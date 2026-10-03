Italia ha il rapporto più alto d’Europa tra prezzi elettrici e del gas: ostacolo all’elettrificazione

Le imprese italiane pagano l’elettricità 73 €/MWh e il gas 29 €/MWh: un rapporto tra i due prezzi che non ha eguali in Europa. Mentre la media europea si attesta intorno a 41 €/MWh per l’elettricità e 18 €/MWh per il gas, i prezzi elettricità gas Italia mostrano uno squilibrio strutturale che pesa sulla competitività delle aziende e frena uno dei processi più attesi della transizione energetica: l’elettrificazione dei consumi industriali.

Un divario che non è solo congiunturale

Quando si parla di caro energia in Italia, spesso si tende a inquadrare il problema come una conseguenza delle crisi geopolitiche o delle fluttuazioni dei mercati internazionali. Il quadro, però, è più complesso. Il divario tra i prezzi dell’elettricità e del gas in Italia rispetto alla media europea non è un fenomeno recente né temporaneo: è il risultato di una combinazione di fattori strutturali che si trascina da anni e che nel biennio 2025-2026 ha raggiunto proporzioni particolarmente critiche.

Uno degli elementi centrali è la composizione del mix energetico italiano. Una quota rilevante dell’elettricità prodotta in Italia dipende ancora dalla combustione di gas metano, il che significa che il prezzo dell’elettricità incorpora direttamente i costi del gas. Quando il gas è caro, l’elettricità lo diventa ancora di più — e in misura proporzionalmente maggiore rispetto a paesi che hanno un mix più diversificato, con una quota maggiore di nucleare o rinnovabili già pienamente integrate nella rete.

Il risultato è un rapporto tra prezzo dell’elettricità e prezzo del gas che, secondo le analisi disponibili, è il più alto tra i paesi europei. Non si tratta di una posizione di poco conto: significa che in Italia conviene meno di qualsiasi altro paese europeo sostituire il gas con l’elettricità nei processi produttivi.

Quanto pesano davvero questi numeri sulle imprese

Confindustria ha documentato un gap competitivo strutturale nei costi energetici rispetto ai principali paesi dell’Unione Europea, trasversale a tutti i segmenti di consumo. Non riguarda solo le grandi industrie energivore: colpisce anche le medie imprese, il manifatturiero diffuso, l’artigianato industriale. Settori che in Italia rappresentano l’ossatura dell’economia e che si trovano a competere con concorrenti tedeschi, francesi o spagnoli con bollette sensibilmente più basse.

👉 Leggi anche: Tariffe dinamiche dell'elettricità: come risparmiare in bolletta spostando i consumi

I numeri concreti aiutano a capire la dimensione del problema. Se la media europea per l’elettricità industriale è di circa 41 €/MWh, un’impresa italiana ne paga 73. Significa pagare quasi il doppio della media europea per ogni unità di energia consumata. Sul gas il divario è minore in termini assoluti, ma comunque presente: anche il gas domestico in Italia costa circa il 7% in più rispetto alla media dell’eurozona.

In certi momenti di picco, la situazione peggiora ulteriormente. I prezzi dell’elettricità in Italia hanno toccato punte di 115,9 €/MWh, il livello più alto tra le principali borse europee dell’energia, secondo quanto rilevato dall’Arera. Un dato che fotografa non solo la volatilità del mercato, ma anche la vulnerabilità strutturale del sistema elettrico italiano alle tensioni sui mercati del gas.

Perché questo frena l’elettrificazione

Immagine generata con AI

La transizione energetica, nella sua versione industriale, passa in larga misura per l’elettrificazione: sostituire caldaie a gas con pompe di calore, forni a combustione con forni elettrici, veicoli diesel con mezzi a trazione elettrica, processi termici con resistenze o induzione. Questa sostituzione ha senso economico — oltre che ambientale — solo se l’elettricità costa meno del gas in termini di energia utile prodotta, tenendo conto dei rendimenti.

In Italia, questo calcolo non torna. Con un rapporto tra il prezzo dell’elettricità e quello del gas così elevato, l’elettrificazione spesso non è conveniente sul piano economico, anche quando lo sarebbe sul piano tecnico o ambientale. Un’impresa che valuta se investire in una soluzione elettrica si trova di fronte a tempi di ritorno dell’investimento molto più lunghi rispetto a un competitor europeo nella stessa situazione. E in molti casi, la scelta razionale è quella di rimandare o rinunciare.

Questo meccanismo ha conseguenze che vanno oltre la singola impresa. Rallenta la domanda di tecnologie elettriche, riduce gli incentivi a investire in infrastrutture di ricarica e distribuzione, e indebolisce l’intero ecosistema industriale legato alla transizione. I prezzi dell’elettricità e del gas in Italia, in questo senso, non sono solo una questione di competitività immediata: sono un ostacolo sistemico alla decarbonizzazione del settore produttivo.

👉 Leggi anche: Italia in ritardo su efficienza energetica: procedura di infrazione UE per il piano ristrutturazioni

Le ragioni strutturali di un problema difficile da risolvere

Capire perché i prezzi italiani siano così distanti dalla media europea richiede di guardare a più livelli. Il primo, già citato, è la dipendenza dalla generazione termoelettrica a gas: più gas si brucia per fare elettricità, più il prezzo dell’elettricità segue quello del gas, amplificandone le variazioni.

Il secondo livello riguarda la struttura della rete e la capacità di importazione. L’Italia è una penisola con capacità di interconnessione limitate rispetto ad alcuni paesi del centro Europa, il che riduce la possibilità di importare elettricità a basso costo nei momenti di picco della domanda o di calo della produzione rinnovabile.

Il terzo livello è fiscale e tariffario. Una parte non trascurabile del costo finale dell’elettricità è composta da oneri di sistema, imposte e tariffe di rete che in Italia hanno storicamente avuto un peso maggiore rispetto ad altri paesi europei. Alcune di queste voci sono state ridimensionate negli ultimi anni, ma il loro impatto residuo rimane significativo.

Infine, c’è il tema delle rinnovabili. L’Italia ha aumentato la capacità installata di solare ed eolico, ma l’integrazione nella rete non è ancora tale da abbattere strutturalmente i prezzi nelle ore di punta o nei periodi di bassa ventosità. Finché la generazione a gas rimane la tecnologia marginale che fissa il prezzo nel mercato spot, il collegamento tra costo del gas e costo dell’elettricità resterà stretto.

Intervenire su questo nodo richiede scelte di politica energetica di lungo periodo — accelerazione delle rinnovabili, potenziamento delle reti, revisione degli oneri di sistema — che non producono effetti immediati. Nel frattempo, le imprese italiane continuano a competere con un handicap energetico che nessun altro paese europeo conosce nella stessa misura. Per approfondire i dati di confronto europeo, QualEnergia offre un’analisi dettagliata del rapporto prezzi elettricità-gas in Italia rispetto all’Europa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.