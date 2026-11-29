Fotovoltaico europeo in crisi: perché l’industria manifatturiera dell’UE fatica a riprendersi

L’Unione Europea ha installato 68 GW di fotovoltaico nel 2025, un traguardo che in un altro contesto potrebbe sembrare una storia di successo. Invece racconta una contraddizione profonda: l’Europa è diventata uno dei mercati solari più grandi al mondo, ma la sua industria manifatturiera è in ginocchio. Il dibattito attorno alla crisi del fotovoltaico europeo non riguarda la domanda di pannelli — quella c’è, ed è robusta — ma la capacità del continente di produrli in casa propria, senza dipendere quasi interamente dall’Asia.

Un mercato che cresce, una filiera che scompare

Sessantotto gigawatt installati in un anno sono una quantità enorme. Eppure, quasi nessuno di quei pannelli è stato prodotto in Europa. La filiera manifatturiera del fotovoltaico europeo — dalle celle ai wafer, dai moduli agli inverter — ha subito negli ultimi anni quella che diversi osservatori del settore descrivono come la crisi più grave degli ultimi dieci anni.

Il paradosso è evidente: l’Europa ha investito miliardi in politiche per la transizione energetica, ha fissato obiettivi ambiziosi sulle rinnovabili, ha creato un mercato interno enorme. Ma i benefici industriali di questa domanda sono andati altrove. Le aziende europee che producevano celle e moduli solari hanno chiuso i battenti o ridotto drasticamente la capacità produttiva, mentre i produttori asiatici — in particolare cinesi — hanno consolidato una posizione dominante difficile da scalfire.

Lo stesso commissario europeo Simson ha riconosciuto pubblicamente che l’UE non può espandere la propria capacità solare senza importare pannelli dalla Cina. È un’ammissione significativa, che fotografa con chiarezza la dipendenza strutturale del continente per componenti critici come wafer e celle fotovoltaiche.

Perché la manifattura europea fatica a reggere il confronto

Le ragioni di questa difficoltà sono molteplici e si intrecciano tra loro. Il costo di produzione in Europa è strutturalmente più alto rispetto alla Cina: energia, manodopera, normative ambientali e fiscalità incidono sul prezzo finale in modo significativo. I produttori cinesi, nel corso di oltre un decennio, hanno costruito economie di scala enormi, supportate da politiche industriali statali aggressive e da accesso privilegiato alle materie prime necessarie per la produzione di celle al silicio.

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Il risultato è che un modulo fotovoltaico prodotto in Europa difficilmente riesce a competere sul prezzo con un equivalente prodotto in Cina. E in un mercato dove il costo per watt installato è spesso il criterio principale nelle gare d’appalto — sia per i grandi impianti utility-scale sia per le installazioni residenziali — questo svantaggio diventa quasi insormontabile senza un intervento esterno.

C’è poi un problema di filiera corta. L’Europa manca di capacità produttiva nelle fasi più a monte: la produzione di wafer e celle, che sono la base di qualsiasi modulo, è quasi interamente concentrata in Asia. Anche le aziende europee che assemblano moduli dipendono quindi da componenti importati. Questo significa che anche quando esiste una produzione “europea”, la dipendenza estera rimane profonda e difficile da eliminare nel breve periodo.

Il punto di vista dell’industria: protezione o competizione?

Uroš Merc, presidente di Bisol Group — uno dei produttori europei di moduli fotovoltaici ancora attivi — ha sostenuto che l’UE deve proteggere la produzione di moduli sul proprio territorio. La posizione riflette quella di una parte dell’industria che chiede dazi, quote o altri strumenti di protezione commerciale per creare uno spazio in cui la manifattura europea possa sopravvivere e crescere.

Non è una posizione unanime. Una parte del settore, inclusi installatori e sviluppatori di impianti, teme che misure protezionistiche facciano salire i prezzi dei pannelli, rallentando le installazioni proprio nel momento in cui l’Europa ha bisogno di accelerare la transizione energetica. È una tensione reale: proteggere la manifattura locale potrebbe costare, almeno nel breve termine, in termini di capacità installata.

Associazioni come Italia Solare si trovano a navigare questa contraddizione, cercando di bilanciare il sostegno alla filiera industriale italiana ed europea con l’interesse degli operatori del mercato a installare il maggior numero possibile di impianti al minor costo possibile. Non esiste una risposta semplice, e le posizioni variano sensibilmente a seconda di dove ci si trova nella catena del valore.

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Cosa può fare l’Europa — e cosa non ha ancora fatto

Gli strumenti a disposizione dell’UE esistono, ma la loro efficacia dipende da come vengono usati e con quale coerenza. Sul piano commerciale, la Commissione europea può introdurre dazi antidumping sulle importazioni di pannelli, come ha già fatto in passato — con risultati controversi. Sul piano industriale, il programma europeo per le tecnologie strategiche nette tenta di creare un quadro di incentivi per la produzione di tecnologie pulite in Europa, incluso il fotovoltaico.

Il problema è che gli incentivi non bastano se mancano le condizioni strutturali: costi energetici competitivi, accesso alle materie prime, manodopera qualificata, tempi di autorizzazione ragionevoli per costruire nuovi impianti produttivi. Su tutti questi fronti, l’Europa accumula ritardi rispetto ai concorrenti.

C’è anche una questione di continuità politica. Le politiche industriali funzionano su orizzonti lunghi — dieci, quindici anni — mentre i cicli politici europei sono molto più brevi. Un’azienda che valuta di investire centinaia di milioni in un nuovo impianto di produzione di celle solari in Europa ha bisogno di certezze che oggi faticano ad arrivare.

La dipendenza dalla Cina: rischio strategico o realtà accettabile?

Dipendere dalla Cina per i pannelli solari non è necessariamente uguale a dipendere dalla Russia per il gas. I pannelli, una volta installati, non richiedono forniture continue: un impianto fotovoltaico funziona per vent’anni indipendentemente da dove sono stati prodotti i moduli. In questo senso, la dipendenza è meno acuta di quella energetica da combustibili fossili.

Ma rimane una vulnerabilità. In caso di tensioni geopolitiche, sanzioni o interruzioni commerciali, l’Europa potrebbe trovarsi nell’impossibilità di mantenere il ritmo di installazione necessario per raggiungere i propri obiettivi climatici. E senza una filiera produttiva propria, ricostruirla in tempi rapidi sarebbe estremamente difficile.

Questa è forse la ragione più solida per cui la questione del fotovoltaico europeo in crisi merita attenzione al di là del dibattito industriale: non è solo una questione di posti di lavoro o di competitività economica, ma di resilienza del sistema energetico europeo nel lungo periodo. Ricostruire una capacità manifatturiera solare in Europa richiederà tempo, investimenti consistenti e una coerenza politica che finora è mancata. Il mercato da solo non lo farà.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.