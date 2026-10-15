Flessibilità della rete: da Datanetwork a Octopus, il ruolo dei prosumer domestici

La bolletta elettrica italiana resta tra le più care d’Europa, eppure nei momenti di maggiore produzione solare il prezzo dell’energia all’ingrosso può crollare fino a valori minimi o addirittura negativi. Questo paradosso è al centro di un cambiamento strutturale che coinvolge direttamente le famiglie: la flessibilità domestica dell’energia, cioè la capacità dei consumatori di spostare i propri consumi nelle ore in cui la rete ha più bisogno di essere scaricata, sta diventando una risorsa reale per il sistema elettrico italiano.

Perché la rete ha bisogno delle famiglie

Con la crescita delle fonti rinnovabili — solare in testa — la gestione della rete elettrica è diventata più complessa. Il problema non è la quantità di energia prodotta, ma la sua distribuzione nel tempo. Il fotovoltaico produce nelle ore centrali della giornata; il vento è imprevedibile; la domanda segue ritmi propri. Il risultato è una rete che deve continuamente bilanciare produzione e consumo, spesso con scarti improvvisi.

Tradizionalmente, questo equilibrio veniva garantito dalle grandi centrali termoelettriche, modulabili su richiesta. Ma più rinnovabili entrano nel sistema, meno queste centrali sono disponibili — e meno conviene tenerle accese solo per coprire i picchi. La risposta tecnica si chiama demand response, ovvero gestione attiva della domanda: invece di produrre di più quando serve, si sposta il consumo verso le ore in cui l’energia è abbondante.

Fino a qualche anno fa, questo meccanismo era riservato alle grandi industrie, gli unici soggetti con carichi abbastanza consistenti da essere interessanti per i gestori di rete. Oggi la situazione sta cambiando, e il motivo è semplice: i dispositivi domestici connessi — pompe di calore, scaldacqua elettrici, veicoli elettrici in ricarica, lavatrici — sommati tra loro rappresentano una flessibilità aggregata tutt’altro che trascurabile.

Il modello Octopus: famiglie come risorsa di bilanciamento

Octopus Energy è tra gli operatori che in Italia stanno spingendo con più determinazione in questa direzione. L’approccio si basa su un principio chiaro: offrire ai clienti domestici un incentivo economico in cambio della disponibilità a spostare i consumi nelle fasce orarie più convenienti per la rete.

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Il programma Energy Break, testato per la prima volta nel dicembre 2024, funziona esattamente così. I clienti che aderiscono ricevono uno sconto sulla bolletta in cambio della riduzione o dello spostamento dei propri prelievi durante determinati intervalli di tempo, contribuendo alla sostenibilità complessiva della rete. Ad agosto 2026, oltre 95.000 clienti partecipavano attivamente all’iniziativa — un numero che dà la misura di quanto il modello stia trovando consenso.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, ha più volte sottolineato come la flessibilità domestica non sia solo una questione tecnica, ma un cambiamento nel rapporto tra consumatore e sistema energetico. Il cliente smette di essere un soggetto passivo che subisce i prezzi e diventa parte attiva del bilanciamento della rete.

Va detto che questo tipo di partecipazione richiede una certa disponibilità comportamentale. Spostare il ciclo della lavastoviglie a mezzogiorno invece che alle venti, programmare la ricarica dell’auto elettrica nelle ore solari, impostare il boiler per scaldarsi nelle fasce di prezzo basso: sono azioni semplici ma che presuppongono consapevolezza e, spesso, automazione. Senza dispositivi intelligenti o tariffe orarie trasparenti, la flessibilità rimane teorica.

Dal prosumer al flexumer: un’evoluzione ancora in corso

Nel dibattito sul futuro energetico circola sempre più spesso il termine flexumer — una figura che va oltre il classico prosumer (chi produce e consuma energia, tipicamente con pannelli fotovoltaici). Il flexumer non solo produce, ma modula attivamente i propri consumi in risposta ai segnali di prezzo o alle esigenze della rete, mettendo a disposizione anche la capacità di accumulo — batterie domestiche, veicolo elettrico in modalità vehicle-to-grid — come risorsa condivisa.

Immagine generata con AI

È un modello ancora in fase di sviluppo in Italia, dove le infrastrutture di misura intelligente (smart meter) sono diffuse ma non ancora pienamente sfruttate per la gestione dinamica dei consumi. La regolazione del settore, inoltre, ha storicamente privilegiato i grandi operatori industriali nei mercati di flessibilità, lasciando poco spazio agli aggregatori residenziali.

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Questo è uno dei nodi che operatori come Octopus Energy stanno cercando di sciogliere, chiedendo che i meccanismi di regolazione si aprano anche alle famiglie. La flessibilità domestica dell’energia ha senso economicamente solo se esiste un quadro normativo che la remunera in modo trasparente e accessibile, non solo per i grandi impianti industriali.

Quanto può valere concretamente per una famiglia

La domanda più diretta è: cosa ci guadagna chi aderisce? La risposta dipende da diversi fattori — il tipo di tariffa, i dispositivi disponibili, le abitudini di consumo, la zona geografica — e per questo è difficile indicare cifre universali.

In linea generale, i programmi di demand response residenziale offrono sconti o rimborsi che variano in base alla quantità di flessibilità effettivamente fornita. Chi ha una pompa di calore, un veicolo elettrico o un sistema di accumulo ha margini di manovra molto più ampi rispetto a chi dispone solo di piccoli elettrodomestici. La flessibilità, in questo senso, non è democratica per definizione: premia chi ha già investito in tecnologia.

C’è però un effetto indiretto che riguarda tutti: se un numero sufficiente di famiglie partecipa al bilanciamento della rete, si riduce la necessità di attivare centrali di picco costose e inquinanti, con potenziali benefici sui prezzi all’ingrosso. È un ragionamento aggregato, non individuale, e i suoi effetti sulla bolletta del singolo sono difficili da isolare — ma non per questo meno reali.

Cosa manca ancora perché il modello funzioni su scala

La flessibilità domestica dell’energia in Italia ha davanti a sé ostacoli concreti. Il primo è culturale: la maggior parte dei consumatori non sa cosa sia il demand response e non ha strumenti per partecipare attivamente. Il secondo è tecnologico: senza dispositivi connessi e programmabili, la flessibilità non può essere automatizzata, e la partecipazione manuale è sostenibile solo per una minoranza motivata. Il terzo è regolatorio: i mercati di bilanciamento gestiti da Terna sono ancora largamente inaccessibili ai piccoli aggregatori residenziali, anche se la direzione normativa europea — in particolare la direttiva sul mercato interno dell’elettricità — spinge verso una maggiore apertura.

Il percorso è avviato, ma siamo ancora lontani da un sistema in cui milioni di famiglie italiane partecipano quotidianamente al bilanciamento della rete in modo fluido e remunerato. Quello che sta accadendo con programmi come Energy Break è significativo proprio perché dimostra che la domanda c’è — decine di migliaia di clienti disposti a cambiare abitudini in cambio di un vantaggio concreto — e che la tecnologia per farlo esiste già. La variabile più incerta rimane la velocità con cui il quadro regolatorio saprà adeguarsi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.