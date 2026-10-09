Flessibilità fiscale 2027-2028: come l’Italia intende spendere 14,4 miliardi per l’energia

Il governo italiano ha approvato 14,4 miliardi di flessibilità fiscale energia per il 2027-2028 destinati a investimenti nella transizione energetica secondo le nuove reg

Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica, e tra le voci più rilevanti c’è la richiesta di 14,4 miliardi di euro di flessibilità fiscale destinati al settore energetico per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Una cifra significativa, costruita attorno alle nuove regole europee che consentono agli Stati membri di scorporare dal calcolo del deficit alcune categorie di investimento considerate prioritarie. Per l’Italia, la flessibilità fiscale energia 2027-2028 diventa così uno degli strumenti principali per finanziare la transizione energetica senza aumentare direttamente la pressione sul bilancio ordinario.

Da dove viene questa flessibilità: la clausola europea

Il meccanismo alla base dell’operazione non è una scelta autonoma del governo italiano, ma deriva da una decisione dell’Unione Europea. Il 3 giugno 2026, con il cosiddetto Spring Package, la Commissione europea ha approvato le misure di flessibilità che permettono agli Stati membri di richiedere deroghe temporanee alle regole ordinarie del Patto di stabilità, a condizione che le risorse vengano destinate a investimenti qualificati nel campo dell’energia e della transizione climatica.

Si tratta della clausola di salvaguardia nazionale, uno strumento pensato per non bloccare gli investimenti strategici nei momenti in cui i bilanci pubblici sono sotto pressione. In sostanza, le spese ammissibili non vengono conteggiate ai fini del calcolo del percorso di aggiustamento fiscale — ma solo se rispettano criteri precisi stabiliti da Bruxelles.

Questo vuol dire che non tutto è ammissibile. Il governo non può usare questi fondi liberamente: ci sono categorie di spesa esplicitamente escluse.

Cosa si può finanziare e cosa resta fuori

Le categorie di investimento ammesse dalla clausola europea comprendono un insieme abbastanza ampio di interventi: pompe di calore, fonti rinnovabili, accumulo energetico, reti di distribuzione, efficienza degli edifici e infrastrutture ferroviarie. Un mix che copre sia la produzione che il consumo di energia, e che include tanto il versante industriale quanto quello residenziale.

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Restano invece esclusi due strumenti che il governo aveva usato in passato con una certa frequenza: i tagli alle accise sui carburanti e gli sconti diretti sulle bollette. La logica europea è chiara: la flessibilità è concessa per investimenti strutturali che modificano il sistema energetico nel tempo, non per misure di sostegno al reddito o di calmierazione temporanea dei prezzi.

Questa distinzione non è secondaria. Significa che le risorse dovranno tradursi in interventi capaci di ridurre stabilmente i consumi o aumentare la produzione da fonti pulite — non in sussidi che si esauriscono senza lasciare infrastrutture.

Chi potrebbe beneficiarne, secondo il governo

Il governo ha indicato come potenziali beneficiari un ventaglio ampio: famiglie, studenti, imprese, pubblica amministrazione e infrastrutture. Una lista che, nella sua genericità, rispecchia la fase ancora preliminare del processo: il Documento programmatico di finanza pubblica stabilisce le priorità di massima, ma la distribuzione concreta delle risorse tra questi soggetti non è ancora definita nei dettagli.

Il ministro Giorgetti ha dichiarato esplicitamente che si tratta di «14,4 miliardi di flessibilità nel 2027 e della stessa cifra nel 2028», confermando la struttura biennale dell’operazione. Il vincolo temporale è stringente: le risorse devono essere spese entro la fine del 2028, il che implica che la programmazione degli interventi dovrà avviarsi in tempi rapidi.

Immagine generata con AI

Perché la flessibilità fiscale energia 2027-2028 conta davvero

Per capire la portata di questa misura, vale la pena mettere il numero in prospettiva. 14,4 miliardi l’anno per due anni consecutivi rappresentano una quota rilevante degli investimenti pubblici italiani nel comparto energetico. Se effettivamente indirizzati verso rinnovabili, reti e efficienza degli edifici, potrebbero accelerare in modo significativo il percorso verso gli obiettivi climatici europei al 2030.

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Il condizionale è però d’obbligo. La flessibilità fiscale energia 2027-2028 crea uno spazio finanziario, non garantisce automaticamente che gli investimenti vengano realizzati con efficacia. La storia italiana degli ultimi anni mostra che tra la disponibilità di fondi e la loro effettiva spesa esiste spesso un divario considerevole — basti pensare ai ritardi accumulati su alcune linee del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ci sono poi domande aperte sulla governance: chi decide quali progetti specifici rientrano nelle categorie ammissibili? Con quale procedura vengono selezionati? Come si garantisce che le risorse raggiungano davvero i beneficiari indicati — incluse le famiglie a reddito più basso, che in teoria potrebbero accedere a incentivi per pompe di calore o efficientamento degli edifici, ma che spesso non hanno la liquidità per anticipare i costi?

Il quadro europeo e il confronto con altri Paesi

L’Italia non è l’unico Paese a fare ricorso alla clausola approvata con il Spring Package di giugno 2026. La possibilità di scorporare investimenti energetici dal percorso di aggiustamento fiscale è stata disegnata proprio per consentire agli Stati con alto debito pubblico di non rinunciare alla transizione energetica per rispettare i vincoli di bilancio.

Il riferimento normativo è il quadro di governance economica dell’Unione Europea, che dopo la riforma del Patto di stabilità ha introdotto maggiore flessibilità strutturale rispetto alle regole rigide del passato. L’approvazione del Spring Package da parte della Commissione ha di fatto aperto la porta a questo tipo di operazioni per tutti gli Stati membri che rispettano i criteri.

Per l’Italia, che ha uno dei debiti pubblici più alti dell’area euro, la clausola rappresenta uno dei pochi strumenti disponibili per investire su larga scala senza violare gli impegni presi con Bruxelles. Ma è anche un impegno formale: le risorse devono andare esattamente dove dichiarato, e la Commissione mantiene il diritto di verificare la conformità degli investimenti realizzati.

Nei prossimi mesi, la traduzione concreta di questi 14,4 miliardi in misure operative — quali incentivi, quali bandi, quali soggetti attuatori — dirà molto su quanto questa opportunità verrà effettivamente colta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.