Il fotovoltaico europeo ha risparmiato 37,4 miliardi di euro in importazioni di gas da marzo 2026

Da marzo 2026, i pannelli solari installati in tutta Europa hanno evitato al continente acquisti di gas per un valore complessivo di 37,4 miliardi di euro. È il dato elaborato da SolarPower Europe, l’associazione che monitora lo sviluppo del settore fotovoltaico a livello continentale, e che fotografa con una cifra concreta quanto il fotovoltaico europeo stia contribuendo ai risparmi sul gas in un momento di forte pressione sui mercati energetici. Non si tratta di una proiezione ottimistica: è un consuntivo, aggiornato a oggi, che misura in euro il gas che l’Europa non ha dovuto comprare perché lo ha prodotto direttamente dal sole.

Perché marzo 2026 è il punto di partenza del calcolo

Il riferimento a marzo 2026 non è casuale. Da quella data, le tensioni geopolitiche legate al conflitto con l’Iran hanno ridisegnato le priorità energetiche europee, mettendo sotto pressione le forniture e i prezzi del gas naturale. In questo contesto, la capacità installata di fotovoltaico in Europa ha assunto un ruolo che va ben oltre la semplice produzione di elettricità pulita: è diventata un cuscinetto strutturale contro la volatilità dei mercati delle materie prime fossili.

Il meccanismo è diretto: ogni kilowattora prodotto da un impianto solare è un kilowattora che non richiede gas nelle centrali a ciclo combinato. Quando questa sostituzione avviene su scala continentale, i volumi di gas risparmiati diventano enormi, e con essi i miliardi che non escono dalle casse dei paesi europei verso i fornitori esteri.

Solo nel mese di marzo 2026, il fotovoltaico ha consentito all’Europa di risparmiare oltre 3 miliardi di euro in importazioni di combustibili. Un singolo mese. Il dato mensile, moltiplicato per i mesi successivi con l’avanzare della stagione primaverile ed estiva — le più favorevoli alla produzione solare — spiega come si arrivi così rapidamente a una cifra aggregata nell’ordine delle decine di miliardi.

Il ruolo del fotovoltaico europeo nei risparmi sul gas: oltre l’emergenza

Sarebbe riduttivo leggere questi numeri solo come risposta a una crisi congiunturale. Il fotovoltaico europeo genera risparmi sul gas perché negli ultimi anni la capacità installata è cresciuta in modo significativo in quasi tutti i paesi membri, dalla Spagna alla Germania, dall’Italia alla Polonia. Questa espansione non è avvenuta per caso: è il risultato di politiche di incentivazione, di un calo deciso dei costi dei moduli solari e di una domanda crescente da parte di famiglie, imprese e grandi utilities.

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Nel secondo trimestre del 2026, oltre la metà dell’elettricità prodotta nell’Unione Europea è provenuta da fonti rinnovabili. È un traguardo che avrebbe richiesto anni di dibattito normativo solo pochi anni fa, e che oggi è già realtà operativa. Il solare fotovoltaico è una delle componenti principali di questo mix, insieme all’eolico.

Questo cambiamento strutturale ha conseguenze concrete sulla sicurezza energetica del continente. Meno dipendenza dal gas significa meno esposizione alle fluttuazioni dei prezzi internazionali, meno vulnerabilità rispetto alle decisioni dei paesi fornitori, meno rischio che una crisi geopolitica si trasformi automaticamente in una crisi energetica interna. Il fotovoltaico, in questo senso, non è soltanto una tecnologia di decarbonizzazione: è uno strumento di politica estera applicata all’energia.

Quanto vale davvero 37,4 miliardi di euro risparmiati

Per dare una misura concreta, vale la pena contestualizzare la cifra. 37,4 miliardi di euro sono risorse che non hanno lasciato l’Europa sotto forma di pagamenti per gas naturale importato. Sono denaro che è rimasto nei sistemi economici nazionali, che ha ridotto i deficit delle bilance commerciali, che ha contenuto — almeno in parte — la pressione al rialzo sui prezzi dell’energia per famiglie e imprese.

Non significa che le bollette siano crollate: il mercato dell’energia è complesso, e i prezzi finali dipendono da molti fattori oltre al costo del gas. Ma senza quella produzione solare, la pressione sarebbe stata significativamente maggiore. In un periodo in cui i mercati del gas hanno registrato tensioni importanti, avere una quota crescente di produzione elettrica completamente slegata dal prezzo del gas ha rappresentato un hedge reale per l’economia europea.

Immagine generata con AI

C’è anche una dimensione meno visibile ma rilevante: i risparmi sulle importazioni riducono la dipendenza strutturale dell’UE da fornitori esterni. Ogni impianto solare installato è, in qualche misura, capacità produttiva sovrana — non soggetta a rinegoziazioni di contratto, interruzioni di fornitura o pressioni diplomatiche.

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Obiettivi UE e la strada ancora da percorrere

L’Europa si è data obiettivi ambiziosi per le rinnovabili al 2030, e il fotovoltaico è chiamato a contribuire in modo sostanziale. Il superamento della soglia del 50% di elettricità rinnovabile nel secondo trimestre 2026 è un segnale positivo, ma il percorso verso i target decennali richiede ancora investimenti significativi in capacità installata, reti di trasmissione e sistemi di accumulo.

Proprio l’accumulo è uno dei nodi aperti. La produzione solare è concentrata nelle ore centrali della giornata e nei mesi estivi: senza sistemi di stoccaggio adeguati, una parte dell’energia prodotta non viene utilizzata in modo ottimale, e nelle ore serali o nei periodi invernali il gas torna comunque a essere necessario. L’espansione delle batterie stazionarie e dei sistemi di accumulo diffuso è quindi parte integrante della strategia per massimizzare i risparmi che il fotovoltaico può garantire.

Sul fronte regolatorio, l’UE ha lavorato negli ultimi anni per semplificare le procedure autorizzative per i nuovi impianti, uno dei colli di bottiglia storici della crescita solare in diversi paesi membri. I tempi burocratici restano una variabile critica: un impianto progettato oggi può richiedere anni prima di entrare in produzione, e questo rallenta la capacità del sistema di rispondere rapidamente alle crisi.

Cosa significa per chi ha un impianto o vuole installarne uno

I dati aggregati a livello europeo hanno una traduzione diretta anche per chi ragiona in termini domestici. Ogni impianto fotovoltaico installato su un tetto — che si tratti di una villetta, di un condominio o di un capannone industriale — partecipa a questa dinamica collettiva: produce elettricità locale, riduce i prelievi dalla rete nelle ore di punta solare, e abbassa la domanda di gas per la generazione elettrica centralizzata.

Il risparmio individuale in bolletta dipende da molti fattori: dimensione dell’impianto, consumo dell’utenza, presenza o meno di un sistema di accumulo, tariffa applicata, zona geografica. Ma la direzione è chiara. Per approfondire i dati sul settore solare europeo, SolarPower Europe pubblica regolarmente analisi e statistiche aggiornate sulla capacità installata e sulla produzione nei paesi membri.

Quello che i 37,4 miliardi di euro risparmiati da marzo 2026 dimostrano è che la transizione energetica non è solo una questione di emissioni o di clima: è anche una questione di soldi, di indipendenza e di capacità di tenuta di fronte a shock esterni. E il fotovoltaico, in questa partita, sta già giocando un ruolo concreto — non in futuro, ma adesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.