Fotovoltaico europeo, 35 aziende chiedono all’UE di ricostruire la filiera produttiva

La filiera fotovoltaica europea è al centro di un appello che difficilmente può essere ignorato: oltre 35 aziende e organizzazioni del settore solare hanno firmato un position paper chiedendo alle istituzioni dell’Unione Europea di intervenire in modo concreto per ricostruire la capacità produttiva continentale, dall’estrazione del silicio fino alla manifattura di celle e moduli. Il documento, promosso dall’European Solar Manufacturing Council (ESMC), arriva in un momento in cui il dibattito sulla sovranità industriale europea è più acceso che mai e la dipendenza dai fornitori asiatici rimane una vulnerabilità strutturale difficile da ignorare.

Un settore strategico con una dipendenza critica

Il fotovoltaico è uno dei pilastri della transizione energetica europea. Eppure, paradossalmente, l’Europa installa ogni anno decine di gigawatt di pannelli solari senza produrne in quantità comparabile sul proprio territorio. La maggior parte dei moduli, delle celle e dei wafer in silicio utilizzati nei parchi solari e sulle abitazioni del continente proviene dall’Asia, in particolare dalla Cina, che negli ultimi quindici anni ha costruito una capacità manifatturiera su scala industriale difficilmente replicabile nel breve periodo.

Questa dipendenza non riguarda solo i moduli finiti. Si estende a tutta la catena del valore: dalla lavorazione del silicio policristallino, alla produzione dei wafer, fino ai componenti elettronici degli inverter. L’appello dell’ESMC e delle oltre 35 organizzazioni firmatarie punta esattamente su questo punto: non basta intervenire su un segmento della filiera, occorre ragionare sull’intera catena produttiva in modo integrato.

Cosa chiede il position paper all’UE

Il documento presentato dall’European Solar Manufacturing Council si inserisce nel contesto della discussione sull’Industrial Accelerator Act (IAA), il quadro normativo con cui le istituzioni europee stanno cercando di rafforzare la base industriale del continente nei settori considerati strategici per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica.

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La richiesta centrale è chiara: l’UE deve sostenere la ricostruzione della filiera fotovoltaica europea in modo sistematico, partendo dall’estrazione e dalla lavorazione delle materie prime — il silicio in primo luogo — fino ad arrivare alla produzione di celle e moduli pronti per l’installazione. Un approccio che, nelle intenzioni dei firmatari, dovrebbe ridurre strutturalmente la dipendenza dall’Asia e rendere l’Europa meno esposta a shock geopolitici o commerciali che potrebbero interrompere le forniture.

Non si tratta di un obiettivo nuovo. Già da anni il settore manifatturiero solare europeo segnala la difficoltà di competere con prezzi asiatici che riflettono economie di scala, costi energetici più bassi e, in alcuni casi, sussidi pubblici significativi. Ma la dimensione dell’appello attuale — oltre tre dozzine di soggetti coinvolti — indica che il tema ha raggiunto una massa critica difficile da ignorare a livello politico.

Perché ricostruire la filiera è più complicato di quanto sembri

Riportare in Europa la produzione di moduli fotovoltaici non è impossibile, ma presenta sfide concrete che vale la pena analizzare con onestà. La prima è il costo: costruire impianti di produzione di wafer o celle in silicio richiede investimenti enormi, e senza certezze sul ritorno economico — legate a loro volta alla domanda e ai prezzi di mercato — le aziende private difficilmente si espongono da sole.

La seconda sfida riguarda le materie prime. Il silicio di grado solare richiede processi di purificazione energivori. Produrlo in Europa significa affrontare costi energetici storicamente più elevati rispetto ad altre aree del mondo, anche se la transizione verso le rinnovabili potrebbe nel tempo ridurre questo divario. La disponibilità di energia elettrica a costi competitivi è quindi una precondizione, non solo un dettaglio.

C’è poi la questione della forza lavoro specializzata e delle infrastrutture industriali. Parte della capacità manifatturiera europea nel fotovoltaico è andata perduta nel corso degli anni Dieci, quando l’ondata di prodotti cinesi a basso costo ha messo fuori mercato molti produttori locali. Ricostruire quella competenza tecnica richiede tempo e politiche industriali stabili nel medio-lungo periodo.

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Il ruolo dell’Industrial Accelerator Act

L’Industrial Accelerator Act è al centro del dibattito proprio perché potrebbe fornire gli strumenti — normativi, finanziari e di semplificazione burocratica — necessari per rendere attrattivi gli investimenti manifatturieri in Europa. Il sito della Commissione europea documenta il percorso legislativo di questi strumenti, che si intrecciano con il più ampio Green Deal industriale e con le politiche di autonomia strategica.

Le organizzazioni firmatarie del position paper chiedono che questo quadro normativo tenga conto delle specificità della filiera fotovoltaica europea: non solo incentivi generici alla manifattura verde, ma misure calibrate sulle esigenze concrete di chi produce pannelli e componenti solari nel continente. Questo include, tra le altre cose, strumenti che valorizzino i prodotti fabbricati in Europa negli appalti pubblici e nei meccanismi di incentivazione nazionale, creando una domanda stabile che giustifichi gli investimenti produttivi.

Cosa significa per chi installa il fotovoltaico oggi

Dal punto di vista di chi vuole installare un impianto fotovoltaico — su una casa, un capannone o un’azienda agricola — la questione della filiera produttiva può sembrare lontana. In realtà ha implicazioni dirette. Una filiera europea più robusta significherebbe maggiore disponibilità di prodotti con tracciabilità certificata, minore esposizione ai rischi di approvvigionamento in caso di tensioni commerciali internazionali e, potenzialmente, tempi di consegna più prevedibili.

Nel breve periodo, i moduli di produzione asiatica continueranno a dominare il mercato europeo per ragioni di prezzo e disponibilità. Ma le politiche industriali che si definiscono oggi determineranno se, tra cinque o dieci anni, esisterà una produzione solare europea capace di coprire almeno una parte significativa della domanda interna.

L’appello delle oltre 35 organizzazioni guidate dall’ESMC è, in questo senso, anche un segnale politico: il settore privato è disposto a investire, ma chiede un quadro di regole e incentivi che renda quell’investimento sostenibile nel tempo. Senza quella certezza, la filiera fotovoltaica europea rischia di rimanere frammentata e marginale rispetto a un mercato globale che continua a crescere rapidamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.