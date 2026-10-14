Flessibilità della rete: le riforme della Germania e le proposte italiane a confronto

La flessibilità della rete elettrica è cruciale per gestire le rinnovabili. Scopri come la Germania riformula le regole mentre l'Italia sperimenta con Octopus e i centri

Quando le energie rinnovabili crescono più velocemente delle infrastrutture che le dovrebbero gestire, il problema non è più solo tecnologico: diventa politico, economico e normativo. La flessibilità della rete elettrica — cioè la capacità di bilanciare in tempo reale produzione e consumo, assorbendo le oscillazioni tipiche di solare ed eolico — è diventata uno dei nodi centrali della transizione energetica europea. Germania e Italia si trovano davanti alla stessa sfida, ma con approcci e velocità molto diversi.

Perché la rete non riesce più a stare al passo con le rinnovabili

Una rete elettrica progettata per pochi grandi impianti centralizzati — centrali a carbone, a gas, nucleari — funziona secondo una logica relativamente lineare: si produce quanto si consuma, con margini di manovra gestibili. Il passaggio a un mix dominato da fotovoltaico ed eolico cambia radicalmente questa logica. La produzione dipende dal sole e dal vento, non dalla domanda. Il risultato è che nelle ore di picco solare si può produrre più energia di quanta la rete riesca ad assorbire, mentre nelle ore serali o nei giorni nuvolosi si rischia il deficit.

Questo squilibrio ha un costo reale: energia che viene curtailata (cioè sprecata perché non può essere immessa in rete), prezzi all’ingrosso che in certi momenti scendono sotto zero, e operatori di rete costretti a interventi di bilanciamento sempre più frequenti e costosi. Aumentare la flessibilità della rete elettrica significa ridurre questi sprechi, stabilizzare i prezzi e rendere sostenibile — anche economicamente — una quota crescente di rinnovabili nel sistema.

La mossa della Germania: regole nuove per un mercato che attendeva chiarezza

La Bundesnetzagentur, l’Agenzia federale tedesca per le reti, ha adottato nuove regole sulla flessibilità della rete che il settore energetico attendeva da tempo. La decisione arriva dopo che l’alleanza del settore energetico tedesco aveva formalmente chiesto maggiore flessibilità nel sistema elettrico, segnalando che le regole esistenti non erano più adeguate a un parco di generazione sempre più distribuito e variabile.

L’intervento tedesco si inserisce in un dibattito più ampio sulla Netzentgeltreform — la riforma delle tariffe di rete — che punta a ridurre i costi complessivi per i consumatori e a creare incentivi economici reali per chi modula i propri consumi in base alla disponibilità di energia. L’idea di fondo è che la flessibilità non debba essere solo un compito degli operatori di rete o dei grandi produttori, ma possa coinvolgere anche i consumatori industriali e, in prospettiva, quelli domestici.

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Il contesto tedesco è rilevante: la Germania ha attraversato anni di alta volatilità dei prezzi dell’energia, accelerata dalla crisi del gas del 2022, e ha nel frattempo continuato a espandere le capacità rinnovabili. Questo rende urgente la questione della gestione della rete in modo che sia la normativa a guidare il mercato, non il contrario.

L’Italia tra proposte interessanti e normativa frammentata

Sul fronte italiano, il quadro è più eterogeneo. Emergono iniziative concrete che puntano nella direzione giusta, ma senza ancora una cornice regolatoria unitaria che le sostenga in modo sistematico.

Una delle proposte più discusse riguarda l’apertura della modulazione dei prelievi — il cosiddetto demand response — anche alle famiglie. In questo scenario, un’utenza domestica potrebbe ridurre o spostare i propri consumi nelle ore di abbondanza di energia rinnovabile in cambio di tariffe più vantaggiose. Il test condotto da Octopus Energy in Italia va in questa direzione: si tratta di verificare se il modello già sperimentato in altri mercati europei possa funzionare anche con i consumatori italiani, che storicamente hanno avuto meno incentivi a modulare i propri comportamenti energetici.

Immagine generata con AI

L’altra proposta riguarda i centri dati per l’intelligenza artificiale come risorsa energetica flessibile. I data center AI hanno consumi elevati e relativamente prevedibili, il che li rende teoricamente adatti a partecipare ai mercati di flessibilità: potrebbero aumentare o ridurre i carichi in base ai segnali di prezzo, contribuendo al bilanciamento della rete. È un’idea che circola anche in altri paesi europei, ma che richiede standard tecnici chiari e una normativa che riconosca questi soggetti come partecipanti attivi al mercato dell’energia.

Il problema, in Italia, è che queste proposte restano per ora iniziative separate, senza un quadro normativo che le coordini. Il Gestore dei Servizi Energetici e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stanno lavorando su diversi fronti — dalla diffusione delle comunità energetiche ai mercati locali di flessibilità — ma la velocità di adozione delle regole fatica a tenere il passo con la velocità di evoluzione del sistema.

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Cosa cambia per chi produce o consuma energia

La flessibilità della rete elettrica non è un tema astratto. Per un’azienda con impianti fotovoltaici e accumuli, poter partecipare attivamente ai mercati di flessibilità significa trasformare la propria capacità di stoccaggio in una fonte di ricavo aggiuntivo. Per una famiglia con pompa di calore e auto elettrica, significa poter ricevere segnali di prezzo che rendono conveniente caricare il veicolo nelle ore in cui l’energia abbonda e costa meno.

In Germania, le nuove regole della Bundesnetzagentur puntano proprio a rendere questi meccanismi più accessibili e prevedibili. In Italia, il percorso è ancora in costruzione, ma le sperimentazioni in corso — come il test Octopus — offrono dati utili per capire se e come i consumatori rispondono agli incentivi tariffari.

Vale la pena sottolineare che la flessibilità non è una soluzione magica. Richiede investimenti in infrastrutture di misurazione intelligente (smart metering), sistemi di accumulo, piattaforme digitali per la gestione dei dati e, soprattutto, regole chiare su chi può partecipare ai mercati, con quali requisiti e con quali garanzie. Senza questi elementi, anche le proposte più innovative restano sulla carta. Per approfondire il quadro europeo sulla flessibilità dei sistemi energetici, l’Agenzia Internazionale per l’Energia offre analisi aggiornate sulle strategie di bilanciamento e sicurezza del sistema.

Il confronto che conta davvero

Mettere a confronto Germania e Italia sulla flessibilità della rete elettrica non significa stabilire chi “vince”: i due sistemi hanno punti di partenza diversi, mix energetici diversi e strutture di mercato diverse. La Germania ha una tradizione più consolidata di mercati all’ingrosso liquidi e di partecipazione industriale alla flessibilità. L’Italia ha una quota crescente di fotovoltaico distribuito, comunità energetiche in espansione e un tessuto di piccole e medie imprese che potrebbe diventare una risorsa flessibile significativa, se la normativa glielo permettesse.

Il punto critico, in entrambi i casi, è la velocità. Le rinnovabili si installano in mesi; le riforme normative richiedono anni. Questo disallineamento è il vero collo di bottiglia della transizione energetica, e risolverlo richiede scelte politiche precise, non solo innovazione tecnologica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.