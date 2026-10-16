FER X: manifestazioni di interesse dal 22 ottobre, come funziona la prima asta del decreto

Dal 22 ottobre 2026 è possibile presentare le manifestazioni di interesse per la prima procedura del decreto FER X Definitivo, il meccanismo di incentivazione da oltre 20 miliardi di euro destinato alla produzione di energia rinnovabile in Italia. Per chi opera nel settore, questa data segna l’avvio concreto di un percorso che porterà alla prima asta FER X il 7 dicembre 2026: un appuntamento atteso da produttori, sviluppatori e investitori che puntano ad accedere agli incentivi statali per i prossimi anni.

Cos’è il FER X e perché vale oltre 20 miliardi di euro

Il decreto FER X Definitivo è lo strumento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) intende incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso un sistema competitivo basato su aste. Non si tratta di un contributo a fondo perduto, ma di un meccanismo di incentivo sulla produzione: chi vince l’asta ottiene un prezzo garantito per l’energia immessa in rete, con una differenza rispetto al mercato coperta dallo Stato.

Il valore complessivo del sistema supera i 20 miliardi di euro, una cifra che dà la misura dell’ambizione del programma. L’amministrazione delle procedure è affidata al GSE — Gestore dei Servizi Energetici, che ha già pubblicato i cinque bandi relativi a questa prima tornata. Sono proprio questi cinque bandi a definire le categorie di impianti e le condizioni di accesso alle aste.

Il calendario della prima fer x asta: le date da segnare

La procedura si articola in tre fasi con scadenze precise e ravvicinate. Conoscerle bene è il primo passo per non perdere il treno della prima finestra disponibile.

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22 ottobre – 6 novembre 2026 : finestra aperta per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

: finestra aperta per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 30 novembre 2026 : scadenza per la qualifica preliminare.

: scadenza per la qualifica preliminare. 7 dicembre 2026: prima asta del decreto FER X.

La compressione dei tempi è evidente: tra la chiusura delle manifestazioni di interesse e la data dell’asta passano poco più di quattro settimane. Chi intende partecipare non può permettersi di arrivare impreparato alla fase di compilazione della domanda.

Come presentare la manifestazione di interesse

Le domande vanno trasmesse esclusivamente attraverso il Portale FER-X Definitivo, la piattaforma digitale messa a disposizione dal GSE. Non sono previste altre modalità di invio: la procedura è interamente telematica, il che richiede di disporre in anticipo delle credenziali di accesso e di avere a portata di mano tutta la documentazione necessaria.

La finestra temporale — dal 22 ottobre al 6 novembre 2026 — è relativamente breve. Quindici giorni sono sufficienti solo se la documentazione progettuale e le autorizzazioni richieste sono già in ordine. Chi si trova ancora in una fase preliminare di sviluppo del proprio impianto difficilmente riuscirà a completare la procedura nei tempi previsti.

I bandi pubblicati dal GSE sono il riferimento normativo primario per capire quali documenti allegare e quali requisiti soddisfare. È lì che si trovano le specifiche sulle garanzie richieste — le cosiddette cauzioni — e sulle condizioni di ammissibilità. Dato che le istruzioni operative possono variare da bando a bando, e che i dettagli su importi e modalità di versamento delle garanzie non sono uniformi tra le cinque procedure, è indispensabile consultare direttamente i testi ufficiali disponibili sul sito del GSE.

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Cinque bandi, non uno: perché conta la distinzione

Il GSE ha pubblicato cinque bandi distinti, non un unico avviso generale. Questa articolazione riflette la varietà delle tecnologie e delle tipologie di impianto che il decreto intende incentivare. Ogni bando ha le proprie regole, i propri contingenti e — presumibilmente — i propri criteri di valutazione delle offerte.

Per un operatore del settore, questo significa che la scelta del bando corretto non è un dettaglio formale: presentare domanda sotto il bando sbagliato può comportare l’esclusione dalla procedura. Prima di accedere al portale, è necessario identificare con precisione a quale categoria appartiene il proprio impianto e quale dei cinque bandi è quello applicabile.

Cosa succede dopo la qualifica preliminare

La scadenza del 30 novembre 2026 per la qualifica preliminare è una tappa intermedia, non un passaggio automatico. Superata questa fase, gli operatori qualificati potranno partecipare all’asta del 7 dicembre. Il meccanismo d’asta — competitivo per definizione — selezionerà i progetti in base alle offerte presentate, assegnando gli incentivi disponibili secondo l’ordine delle proposte più vantaggiose per il sistema energetico.

Il fatto che si tratti della prima asta del decreto FER X non significa che sarà l’unica. Il sistema è strutturato per prevedere più tornate nel tempo, ma chi riesce ad aggiudicarsi un posto nella prima procedura acquisisce una posizione di vantaggio — sia in termini di certezza sugli incentivi, sia in termini di pianificazione finanziaria del progetto.

Per chi lavora nello sviluppo di impianti rinnovabili, le prossime settimane richiedono attenzione operativa concreta: verificare la documentazione disponibile, controllare i requisiti specifici del bando di riferimento e accedere al portale GSE per tempo, senza attendere gli ultimi giorni della finestra. La data del 22 ottobre è già arrivata: il conto alla rovescia verso il 6 novembre è già in corso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.