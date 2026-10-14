Flessibilità della rete: dalla Germania alle case italiane, come cambiano le regole

La flessibilità della rete è la sfida centrale dell'energia moderna. Germania e Italia adottano nuove regole per trasformare i consumatori in risorse attive di bilanciame

Quando la rete elettrica va in tilt, spesso non è perché manca l’energia: è perché il sistema non riesce a gestire flussi sempre più irregolari, prodotti da fonti rinnovabili distribuite e consumati in modo imprevedibile. La flessibilità della rete — cioè la capacità di bilanciare in tempo reale produzione e domanda — è diventata la vera sfida tecnica e regolatoria dell’energia moderna. Germania e Italia si stanno muovendo su fronti paralleli, con approcci diversi ma un obiettivo comune: trasformare i consumatori da utenti passivi a risorse attive.

Perché il vecchio modello non regge più

Le reti elettriche europee sono state progettate per un mondo che non esiste più. Il modello originale era semplice: grandi centrali producono energia in modo costante e prevedibile, i consumatori la assorbono. Il flusso andava in un’unica direzione. Con la diffusione del fotovoltaico e dell’eolico, quel modello è entrato in crisi strutturale.

Un impianto solare produce energia nelle ore centrali della giornata, spesso quando la domanda è moderata, e si ferma di notte. Un parco eolico può generare picchi improvvisi o silenzi prolungati. La rete, se non è abbastanza flessibile, non sa dove mettere l’energia in eccesso né come compensare quella mancante. Il risultato può essere la congestione di alcune linee, l’abbandono forzato di energia rinnovabile, o — nei casi peggiori — interruzioni localizzate di fornitura.

In Italia, come ha documentato un’analisi pubblicata da Agenda Digitale, i blackout nelle città non dipendono da una carenza di energia ma da una rete ancora concepita per un sistema rigido e centralizzato. Il problema non è la quantità di elettricità disponibile: è la capacità di distribuirla nel momento e nel luogo giusti.

Il modello tedesco: regole chiare per stoccaggio e ricarica elettrica

La Germania ha scelto di intervenire sul lato normativo, adottando nuove regole specifiche sulla flessibilità della rete in relazione alle rinnovabili e alle infrastrutture di distribuzione. Il cuore del provvedimento riguarda la remunerazione dei servizi forniti da sistemi di accumulo e punti di ricarica per veicoli elettrici: chi mette a disposizione della rete la propria capacità di stoccaggio o di modulazione del carico può ricevere un compenso economico.

Si tratta di un passaggio importante. Finora, in molti contesti europei, chi installava un sistema di accumulo domestico lo usava principalmente per ottimizzare l’autoconsumo. La nuova impostazione tedesca riconosce che queste risorse hanno un valore per l’intero sistema elettrico, non solo per chi le possiede. Una batteria domestica che si carica quando c’è surplus di rinnovabili e si scarica quando la rete è sotto pressione svolge una funzione di bilanciamento che prima era riservata alle centrali di picco.

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Il punto delicato è costruire un quadro normativo che incentivi questa partecipazione senza complicare la vita agli utenti finali. La Bundesnetzagentur, l’agenzia federale tedesca per le reti, sta lavorando proprio su questo equilibrio: definire regole chiare per la remunerazione senza creare barriere burocratiche eccessive per chi vuole partecipare con piccoli impianti distribuiti.

Octopus Energy e la scommessa italiana sulla domanda domestica

In Italia il percorso è diverso, ma converge verso lo stesso obiettivo. Octopus Energy Italy ha avanzato una proposta concreta: aprire la modulazione dei prelievi domestici come strumento di flessibilità per la rete. In pratica, si tratta di permettere alle famiglie di spostare i propri consumi — lavatrice, lavastoviglie, ricarica dell’auto elettrica, pompa di calore — nelle fasce orarie in cui l’energia è abbondante e meno costosa, contribuendo così a ridurre i picchi di domanda.

Il concetto non è nuovo in ambito industriale: le grandi utenze hanno da anni contratti che prevedono la riduzione dei consumi su richiesta del gestore di rete, in cambio di tariffe agevolate. La novità è portare questa logica nel segmento residenziale, che in Italia rappresenta una quota rilevante dei consumi totali. Il programma pilota a cui fa riferimento Octopus Energy — identificato con il nome Power Up — punta a testare questa capacità di risposta della domanda domestica in condizioni reali, raccogliendo dati su comportamenti, disponibilità degli utenti e benefici effettivi per la rete.

Non si tratta di togliere il controllo ai consumatori: l’adesione è volontaria e il meccanismo funziona attraverso segnali di prezzo o incentivi economici, non attraverso interruzioni imposte. Chi partecipa sceglie di rendere disponibile una parte della propria flessibilità in cambio di un vantaggio in bolletta.

Quanto vale la flessibilità della rete in Italia

Immagine generata con AI

I numeri aiutano a capire la posta in gioco. Secondo stime elaborate da ENEA, la flessibilità energetica negli edifici italiani potrebbe generare risparmi fino al 10% sui consumi, con benefici economici complessivi nell’ordine dei 2 miliardi di euro. Sono cifre aggregate che includono usi commerciali e residenziali, ma indicano chiaramente che il potenziale non è marginale.

Il problema, come spesso accade, è che la leva economica da sola non basta. Uno degli ostacoli principali alla diffusione della flessibilità residenziale in Italia è la complessità del quadro regolatorio: i mercati della flessibilità sono stati storicamente accessibili solo a soggetti con grandi capacità, e le procedure per aggregare piccole risorse distribuite restano articolate. Perché un singolo consumatore domestico possa partecipare, serve un aggregatore che raccolga la flessibilità di molti utenti e la offra sul mercato in modo coordinato.

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È qui che si innesta il ruolo di operatori come Octopus Energy: non solo fornitori di energia, ma potenziali aggregatori di flessibilità distribuita, capaci di interfacciarsi con i mercati elettrici per conto dei propri clienti.

Mercati in tempo reale e infrastrutture digitali: la parte meno visibile

Dietro la flessibilità della rete c’è un’infrastruttura digitale che spesso rimane nell’ombra. I mercati dell’energia stanno evolvendo verso sessioni di negoziazione sempre più ravvicinate al momento della consegna — i cosiddetti mercati near real-time o intraday — che permettono aggiustamenti continui tra produzione e consumo. Più la finestra temporale si restringe, più è necessario che i dati di consumo siano disponibili in modo rapido e granulare.

Questo richiede contatori intelligenti funzionanti, sistemi di comunicazione affidabili e piattaforme in grado di elaborare grandi volumi di dati in tempi brevi. In Italia, il processo di installazione dei contatori di seconda generazione è avanzato ma non ancora completato su tutto il territorio nazionale, e questo rappresenta un collo di bottiglia per la partecipazione piena dei consumatori domestici ai mercati della flessibilità.

Il quadro normativo europeo — in particolare le disposizioni del pacchetto sul design del mercato elettrico promosso dalla Commissione europea — spinge verso una maggiore integrazione di queste risorse distribuite, ma l’attuazione concreta richiede adattamenti nazionali che richiedono tempo.

Cosa cambia per chi ha un’auto elettrica o una pompa di calore

Per un consumatore con un’auto elettrica, una pompa di calore o un sistema di accumulo, le implicazioni pratiche di questo scenario sono concrete. Se i meccanismi di flessibilità diventano accessibili anche alle famiglie, caricare l’auto nelle ore notturne o spostare il ciclo della lavatrice al pomeriggio potrebbe non essere solo una scelta personale di risparmio, ma un gesto che vale qualcosa anche per la rete — e che viene compensato.

La condizione è che esistano tariffe orarie trasparenti, sistemi automatici di gestione dei carichi (come i home energy management system) e regole chiare su chi fa cosa. La tecnologia, in larga parte, c’è già. Il nodo è normativo e organizzativo: costruire un sistema in cui la partecipazione sia semplice abbastanza da essere reale, non solo teorica.

Germania e Italia stanno percorrendo strade diverse — la prima con un intervento regolatorio diretto sulla remunerazione delle risorse flessibili, la seconda con programmi pilota che testano la disponibilità dei consumatori residenziali — ma entrambe stanno riconoscendo che la transizione energetica non si completa senza ridisegnare il modo in cui la rete gestisce la variabilità. E che i milioni di case, auto e dispositivi connessi alla rete possono essere parte della soluzione, non solo del problema.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.