi agli standard europei sull’efficienza energetica degli edifici è lungo e richiederà scelte politiche chiare, risorse adeguate e una visione di lungo periodo che finora è mancata. Il confronto con una media europea del 23,9% di edifici riqualificati rende evidente quanto sia ampio il divario da colmare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.