Batterie e stoccaggio energetico in Europa: la corsa accelera, ma gli ostacoli frenano gli investimenti

Gli accumuli energia europa raggiungono 17 GW nel 2025. Scopri come batterie e stoccaggio accelerano la transizione energetica, tra crescita e ostacoli normativi.

La capacità installata di sistemi di accumulo a batteria in Europa ha superato i 17 GW nel 2025 e le proiezioni indicano un superamento degli 80 GW entro il 2030. Numeri che fotografano una corsa in accelerazione, ma che rendono ancora più evidente il divario rispetto all’obiettivo: per sostenere la transizione energetica, l’Unione Europea stima di aver bisogno di circa 200 GW di capacità di stoccaggio entro fine decennio. Gli accumuli energia europa sono diventati una priorità politica, industriale e finanziaria — ma tra obiettivi dichiarati e cantieri aperti resta ancora molta distanza.

Perché lo stoccaggio è diventato urgente proprio ora

La risposta è diretta: più rinnovabili entrano nella rete, più la rete ha bisogno di flessibilità. Solare ed eolico producono energia in modo discontinuo — dipendono dal sole, dal vento, dall’ora del giorno. Senza sistemi in grado di immagazzinare i picchi di produzione e rilasciarli quando la domanda sale, la rete diventa instabile e il surplus di energia va sprecato.

Fino a pochi anni fa, questo problema era teorico. Oggi è operativo. In molte ore dell’anno, diversi paesi europei producono già più energia rinnovabile di quanta ne possano consumare in tempo reale. I prezzi dell’elettricità all’ingrosso scendono sotto zero in certe fasce orarie, segnale che la rete non riesce ad assorbire tutta la produzione disponibile. Gli accumuli sono la risposta tecnica più immediata a questa disfunzione strutturale.

A questo si aggiunge il calo dei costi delle batterie agli ioni di litio, che ha reso economicamente praticabili installazioni su scala industriale che fino a qualche anno fa sarebbero state fuori portata per la maggior parte degli operatori.

L’accordo europeo del 2026 e i numeri sul tavolo

Il segnale politico più rilevante dell’anno è arrivato il 26 giugno 2026, con la firma di un accordo tripartito che ha coinvolto la Commissione Europea, ministri dell’energia di 22 Stati membri, sviluppatori di rinnovabili e accumuli, industrie energivore e istituzioni finanziarie tra cui la Banca Europea degli Investimenti.

I firmatari si sono impegnati ad aggiungere tra i 30 e i 35 GW di nuova capacità di stoccaggio entro il 2028. L’obiettivo non è solo tecnico: portare la capacità di accumulo dall’attuale circa 5% della domanda elettrica di punta al 10% significherebbe raddoppiare il cuscinetto di flessibilità a disposizione della rete europea.

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La capacità complessiva installata oggi nell’UE si attesta intorno ai 55 GW, ma il fabbisogno stimato al 2030 è di 200 GW. Questo significa che, anche sommando tutti gli impegni presi, il settore dovrebbe più che triplicare le installazioni in meno di quattro anni. Un obiettivo che molti analisti considerano ambizioso, ma non impossibile — a patto che gli ostacoli regolatori e finanziari vengano rimossi con la stessa velocità con cui si firmano gli accordi.

Il caso italiano: il primo meccanismo d’asta per le batterie

Tra i paesi europei che stanno cercando di tradurre gli obiettivi in strumenti concreti, l’Italia ha compiuto un passo significativo il 30 settembre 2026, con la conclusione della prima asta competitiva per sistemi di accumulo a batteria su scala utility attraverso il cosiddetto Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, noto come Macse.

L’asta ha assegnato contratti per 9.968 MWh di capacità di stoccaggio con durata di 6-7 ore, distribuiti su quattro aree geografiche: Centro Sud, Sud e Calabria, Sicilia e Sardegna. L’investimento complessivo mobilitato supera il miliardo di euro. Si tratta di un meccanismo che potrebbe fare da modello per altri paesi europei ancora privi di strumenti regolatori dedicati agli accumuli stand-alone — cioè non accoppiati a impianti di produzione.

La concentrazione geografica nel Mezzogiorno non è casuale: sono le aree con la maggiore penetrazione di solare ed eolico e, allo stesso tempo, con le reti di trasmissione più sotto pressione. Lo stoccaggio in quelle zone serve sia a ridurre le congestioni sia a garantire continuità di fornitura.

Cosa frena gli investimenti negli accumuli energia in Europa

Nonostante la crescita del mercato, il settore degli accumuli in Europa incontra ancora ostacoli concreti che rallentano l’accelerazione necessaria. I principali si concentrano su tre aree.

Connessione alla rete

Le difficoltà di allacciamento alla rete elettrica rappresentano uno dei colli di bottiglia più diffusi. Le code per ottenere la connessione possono durare anni in diversi paesi, e le condizioni offerte dai gestori di rete non sempre riflettono il valore che gli accumuli apportano al sistema. Un progetto BESS che attende tre anni per il punto di connessione non può garantire i ritorni finanziari necessari a giustificare l’investimento.

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Incertezza regolatoria

La mancanza di un quadro normativo stabile e prevedibile è un altro elemento critico. In molti Stati membri, le regole che definiscono come gli accumuli possono partecipare ai mercati dell’energia — dai servizi di bilanciamento al mercato del giorno prima — cambiano frequentemente o sono ancora incomplete. Per un investitore che valuta un progetto con un orizzonte di dieci o quindici anni, questa instabilità è un fattore di rischio difficile da prezzare.

Tassi di interesse e durata del payback

I sistemi di accumulo di lunga durata — quelli in grado di immagazzinare energia per molte ore o giorni — soffrono in modo particolare dell’attuale contesto di tassi di interesse elevati. Questi progetti hanno periodi di ritorno dell’investimento lunghi, e ogni punto percentuale in più sul costo del capitale incide in modo significativo sulla redditività attesa. È un problema che riguarda anche le rinnovabili in generale, ma che colpisce in modo proporzionalmente maggiore le tecnologie con flussi di cassa più lenti.

Tecnologie in campo: non solo litio

Quando si parla di accumuli su scala europea, le batterie agli ioni di litio dominano il mercato attuale per le installazioni di breve e media durata. Ma il dibattito tecnico si sta allargando verso soluzioni pensate per la long-duration energy storage — stoccaggio di lunga durata che va dalle 8 ore in su, fino a sistemi stagionali.

Tra le tecnologie in fase di sviluppo e prime installazioni commerciali ci sono le batterie a flusso di vanadio, i sistemi di stoccaggio termico, l’idrogeno verde e i sistemi gravitazionali. Nessuna di queste ha ancora raggiunto la maturità commerciale delle batterie al litio, ma le prospettive di costo e scalabilità stanno migliorando. Per l’obiettivo dei 200 GW al 2030, la diversificazione tecnologica non è un’opzione: sarà probabilmente necessaria.

Il percorso verso un sistema elettrico europeo davvero integrato e flessibile passa attraverso scelte concrete nei prossimi tre anni: semplificazione delle procedure autorizzative, stabilità regolatoria, accesso al credito a condizioni adeguate alla natura degli investimenti. L’accordo del giugno 2026 ha fissato una direzione politica chiara; ora la sfida è trasformarla in gigawattora effettivamente installati.

Per chi vuole approfondire il quadro europeo sullo stoccaggio energetico, Euronews ha pubblicato un’analisi dettagliata sull’accordo tripartito e le sue implicazioni per la politica energetica UE.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.