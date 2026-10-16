FER X Definitivo, le manifestazioni di interesse partono il 22 ottobre: guida a domanda e garanzie

Dal 22 ottobre 2026 alle ore 12:00 si apre ufficialmente la finestra per presentare le manifestazioni di interesse nell’ambito del FER X definitivo, il meccanismo di incentivazione delle energie rinnovabili gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) su mandato del MASE. Chi opera nel settore delle rinnovabili — da operatori di impianti eolici a sviluppatori fotovoltaici — ha tempo fino al 6 novembre 2026 alle ore 12:00 per compilare e inviare la propria domanda. Si tratta della prima procedura competitiva del meccanismo FER X, e capire come muoversi fin da subito fa una differenza concreta.

Cos’è il FER X e perché questa procedura è rilevante

Il FER X è il decreto ministeriale che disciplina gli incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, sostituendo e aggiornando i meccanismi precedenti. La versione definitiva del decreto ha introdotto un sistema basato su procedure competitive — le cosiddette aste — attraverso le quali i produttori di energia rinnovabile si contendono l’accesso agli incentivi offrendo le condizioni più vantaggiose per il sistema energetico nazionale.

Il GSE ha pubblicato cinque bandi distinti nell’ambito di questa prima procedura competitiva. Ogni bando fa riferimento a una specifica configurazione o categoria di impianti nel perimetro delle fonti rinnovabili. Prima di procedere con la domanda vera e propria, i soggetti interessati devono completare la fase preliminare delle manifestazioni di interesse, che funge da pre-qualifica e consente al GSE di organizzare e gestire ordinatamente il processo.

Non si tratta di un passaggio burocratico secondario: la manifestazione di interesse è il primo filtro formale, e una compilazione incompleta o errata può compromettere la partecipazione all’asta vera e propria.

La finestra temporale: dal 22 ottobre al 6 novembre

Il calendario è definito con precisione. Le manifestazioni di interesse si aprono il 22 ottobre 2026 alle 12:00 e si chiudono il 6 novembre 2026 alle 12:00. Sono quindi disponibili circa due settimane di tempo — un margine non amplissimo, specie per chi deve raccogliere documentazione tecnica e predisporre le garanzie.

Questo tipo di scadenza puntuale, con orario preciso, è tipica delle procedure gestite dal GSE attraverso la propria piattaforma informatica. Chi ha già partecipato a procedure simili nei meccanismi FER precedenti sa che i portali tendono a registrare picchi di accesso nelle ore immediatamente precedenti la chiusura. Attendere l’ultimo giorno espone a rischi tecnici evitabili: eventuali malfunzionamenti del sistema nelle ore di punta non costituiscono di norma motivo di proroga.

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La raccomandazione pratica è completare la domanda entro i primi giorni della finestra, lasciando tempo per eventuali correzioni o integrazioni documentali.

Come funziona la domanda: la piattaforma GSE e i documenti richiesti

Le manifestazioni di interesse si presentano attraverso il portale informatico del GSE, accessibile tramite credenziali aziendali. Chi non dispone ancora di un account attivo sul sistema deve procedere alla registrazione con anticipo rispetto alla data di apertura, poiché i tempi di attivazione possono richiedere alcuni giorni lavorativi.

In fase di compilazione, il soggetto richiedente deve indicare le caratteristiche essenziali dell’impianto per cui intende richiedere l’incentivo: la tecnologia, la potenza installata, la localizzazione e lo stato autorizzativo. Quest’ultimo punto è particolarmente critico: il FER X definitivo prevede requisiti autorizzativi differenziati a seconda della categoria di impianto e della procedura competitiva a cui si intende partecipare. Presentare una domanda per un impianto che non ha ancora raggiunto la soglia autorizzativa richiesta dal bando specifico porta all’esclusione.

È quindi indispensabile verificare, prima di avviare la compilazione, a quale dei cinque bandi pubblicati corrisponde il proprio impianto, e quali sono i requisiti minimi di quel bando in termini di titoli abilitativi.

Le garanzie: cosa sapere prima di presentare la domanda

Uno degli aspetti più delicati delle procedure competitive del GSE riguarda le garanzie finanziarie. Nelle aste per le rinnovabili, le garanzie servono a disincentivare la partecipazione speculativa: chi si aggiudica un incentivo ma non realizza l’impianto nei tempi previsti rischia di perdere la cauzione versata.

Le garanzie si distinguono tipicamente in due momenti:

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Garanzia provvisoria , da presentare in fase di partecipazione alla procedura competitiva, a copertura dell’offerta formulata.

, da presentare in fase di partecipazione alla procedura competitiva, a copertura dell’offerta formulata. Garanzia definitiva, richiesta al momento dell’aggiudicazione, a copertura degli obblighi di realizzazione e connessione dell’impianto.

Gli importi e le modalità di costituzione delle garanzie sono definiti nei singoli bandi pubblicati dal GSE. Le forme ammesse includono generalmente fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate da soggetti autorizzati. È importante verificare che il documento di garanzia rispetti esattamente il formato e il testo richiesto dal bando di riferimento: difformità anche formali possono portare all’esclusione dalla procedura.

Per chi si trova a partecipare per la prima volta a questo tipo di meccanismo, il confronto con un consulente esperto in materia energetica e regolatoria può fare la differenza tra una domanda ammissibile e una respinta per ragioni tecniche.

Cinque bandi, cinque percorsi distinti

La pubblicazione di cinque bandi separati nell’ambito della prima procedura competitiva del FER X definitivo riflette la varietà delle tecnologie rinnovabili che il meccanismo intende incentivare — dal fotovoltaico all’eolico, fino all’idroelettrico e ad altre fonti ammissibili. Ogni bando ha caratteristiche proprie in termini di potenza minima e massima degli impianti, requisiti autorizzativi, tariffe di riferimento e modalità di offerta.

Questo significa che un operatore con più impianti di tecnologie diverse potrebbe dover presentare manifestazioni di interesse su bandi distinti, ciascuno con la propria documentazione specifica. La gestione parallela di più domande richiede un’organizzazione interna accurata, soprattutto considerando la finestra temporale compatta.

Tutta la documentazione ufficiale — testi integrali dei bandi, schede tecniche e moduli di domanda — è disponibile sul sito ufficiale del GSE, che rimane il riferimento primario per qualsiasi verifica. In caso di dubbi interpretativi, il GSE mette a disposizione canali di assistenza dedicati alle procedure competitive.

Chi opera nel settore delle rinnovabili in Italia conosce bene la complessità dei meccanismi di incentivazione. Il FER X definitivo introduce elementi di novità rispetto ai decreti precedenti, e questa prima asta rappresenta un banco di prova tanto per gli operatori quanto per la macchina amministrativa. Arrivare preparati al 22 ottobre — con documentazione in ordine, garanzie predisposte e accesso al portale verificato — è la condizione minima per trasformare la manifestazione di interesse in una candidatura concreta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.